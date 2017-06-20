İçinizideki Çocuğu Ortaya Çıkaran Fare: Doodle Collection

Logitech, ilhamını ilginç tasarımlardan ve hayal dünyasından alan 2017 Doodle Collection kablosuz mouse serisiyle, bilgisayar kullanıcılarını çocukluk günlerine geri götürüyor.

Genç ruhlu, yaratıcı ve spontane kişiliklere hitap eden seride; yüzen robot kafasından kaykay kullanan hamburgere, basketbol oynayan ayakkabıdan süpürgeli kediye ve konuşan dondurmaya kadar pek çok sevimli karakter yer alıyor.

2017 Doodle Collection mouse serisi, günün her anını eğlenceli kılmak için tasarlanmış. En yaratıcı fikirlerimizi yansıtan ürünlerle, mouse kullanmak adeta bir zevk olacak. Kullanıcıları hayal dünyasında bir gezintiye çıkaran Doodle Collection kablosuz mouse serisi, tek pille 12 aya kadar kesintisiz çalışıyor.

Windows, Mac, Chrome OS ve Linux işletim sistemleriyle uyumlu ürünler, nano alıcısıyla 10 metre mesafeye kadar kullanım alanı sunuyor. Hassas kaydırma özelliği sayesinde, web sayfaları ve belgeler arasında dolaşmayı kolaylaştırıyor.

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