Instagram Hikâyeler’in Kullanım İstatistikleri Açıklandı

Instagram Hikayeler, dün birinci yılını kutladı. Hikayeler, bir yıl önce Instagram’da sadece önemli olanların değil, her anın paylaşabileceği bir ürün olarak lanse edildi. Bugün, 700 milyon kullanıcıdan oluşan küresel topluluğun 250 milyonu Hikayeler özelliğini günlük olarak kullanıyor. Lansmanın ardından sadece iki ay içinde günlük 100 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.

Instagram, geçtiğimiz bir yıl içinde Boomerang videolarının doğrudan hikayeye çekilmesinden çıkartmalara ve yüz filtrelerine, @mention’lama ve diğer hesaplara bağlantı verebilmeye kadar 20’den fazla yeni özelliği devreye aldı. Her gün dünya çapında 250 milyondan fazla insan Hikâyeler özelliğini, anlarını paylaşmak ve ilişkilerini derinleştirmek için kullanıyor. İlgi çekici hikaye üretimi konusunda markalar önde yer alıyor ve son 28 günde Instagram’daki işletmelerin yarısı bir Hikaye paylaştı. İşletmeler, yeni ve mevcut müşterilerinin hayal gücünü yansıtmak için Hikâye kullanımını sürekli geliştiriyor.

Bireysel kullanıcılar kadar, işletmeler de Instagram’ı insanlarla yakınlaşmak, ilişkilerini geliştirmek için kullanıyor ve beş hikayeden biri, “Direct Message” (özel mesaj) alıyor. Kullanıma sunulduğu günden bu yana işletmeler Instagram Hikayeler’i şunlar için kullanıyor:

Zamanla oynamak: gelip geçiciliği kısıtlı zamanda tamamlanacak satış promosyonları ve zaman konusunun hassas olduğu indirimler için kullanmak

Promosyonlar yapmak, yarışmalar düzenlemek: topluluklarla iletişim kurmak ve geri bildirim istemek

Öğretici içerikler oluşturmak: müşterilerine yeni fikirler için ilham vermek

Keşif için yüreklendirmek: markanın insanları etkilemesi için kısa tanıtım videoları ve benzeri içerikler yayınlamak

Perde arkasını görmek: topluluğa özel, gerçek görüntüler vermek

İstatistiklerle Instagram Hikâyeler

1 Kasım 2016 tarihinde Hikayeler’de lanse edildiğinden bu yana toplam Boomerang sayısı: 1.364.663.130

@mention’lar hikayelerin içindeki etiketlemelerin yarısından fazlasını oluştururken, etiketlere ve hashtag’lere kıyasla üzerlerine tıklanma olasılığı da daha yüksek.

Yaklaşık 21 milyon günlük tıklama ile bir Hikaye’den lokasyon sayfasına, hashtag sayfasına veya bir @mention’a (profile) gidiliyor.

Bu 21 milyon tıklamanın %75’i bir @mention’a (profile) giderken, bu tür metadatalar ile yaratılan hikayelerin yalnıza %56’sı bir @mention (profil) içeriyor. Bu durum, mention’ların daha yüksek tıklanma ve yönlendirilme oranı olduğunun bir göstergesi.

İnsanların bir arkadaşlarına, ilgilendikleri hesaplara veya markalara erişmek için tıklama olasılığı, bir lokasyon veya hashtag’den daha yüksek olduğu için, bu istatistik de paylaşılan deneyimler yoluyla ilişkileri güçlendirme konusundaki Instagram’ın yeni misyonunu destekliyor.

En çok etiketlenen lokasyonlar

Jakarta, Endonezya

São Paulo, Brazilya

New York, NY

Londra, İngiltere

Madrid, İspanya

Instagram’ın verilerine göre en çok kullanılan hashtag’ler

#GOODMORNING

#WORK

#GOODNIGHT

#MOOD

#HAPPYBIRTHDAY

#TBT

#LOVE

#HOME

#BOMDIA (Portekizce’de merhaba ya da iyi günler demek)

#RELAX

En çok kullanılan yüz filtreleri