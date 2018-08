Dünyanın En Büyük Teknoloji Şovu IFA İçin Nefesler Tutuldu!

Dünyanın dört bir yanından binlerce katılımcı şirket ile yüz binlerce profesyonel ve teknoloji meraklısının katıldığı IFA, bu yıl 31 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenleniyor. Türkiye’den ve farklı ülkelerden yüzlerce gazeteci bu etkinliklerde tanıtılacak yeni ürünleri ve teknolojileri takip edecek. IFA’yı yerinde izleyip öne çıkan ürünleri ve ilgi çekici teknolojileri aktaracağız.

Son yılların öne çıkan konularının büyük bölümü mobil teknolojilerin etrafında dolaşıyor. Cep telefonları, tabletler, ultra hafif dizüstüler, akıllı saatler, sanal gerçeklik gözlükleri gibi ürün türlerinde pek çok çarpıcı ürünü IFA kapsamında bu sene de göreceğiz.

Her ne kadar Mart aylarında Barselona’da düzenlenen bir özel mobil teknoloji etkinliği (Mobile World Congress) olsa da, mobil şirketleri bulabildikleri her etkinlikle kendilerini gösteriyor. IFA’da da Asus ve HTC’den yeni telefon ve saat modelleri göreceğimiz kesin. Apple, 7 Eylül’de San Francisco’da kendi lansmanını düzeleyecek. Samsung geçtiğimiz ay New York’ta yeni amiral gemisi telefonu Note 7’yi tanıttı. Samsung, S serisinin yeni modelini (muhtemelen Galaxy S8) ve yeni akıllı saatini de Mart’ta Barselona’da tanıtacaktır. Nokia’dan da bir ürün tanıtımı söz konusu olabilir.

5G TEKNOLOJİSİ DEMOLARI GÖRECEĞİZ

Geçtiğimiz yılki IFA’da birkaç 5G demosunu görme şansımız olmuştu. Geçen bir yıl içinde araştırmalarda epeyce yol kat edildi. Sene ortasında Almanya’nın Dresden şehrindeki teknik üniversitede bulunan 5G araştırma laboratuvarında gördüğümüz 5G testleri ve demoları muhtemelen bu yılki IFA’da öne çıkacaktır. Operatörlerin ve altyapı şirketlerinin de 5G çalışmalarıyla ilgili bazı açıklamalar yapması muhtemel.

4K VE KAVİSLİ TELEVİZYON GEÇİT TÖRENİ

Mobil teknolojiler ve bilgisayarların dışında bu yılki IFA’da televizyon modellerinin geçit törenine şahit olacağız. Aralarında Türkiye’den üreticilerin de bulunduğu pek çok elektronik şirketinin büyük ve kavisli ekranlı, 4K çözünürlüklü modellerini sergileyeceğini şimdiden biliyoruz.

SÜRÜCÜSÜZ VE ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Bu yıl muhtemelen otomobil markalarının standları daha fazla yer işgal edecek ve daha curcunalı olacak. Son yıllarda teknoloji fuarlarında daha iddialı boy gösteren otomobilciler, son birkaç yılın trend konusu olan elektrikli otomobil ile sürücüsüz otomobil konusundaki faaliyetlerini dosta düşmana gösterecektir.