İlk ve tek Türkçe meditasyon uygulaması

Stres, baskı, endişe, gelecek kaygısı ve uykusuzluk gibi günlük hayattaki bir çok olumsuzlukla başa çıkmak için uygulanabilecek en basit yöntemlerden biri meditasyon. Son yıllarda, akıllı telefonlardaki meditasyon uygulamaları sayesinde sayıları hızla artan meditasyon kullanıcıları çok yakında ülkemizde de çoğalacak. Çünkü artık Türkçede de bir meditasyon uygulaması var.

TEKNOLOG – StartersHub yatırımlarından ilk ve tek Türkçe meditasyon uygulaması “Meditasyon” bu ay Apple uygulama mağazasında yerini aldı. İlk haftasında 5000 yüklemeye ulaşan uygulama, Apple Türkiye sağlık uygulamaları sıralamasında ise ilk 10’a girmeyi başardı.

Meditasyon, daha önce hiç meditasyon yapmamış olanlardan, meditasyon uzmanlarına kadar hayatında olumlu bir değişim yaratmak isteyen herkes için stres yönetimi, uykuya geçiş, nefes ve beden farkındalığı gibi kullanımı rahat ve anlaşılır programlar sunuyor.

Neden Meditasyon?

Gün içinde aklımızdan ortalama 60.000 düşünce geçiyor ve bazen kendi düşüncelerimiz içinde boğulabiliyoruz. Konsantrasyonumuzu kaybediyor, zihnimizi durduramıyoruz. Meditasyon bireyin anda olmasını, çevresindekileri, o anki hislerini, duygularını tanımlayabilmesini ve kendini daha iyi tanımasını sağlıyor. Ayrıca zihninize bir dinlenme aralığı yaratıyor.

Uzakdoğu’dan Batı’ya yaygın bir pratik coğrafyasına sahip ve bilinen en eski Uzakdoğu ritüellerinden biri olan meditasyonun insan sağlığı, psikolojisi ve mutluluğu üzerindeki pozitif etkileri bilimsel çalışmalara konu olduğu gibi yapılan akademik araştırmalarla da ispat edilmiş durumda.

Güncel içeriklerle besleniyor

Kısa, basit ve kolay anlaşılır uygulamalardan oluşan Meditasyon, her ay yeni konularda hazırlayacağı içerikler ile genişlemeye devam edecek.

Meditasyon uygulamasında yer alan programlar Deniz Bağan tarafından seslendiriyor. Bağan’ın gerek meditasyon pratiği konusundaki bilgi ve deneyimi, gerekse teknolojiye olan yakınlığı kendisini proje için ideal bir içerik partneri yapıyor.

Arka plan müzikleri özel olarak stüdyoda hazırlanan Meditasyon uygulamasında, beyin dalgası boyları göz önünde tutularak tasarlanan müzik kompozisyonları ile bireyi sakinleştiren, derin konsantrasyona olanak sağlayan ve dinlendiren sesler kullanılıyor.

Kullanıcının tercihine göre ses türleri ve seviyeleri ayarlanabilen arka plan müzikleri, Meditasyon uygulamasının kütüphanesinde yer alan bütün programlar için tamamlayıcı bir görev üstleniyor.

Apple uygulama mağazasında ücretsiz olarak yer alan, meditasyon pratiğini geliştirmek isteyenler için de aylık ve yıllık abonelik seçenekleri sunan Meditasyon, çok yakında Android cihazlarda da indirilebilecek.

Uygulamayı indirmek ve detaylı bilgi için: http://meditasyon.co/