İçinizideki Çocuğu Ortaya Çıkaran Fare: Doodle Collection

Logitech, ilhamını ilginç tasarımlardan ve hayal dünyasından alan 2017 Doodle Collection kablosuz mouse serisiyle, bilgisayar kullanıcılarını çocukluk günlerine geri götürüyor.
Genç ruhlu, yaratıcı ve spontane kişiliklere hitap eden seride; yüzen robot kafasından kaykay kullanan hamburgere, basketbol oynayan ayakkabıdan süpürgeli kediye ve konuşan dondurmaya kadar pek çok sevimli karakter yer alıyor.
2017 Doodle Collection mouse serisi, günün her anını eğlenceli kılmak için tasarlanmış. En yaratıcı fikirlerimizi yansıtan ürünlerle, mouse kullanmak adeta bir zevk olacak. Kullanıcıları hayal dünyasında bir gezintiye çıkaran Doodle Collection kablosuz mouse serisi, tek pille 12 aya kadar kesintisiz çalışıyor.
Windows, Mac, Chrome OS ve Linux işletim sistemleriyle uyumlu ürünler, nano alıcısıyla 10 metre mesafeye kadar kullanım alanı sunuyor. Hassas kaydırma özelliği sayesinde, web sayfaları ve belgeler arasında dolaşmayı kolaylaştırıyor.
Başlıca Özellikler
- Pil Ömrü: 12 ay boyunca tek pille kullanıcılarını çocukluk günlerine geri götürüyor. (Kullanım şekline göre değişiklik gösterebilir.)
- Geniş Kablosuz Kullanım Mesafesi: Herhangi bir bağlantı sorunu yaşamadan, bilgisayardan 10 metre ötede dahi kullanılabiliyor. (Ayar, ortam özellikleri ve kullanıma göre farklılık gösterebilir.)
- Kaybolmayan Nano-Alıcı: USB alıcılar, mouse’da bulunan özel bir haznenin içine yerleştirilerek, kaybolmalarının önüne geçiliyor.
- Eğlenceli Şekil ve Farklı Desenler: Genç ruhlu, yaratıcı ve spontane kişiliklere hitap eden 2017 Doodle Collection serisinde, yüzen robot kafasından kaykay kullanan hamburgere, basketbol oynayan ayakkabıdan süpürgeli kediye ve konuşan dondurmaya kadar pek çok sevimli karakter yer alıyor.
- Sistem Gereksinimleri: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X 10.5 ve üstü Chrome OSTM, Linux,
- Boyut: Yükseklik: 95mm Genişlik: 55mm Derinlik: 38,7mm
- Ağırlık (Pil Dahil): 84 g
- Tuş sayısı: 3
- Sensör: Logitech Advanced Optical Tracking Sensör
- Çözünürlük: 1.000 dpi