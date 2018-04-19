Innovera, Tenable’ın Türkiye’deki tek Platinum Partneri oldu

Innovera, siber zafiyet yönetimi alanında dünya lideri Tenable’ın Türkiye pazarındaki tek Platinum Partneri oldu.

Bankalar, telekom şirketleri ve merkezi kamu kuruluşları başta olmak üzere 200’ün üzerinde büyük kuruluşa teknoloji tedariği, danışmanlık, eğitim ve personel alımı gibi farklı alanlarda destek veren Innovera, siber güvenliğin en kritik alanlarından biri olan zafiyet yönetiminde dünya lideri Tenable’ın Türkiye’deki tek Platinum partneri oldu.

İnternete bağlı cihaz sayısındaki artış ve bulut gibi yeni nesil bilgi işlem platformları, siber saldırıların hedef tahtasını hiç olmadığı kadar genişletiyor. Daha fazla veri toplamak ve daha fazla araç kullanmak, şirketin güvenlik sorumlularının ve yönetim kurulunun alacağı kararlara doğrudan fayda sağlamıyor. Dahası, sahadaki IT cihazlarını güvenlik zafiyetlerine karşı taramak da tek başına yeterli gelmiyor.

Tenable’ın kapsamlı siber zafiyet çözümünün, siber güvenlikte en önemli risklerin anlaşılması ve minimuma indirilmesi için kurumlara çözüm sunduğunu ifade eden Innovera Genel Müdürü Gökhan Say, “Siber zafiyet yönetimi, güvenlik alanında yakın geleceğin en önemli konu başlıklarından biri olacak. Bu alanda dünya lideri Tenable’ın Türkiye pazarındaki tek Premium Partneri olmak Innovera için mutluluk verici.” diye konuştu.

Siber güvenlikte yeni yaklaşımlar

Fortune 500’ün yüzde 50’sinin ve dünya genelinde 24 bini aşkın şirketin tercihi olan Tenable, her ölçekte şirketin kendi zafiyetlerini fark etmelerine, sonrasında ise bu tehditleri en aza indirmek için gerekli adımları atmalarına destek oluyor. Tenable’ın Türkiye’deki tek Premium Partneri olan Innovera, siber güvenliğe yeni nesil yaklaşımlar getiren bu çözümleri yerel pazarda faaliyet gösteren şirketlerle buluşturuyor.