Instagram Direct üzerinden hikaye paylaşılabilecek

Instagram, hikayelerin Direct üzerinden paylaşma özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu. Artık insanlar bir hikayeyi, sağ alt köşedeki Direct simgesine tıklayarak arkadaşlarına veya gruplara doğrudan gönderilebiliyor.

Instagram’ın Hikayeler özelliği geçen yıl kullanıma sunulduktan sonra kısa sürede insanların en çok önem verdiği kişiler, ilgi alanları ve markalarla daha yakından bağlantı kurmasını sağlayan bir yer haline geldi. Başkalarının hikayelerinin Direct üzerinden paylaşılmasını sağlayan bu özellikle Instagram önemli anların paylaşılmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Orijinal hikaye Instagram’a yüklendikten 24 saat sonra Direct üzerindeki mesajlaşmadan da kayboluyor. Hikayelerinin başkaları tarafından Direct’te paylaşılmasını istemeyen insanlar hikaye ayarlarından bu seçeneği kapatabiliyor. Ayrıca hesabı gizli olanlar için Direct üzerinden paylaşılan hikayeler, diğer paylaşımlarda olduğu gibi yalnızca takipçileri tarafından görüntülenebiliyor.