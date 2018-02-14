İlk Tweet’te aşk başkadır

#WeMetOnTwitter (#Twitterdatanıstık) hashtagi altında çiftlerin tanışma hikayeleri ve aşklarına dair sayısız tweet atıldı. İşte o hikayelerden bazıları:
Sınır ötesi aşk
Twitter’ın açık yapısı, dünyanın her yerinden insanların tanışmalarını sağlıyor hatta aşık olmalarına vesile oluyor. @Nirvana ve @Som3a, 2012 yılında Twitter’da tanıştıklarında aralarında 8.000 mil vardı, @Nirvana Kuveyt’te, @Som3a ise Los Angeles’taydı. Farklı kıtalarda yaşamalarına rağmen, hayatlarının aşkını Twitter aracılığıyla buldular ve 2017’de Kahire’de evlendiler. #LoveKnowsNoBorders
Ve bu güzel olay tek değil. #WeMetOnTwitter hashtagi ile paylaşılan birçok harika örnek, Twitter’da Eros’un oklarının pek çok kişiye isabet ettiğini kanıtladı.
Twitter’da milyonları aşkını aramaya seferber etti
Twitter’da aşık olmak mümkün, ancak gerçek dünyada aşık olduğunuz kişiyi Twitter’dan arayıp bulmak da mümkün. Twitter kullanıcısı bir genç, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında arka sıralarda oturan bir seyirciye gönlünü kaptırdı ve Twitter üzerinden aşık olduğu genç kıza ulaşmak için kolları sıvadı. Genç kızı bulmak için çok sayıda kullanıcıyı da iş birliğine davet eden genç aşık, nihayet Twitter kullanıcılarının da desteğiyle aşkını buldu. Ancak hikaye mutlu sonla bitmedi. Genç, yine Twitter’dan aşık olduğu kızın bir sevgilisi olduğunu öğrendi. Öğrenir öğrenmez ise, kalbi kırık aşık herkesten özür dileyerek genç kıza Twitter üzerinden mutluluklar diledi.
Twitter’da önemli olan görünüş değil
Twitter, mevcut arkadaşlık uygulamalarından farklı, çünkü burada dış görünüşler önemini yitiriyor. Mevcut uygulamalarda görünen kişilerin fotoğraflarını sağa veya sola kaydırmak, ilk izlenimlere göre yapılıyor. Ancak Twitter, sizi dış görünüşün arkasında yatan kişiyi tanımaya itiyor, tweetlerde artan ve ortaya çıkan sempati, ortak zevkler ve ortak noktalar gibi. Twitter’da asıl önemi olan espri ve kullanılan dil, kısaca: Kişinin ta kendisi.
Eğer şanslıysanız, kıvılcımlar uçuşur ve direkt mesajlar atılır. Bugüne dek Twitter’da onlarca kişi tanıştı. Uzun yıllardır beraberliklerini sürdüren, hatta evlenip yeni bir aile kuran çiftler de var.
Tenisin yıldızı ve hayranı Twitter’da tanıştı
Günlük hayatımızda ünlü biriyle tanışmak oldukça zor olmasına rağmen Twitter’da hayran olduğumuz kişilere yakından bakma fırsatı yakalıyoruz. Bunun en iyi örneklerinden biri ise John Goehrke. Biraz cesaret, tweet ve umutsuz bir iddia sayesinde zeki öğrenci, tenis idolü
Genie Bouchard ile rüya gibi bir randevu geçirdi. Ancak bu “zorunlu randevu” orada son bulmadı ve sonrasında birçok kez buluştular, buluşmalarını Twitter’da da paylaşmayı ihmal etmediler.
İlk Tweet’te aşk başkadır
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