IFA 2018’de Giyilebilir Teknoloji Şovu Olacak

Avrupa’nın en büyük teknoloji şovu olan IFA, her yıl Berlin’de düzenleniyor. Fuar sayesinde şirketler, yeni çıkan ve yeni çıkacak olan ürünlerini tanıtma fırsatı buluyorlar. Fuar ziyaretçilerinin sayısı geçen yıl 250.000’i aştı. IFA bu yıl 57. kez düzenlenecek ve görünen o ki giyilebilir teknoloji ürünleri fuara damgasını vuracak. Teknolog olarak Berlin’de IFA etkinliklerini yakından izleyerek buradan sizlere en yeni ürün ve teknolojileri aktaracağız.

Fuarın hazırlıkları sırasında en çok konuşulan giyilebilir teknoloji ürünleri oldu. Şov resmi olarak 31 Ağustos’ta başlayacak olsa da, öncesinde bir dizi basın konferansı düzenlenecek. Ayrıca 29-30 Ağustos tarihlerinde sadece basın mensupları fuar stantlarını gezebilecek. Biz de orada olacak ve yenilikleri sizler için takip edeceğiz.

Geçen yıl, başını Fitbit Ionic, Garmin Vivo üçlüsü, Samsung Gear Fit 2, Gear Sport ve Misfit Command gibi ürünlerin çektiği pek çok piyasa çıkışına tanıklık ettik. Bu yılki fuarın daha heyecanlı geçmemesi için de hiçbir neden yok!

IFA 2018’in Giyilebilir Teknoloji Ürünleri

Fitbit

Fuarın müdavimlerinden olan Fitbit, geçen seneki toplantıyı fırsat bilerek ilk akıllı kol saatini tanıtmıştı. Firmanın artık güncellenmeyi hak etmiş olan aygıtlarından biri de popüler Charge 2. IFA fuarında tanıtılmasının ardından iki koca yıl geçti.

Fitbit genelde iki yıllık bir güncelleme periyodunu takip ediyor ve yeni bir güncelleme tanıtımı için ise IFA’dan daha iyi bir talip olamaz. Üstelik bu ayın başında yeni ürüne ait fotoğraflar sızdırılmıştı. Eğer bu fotoğraflar otantikse, önceki güncellemeye nazaran daha büyük bir ekran ve daha ince bir çerçeve bekleyebiliriz. Donanım özellikleri konusunda ise şu ana kadar herhangi bir ayrıntı ortaya çıkmış değil.

Garmin

Garmin, son yıllarda bu fuarda bir dizi aygıtı tüketiciyle buluşturdu için karşınıza bir veya iki giyilebilirle çıkarsa şaşırmayın. Bunun tam olarak ne olduğu ise şu an net değil. Firma, bu yıl Fenix 5 kol saatini güncelleyerek ödeme, müzik için yerel depolama, Galileo ve diğer birkaç güzelliği tüketicileriyle buluşturdu. Açıkcası Forerunner 935 de bu özellik ve güzelliklere ortak olabilir ve güncellenme için muhtemelen en iyi adaylarda bir olarak görülebilir. Garmin, Fenix 6 üzerinde de çalışıyor ama bu ürünün gelecek sene başından önce çıkmasını beklemiyoruz.

LG

Son zamanlarda LG’nin akıllı kol saati cephesinden yeni bir haber alamasak da yakın bir zamanda yeni bir aygıt sunacağını biliyoruz. LG Watch Timepiece olarak çağrılan aygıtın, mekanik parçalara ve renkli yuvarlak ekrana sahip bir karma ürün olması bekleniyor. Ekrandaki fiziksel ibreler son derece isabetli kuvars hareketiyle çalışacak. Bu mekanik-dijital tasarımın faydalarından biri de uzun pil ömrü.

FCC belgelerine göre mutfakta ikinci bir akıllı saat veya bir başka Watch Timepiece sürümü olabilecek bir aygıt daha geliştiriliyor. İki aygıt da Bluetooth ve WiFi bulunduruyor ama hücresel destekle gelmiyor.

Samsung

Güney Koreli teknoloji titanı, çok beklenen Galaxy Watch saatini piyasaya yeni sundu. Yaşlanan Gear ürün ailesinin güncellenmiş bir sürümü olan bu aygıt, LTE bağlantı desteği, kapsamlı fitness özellikleri, GPS, su geçirmezlik ve bir o kadar dikkat çekici fiyat etiketiyle beraber geliyor. Gerçi burada fazla sürpriz yok.

Samsung geçen yıl Gear Fit 2 Pro ve Gear Sport ürünlerini IFA’da tanıtmıştı. Yeni tanıtılan ürün hesaba katıldığında, yakın gelecekte Samsung’un akıllı kol saati cephesinden çok beklentili değiliz.

Fossil

Fossil Group’un fuarda yeni dokunmatik ekranlı ve karma akıllı saatleriyle şov yağacağını söylersek muhtemelen yanılmayacağız. Şirket, çeşitli markalar altında 300’den fazla giyilebilir aygıtıyla şimdiden zengin bir portföye sahip bulunuyor. Bunun içinde Misfit, Diesel, Emporio Armani, Michael Kors, Fossil ve diğerleri yer alıyor. Durmadan artan bu listeye yeni katılanlar ise Puma ve BMW. Fossil markasına artık dahil olan Misfit de Berlin’de kendine ait tanıtım alanına sahip olacak.

Şirket, ilk dördüncü nesil aygıtlarını kısa süre önce sunmuştu. Nabız tarayıcısıyla gelen Q Explorist ve Q Venture, partiye GPS ve NFC’yi de kattı. Google Fit ile perçinlenen bu kol saatleriyle kullanıcılar artık fitness cihazlarına ihtiyaç duymuyor.

Huawei

Huawei yakasından gelen yeni marka başvurularına göre şirket, muhtemelen Huawei Watch 3 olan yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor. Aslında şirket, Anchor, Unlimited ve Voyage isimli aygıtlara referans olarak üç farklı başvuruda bulunmuş. Bu başvurular aynı saatin üç farklı sürümü ya da tamamen farklı üç aygıt için de yapılmış olabilir.

Bunun dışında Huawei Watch 3 hakkında çok az şey biliniyor olsa da, bu marka başvuruları somutlaşırsa, en azından piyasa çıkışı tarihini çok beklemeyeceğiz. Ağustos sonunda veya Eylül başında bu akıllı saat ile IFA 2018’de karşılaşırsak hiç şaşırmayız

Diğerleri

Diğer pek çok firma da spor, açık hava etkinlikleri ve uyku için geliştirdikleri takip cihazlarının yanı sıra akıllı kol saatlerini, akıllı giysilerini, akıllı kasklarını ve çok daha fazlasını tanıtmak için birbirleriyle yarışacaklar. Bizden ayrılmayın.