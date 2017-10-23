İnsanları Mars’a taşıyacak motorlar hazır

NASA, insanları Mars’a götürecek aracı test etti. Aracın motorları üretilmiş en güçlü iticiler.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), insanı Mars gezegenine götürmesi planlanan uzay aracının motorlarını test etti.

Motorlar, NASA’nın jet tesislerinde test edildi. Biliminsanları, ‘bu motorların bugüne kadar üretilen en güçlü iticiler olduğunu’ açıkladı. RS-25 modeli motorlarına, Mississippi eyaletinin Stennis Uzay Merkezi’nde uygulanan testi, 500’den fazla kişi izledi.

Mars’a gidecek yeni nesil Orion roketini uzaya yüz milyonlarca kilometre taşıyacak dört RS-25 motorunun, Ay’a insanlı uçuş programı Apollo’larda kullanılan Saturn V roketindeki motorlardan yüzde 15 daha fazla güç sağlaması bekleniyor.