Instagram Canlı Yayınlarında Büyük Yenilik

Fotoğraf ve video paylaşımı konusunda çok kısa sürede önemli yol kat eden Instagram, Hikayeler ve canlı yayın özellikleriyle son dönemde büyük bir çıkış yakaladı. Rakibi Snapchat’i kısa sürede ekarte eden Instagram, canlı yayın özelliğini zenginleştirecek önemli bir hamle yaptı. Yakında kullanıma sunulacak bu yenilik sayesinde insanlar canlı yayın sırasında birbirleriyle daha fazla etkileşim içine girebilecek.

Instagram’ın belki de en az kullanılan özelliği olan canlı yayın, bundan böyle daha etkileşimli olacak. Şirketin getireceği yeni özellik sayesinde canlı yayın sırasında insanlar birbirleriyle daha zengin iletişim kurabilecek.

Gelecek yeni özellikle birlikte canlı yayınlarda insanlar birbirlerini yayına ekleyebilecek ve bölünmüş ekran üzerinden ortak yayın yapabilecek. Google’un canlı yayın uygulaması Hangouts üzerinde uzun süredir sunduğu bu özellik, Instagram ve Facebook yayınlarına canlılık getirecek gibi görünüyor.

Test aşaması devam ediyor

Test aşamasında olan çoklu canlı yayın özelliğinin bu ay içinde devreye girmesi bekleniyor. Uygulamaya geçmesinden sonra, Instagram’da canlı yayın başlattıktan sonra bir arkadaşınızı canlı yayına davet edebileceksiniz. Karşı taraf da bu daveti kabul ettiğinde ekran ikiye bölünecek ve çoklu canlı yayın izleyiciye görünecek.

Benzer bir hamle geçtiğimiz haftalarda Snapchat’ten gelmişti. Snapchat, bu özelliği Facebook’tan kopyalamıştı.