İhtişamlı ve Yetenekli OLED TV: Philips OLED 973

Televizyonlar, bulundukları ortamlarda en çok göze görünen eşyalardan biri ve dekorasyonun önemli bir unsuru konumunda. İç mekanınızın havasını değiştirmek için aradığınız şık televizyon seçeneklerine biri daha eklendi. Yeni Philips OLED 973 TV, evinize bambaşka bir boyut katmaya hazır.

Büyüleyici görüntüsüyle son derece elegan bir mobilya olan televizyon, ince ve tasarım harikası dış bölmesiyle salonunuza hayat veriyor. TV’nizi bir sanata dönüştürecek OLED teknolojisi, P5 Perfect Picture motoru ve üç taraflı Ambilight içeren akıllı son teknoloji özelliklerle birleşiyor. Yeni OLED 973, 2018 ilk çeyreğinde vitrinlerdeki yerini alıyor.

Bir televizyondan çok daha fazlası

Söz konusu yeni Philips TV olduğunda, üstün özellikler hemen göze çarpıyor. P5 Perfect Picture motoruyla OLED teknolojisine sahip bu ikonik TV, daha parlak renkler ve daha koyu siyahlarla oyunun yıldızı oluyor. Pürüzsüz netliği ve sunduğu hassas ve doğru renkler de cabası. En son teknolojileri bir araya getiren bu TV, gerçekçi renkleriyle izleyiciyi en sevdiği dizinin baş kahramanı yapıyor!

Ödüllü ve üst seviye güzellik

Yenilenen televizyon serisi, ödüllü bir Avrupai tasarım sunuyor. Philips TV Baş Tasarımcısı Rod White, tasarım aşamasındaki ilhamını şöyle aktarıyor:

ˮ Güzellik görecelidir, ancak söz konusu OLED 973 TV olduğunda herkes aynı fikirdedir. Bu göz alıcı ürün, tüm iç mekanları harika bir yaşam alanına dönüştürüyor. Anahtar sözcüklerimiz: şık, en son teknoloji, zarif, sürdürülebilir, doğal ve mükemmel. Philips’in yeni amiral gemisi, Avrupai tasarımda bir sonraki adımı gözler önüne seriyor. İncecik cam levha, entegre üç taraflı Ambilight çözümüne sahip OLED paneli tabanın üstünde tutuyor. Akıllı taban içerisinde güçlü ses çözümü için Danimarkalı Kvadrat hoparlörünü kullanılan ürün hem muazzam bir ses performansı sağlıyor hem de bu son teknoloji TV’nin evinize kolaylıkla uygun hale gelmesini sağlıyor. 973 OLED, mümkün olan en iyi içerik navigasyonunu sağlamak üzere minimal sayıda butonla eşsiz bir biçim katsayısına sahip. Üstelik de Android ses kontrol özelliğini kullanan yeni, sadeleştirilmiş uzaktan kumandasıyla birlikte geliyor.”

OLED teknolojisinin bir başka avantajı ise 973’ün ekranını çerçeve boyunca sunduğu incelik. TV standı içerisinde yer alan entegre 6.1 son teknoloji 60W ses sistemi de 973’ün hayran bırakan tasarım özelliği. Bu ses çubuğu, televizyonun altına da yerleştirilebiliyor, bir duvara monte de edilebiliyor. Philips TV, yeni gözbebeği 973’ün her aşamasında kullandığı güzel ve doğal malzemelerle bu şık, minimalist ve sofistike tarzı gözler önüne seriyor.

Görsel şölen sunuyor

Yeni OLED TV aynı zamanda Ambilight entegrasyonu içeriyor. Üç taraflı Ambilight Spectra XL sistemi, olağanüstü renk canlılığını ve göz alıcı kontrastı artırıyor. Bu da kuşkusuz en iyi izleme deneyimini seyircilerle buluşturuyor. TV’nin arkasında ve yanlarında yer alan Ambilight LED ışıkları; sadece TV ekranındaki rengi, kontrastı ve aksiyonu artırmanın yanı sıra duvarda da olağanüstü bir atmosfer yaratıyor.

Arzu edildiğinde kapatılma özelliği olan bu özellik aynı zamanda bulunduğu ortama uygun seviyedeki aydınlatma ayarı imkanı da tanıyor. Hayatın her anına renk katan yeni Philips TV, akıllı özellikleri ve görüntü kalitesiyle bambaşka bir ev keyfi sunuyor.