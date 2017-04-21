İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması’na Start Verildi

Türkiye’nin en önemli sektörel araştırması olan Bilişim 500 için araştırma ve başvuru süreci başladı. Ülkemizde bilişim sektörünün durumunu ve gelişimini anlamak adına önemli veriler ortaya koyan bu araştırma, şirketlerin kendi performanslarını, potansiyellerini ve rekabetteki konumlarını görmelerine yardımcı oluyor.

18’inci defa yapılacak araştırmanın bu yılki ana teması “Bilişim Sektörü İş Dünyasında Kök Salıyor” olarak belirlendi. Katılım koşulları, başvuru formu ve tüm detaylar için www.bilisim500.com adresi ziyaret edilebilir. Son başvuru tarihi 28 Nisan 2017.

Türkiye bilişim sektörünün gelişimini gözler önüne sermesi ve yeni potansiyellerin açığa çıkarılması adına en önemli veri kaynağı kabul edilen “İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması” için çalışmalarda başvuru ve araştırma süreci başladı. Firmalar başvuru için www.bilisim500.com sitesinde yer alan pdf formunu doldurup göndererek listede yer alma konusunda adım atabilecek.

BThaber A.Ş. tarafından, M2S Araştırma ve Pazarlama A.Ş. ve Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi işbirliği ile sürdürülen araştırmanın sonuçları, Temmuz ayında düzenlenecek bir törenle açıklanacak. Bu yılki araştırma kapsamında 2000’den fazla firmanın veri paylaşması bekleniyor.

Genç şirketler Plus’la kendini gösterecek

Bu yılki araştırmaya yeni bir özellik ekleniyor. İlk 500 listesinde büyüklük ve ciro olarak yer alamayan ancak kendi alanında veya bölgesinde güçlü konumda olan genç şirketler ve Anadolu firmaları, Plus değeri ile araştırmada kendilerine yer bulacaklar. Kendi kulvarındaki firmalarla yarışarak Plus tablolarında kendilerini gösterebilme şansı elde eden şirketler de Bilişim 500 kapsamında ödüllendirilecekler.

Son başvuru tarihi 28 Nisan

Kurumsal şirketlerin sonraki dönemlerdeki satın alma kararlarında belirleyici rol oynayan Bilişim 500 araştırması, Türkiye bilişim sektörünün gelişimini, eğilimlerini ve beklentilerini ortaya koyması açısından benzersiz bir değere sahip.

Bilişim 500’e başvurular dijital olarak www.bilisim500.com sitesinden yapılabilecek. Ayrıntılı bilgi dokümanları da yine bu sitede incelenebilir. Başvuru için son tarih ise 28 Nisan 2017.