İki yeni oyuncu klavyesi: HyperX Alloy Elite ve HyperX Alloy FPS Pro

HyperX’in iki yeni klavyesi, PC oyuncuları ve eSpor profesyonelleri için geliştirilmiş performans ve dokunsal hassasiyet sağlıyor. Tavsiye edilen KDV dahil tüketici fiyatları, sırasıyla 519 TL ve 429 TL olan HyperX Alloy Elite ve TKL HyperX Alloy FPS Pro’nun Eylül ayı başında piyasada olması bekleniyor.

Oyunculara yönelik yüksek performanslı ürünler sunan HyperX, dünya çapında profesyonel eSpor oyuncularının kullandığı ödüllü iki yeni mekanik klavyesini, yani HyperX Alloy FPS Pro ve HyperX Alloy Elite’i duyurdu.

Rekabetçi oyun deneyimi için gereken tüm bileşenleri sunan yeni HyperX Alloy klavyeleri, Cherry MX mekanik anahtarları, aydınlatma efektleri, yüzde yüz anti-ghosting ve sağlam çelik çerçeveleriyle, oyuncuların HyperX ürünlerinden beklediği yüksek hassasiyeti ve performansı sunuyor.

“Cherry MX Mekanik tuş anahtarları, çıkartılabilir bilek desteği ve özel aydınlatma efektleriyle gelen yeni Alloy Elite klavyeyi duyurarak kişiselleştirme ve rahatlık anlamında çıtayı daha da yükselttik ve bunun için çok heyecanlıyız. Yeni Alloy FPS Pro ise HyperX laboratuvarlarında özellikle numerik tuşları bulundurmayan TKL klavye tutkunları için tasarlandı” diyen HyperX Kıdemli İş Müdürü Marcus Hermann sözlerine şöyle devam ediyor: “Oyuncuların klavyelerini hızlıca bağlayarak oynamaya başlamasını kolaylaştırmak için, klavye özelleştirme seçeneklerine herhangi bir yazılım ihtiyacı olmadan, doğrudan klavye üzerinden erişilebiliyor.”

Tamamen yeni bir tasarıma sahip olan Alloy Elite Mekanik Oyun Klavyesi , HyperX kırmızı LED arka aydınlatma, özel ışıklandırma modlarıyla birlikte loş aydınlatmaya sahip 18 LED’li ışık çubuğu ve önceden belirlenmiş 6 LED efekti içeriyor.

Dayanıklı olması için sağlam bir çelik çerçeveye sahip olan Alloy Elite, özel medya düğmeleri ve büyük bir ses ayarı düğmesinin yanı sıra, parlaklık, ışık efektleri ve oyun modu için hızlı erişim düğmeleriyle geliyor. Alloy Elite ayrıca, bir USB 2.0 düz geçiş portuna, HyperX titanyum renkli, dokulu WASD tuşlarına ve tam N-Key rollover özelliği içeriyor.

Herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymayan Alloy Elite, tak-çalıştır özelliğiyle oynamaya hazır bir klavye olarak, oyun esnasında rahatlık sağlamak amacıyla bir de çıkartılabilir bilek desteği sunuyor.

Numerik tuş takımı içermeyen bir oyuncu klavyesi isteyen kullanıcılara yönelik olarak düşünülen yeni HyperX Alloy FPS Mekanik Pro Oyun Klavyesi , mouse hareketi için masaüstü alanını en üst düzeye çıkararak yerden tasarruf sağlayan tasarımıyla, FPS-severlerin oyunculuklarını profesyonel bir seviyeye çıkarmasını sağlıyor.

Kompakt bir boyut tercih eden profesyonel eSport ekipleri ve coşkulu takipçileri için tasarlanan Alloy FPS Pro, klavyesini yanında taşıyanlar için ideal bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

HyperX Alloy Elite Teknik Özellikleri

Tuş anahtarları: CHERRY MX

Tipi: Mekanik

Arkadan aydınlatma: Tek renk, kırmızı

Aydınlatma efektleri: 6 LED modu ve 4 parlaklık seviyesi

Bağlantı tipi: USB 2.0 (2 USB bağlantı noktası)

USB 2.0 düz geçiş: Evet

Tepkime süresi: 1000Hz

Anti-ghosting: 100% anti-ghosting

Anahtar pozisyonu yenileme: N-anahtar modunda

Medya kontrolü: Evet

Oyun modu: Evet

İşletim sistemi: Windows 10, 8.1, 8.7

Kablo tipi: Bağlı, örgülü

Kablo uzunluğu: 1.8m

Boyutlar: 444.00mm x 226.8mm x 36.30mm

Ağırlık (kablo ve klavye): 1467g

Garanti: 2 yıl

HyperX Alloy FPS Pro Teknik Özellikleri

Tuş anahtarları: CHERRY MX

Tipi: Mekanik

Arkadan aydınlatma: Tek renk, kırmızı

Aydınlatma efektleri: 6 LED modu ve 5 parlaklık seviyesi

Bağlantı tipi: USB 2.0 (1 USB bağlantı noktası)

USB 2.0 düz geçiş: Evet

Tepkime süresi: 1000Hz

Anti-ghosting: 100% anti-ghosting

Anahtar pozisyonu yenileme: N-anahtar modunda

Medya kontrolü: Evet

Oyun modu: Evet

İşletim sistemi: Windows 10, 8.1, 8.7

Kablo tipi: bağlı, örgülü

Kablo uzunluğu: 1.8m

Boyutlar: 359.00mm x 130.00mm x 34.50mm

Ağırlık (kablo ve klavye): 900g

Garanti: 2 yıl