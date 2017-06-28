İBB’nin taksi uygulaması iTaksi’nin kurulumları başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Akıllı Şehir” konseptine milli yazılımla yeni bir vizyon getiren iTaksi hizmeti hayata geçmek üzere. İlk 4 bin taksiye sistem kurulmaya başlandı. Bu taksilerden birine bindim ve sistemin bulunduğu cihaz ile kamerayı çektim. Bu kısa video sadece bir ön gösterim sayılabilir. iTaksi hayata geçtiğinde ayrıntılı bir testle karşınızda olacağım. Video haricinde detaylı bilgileri ise aşağıda okuyabilirsiniz.

iTaksi özellikleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yetkilendirilmiş ve sisteme kaydedilmiş araçlar için, akıllı telefonlar üzerinden yolcuların sorgulama ve çağrı yapılabilmesi

Sorgulara ve çağrılara hızlı ve etkin bir şekilde cevap verilebilmesi için, kullanıcıya, kendi tercihlerine göre, en uygun güzergah alternatiflerinin sunulması

Araç takip hizmetlerini kullanan sisteme kayıtlı araçların uzaktan izlenebilmesi ve bunlardan çağrı kapsamında olanların yolcuya yönlendirilmesi

Sürücülerin ve yolculuğun hizmet kalitesinin puanlanması sağlanarak müşteri memnuniyetinin arttırılması

Hangi araçta hangi şoförün çalıştığının takibi ve şoför hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanması

Sürücüleri ve araçları kayıt altında tutarak müşteri güveninin ve emniyetinin arttırılması

Zaman, yakıt kayıpları ve bekleme sorunlarının engellenmesi, Toplu ulaşım hizmetine erişim kolaylığı

Trafikte boş dolaşan taksi sayısının azaltılması ile gereksiz trafik yoğunluğunun engellenmesi

Güncel hayatın bir parçası olan kredi kartı ve diğer akıllı ödeme sistemleri (İstanbulkart, mobil ödeme vb.) entegrasyonu ile ulaşım sektörüne nakit dışında da alternatif ödeme yöntemlerinin kazandırılması. Sisteme kayıtlı taksilerin takip edilebilmesi ile mükerrer taksi plakası kontrolü mümkün olacak.

Taksicinin İşini Kolaylaştıran Çözümler

Aracın boşta gezmesine gerek kalmadan taksi ile yolcunun buluşması

Boşta gezmenin engellenmesi ile yakıt ve zaman tasarrufu

Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim merkezi ile entegre edilebilen güvenlik kamerası, panik düğmesi ve GPS ile takip

Kurulacak tablet ile sürücüye anlık navigasyon desteği

Sistemde tüm yolculukların kayıtlı olması

Elektronik ödeme taleplerine cevap verebilme

Taksilerdeki hizmet kalitesinin yükseltilmesiyle taksicilik mesleki standartları yükselmesi

Yolcunun İşini Kolaylaştıran Çözümler

Yolculuk öncesi (yaklaşık) ücret hesaplayabilme

Şehrin her yerinden tek bir tuş ile taksi çağırabilme

Güvenli yolculuk

Kredi kartı ile ödeme

İstanbul Kart ile ödeme

Geçmiş yolculukların kaydı (ve takside unutulan eşyalara ulaşılabilme)

Çoklu dil desteği

Sürücüleri puanlayabilme/puana göre taksici seçebilme

Sık kullanılan adresleri (evim, işyerim vb) ve tercihleri kaydedebilme

Taksi çağrılırken; araç segmentine göre (Sarı taksi, Turkuaz Taksi, Siyah Taksi, Deniz Taksi) filtreleme

İleri tarihli veya periyodik tekrarlayan rezervasyon yapabilme

iTaksi nasıl çalışıyor

Araç çalıştığında cihaz otomatik olarak çalışır ve araç çalıştığı müddetçe cihaz da çalışacaktır.

Aracın çağrı kabul etmesi için, sürücünün sisteme giriş yapması gereklidir.

Sürücü kimliği doğrulaması veritabanı üzerinden yapılacaktır.

Veritabanı zamanında cevap vermez ise, Taksi Yönetim Portalı veritabanındaki bilgiler ile doğrulama yapılacaktır.

Sisteme, kayıtlı sürücüler tarafından giriş yapılmadığı durumlarda, sürücünün yolculuk başlatması engellenmez ancak yönetime bildirimde bulunulur.

Cihaza yeni bir sürücünün giriş yapabilmesi için, mevcut kullanıcı oturumu onay alınarak sonlandırılır.

Çağrı ekranında, harita üzerinde aracın konumu, müşteri kabul mesafesi ve müsaitlik durumu (meşgul/uygun/yolcu var) görülür. Müşteri kabul mesafesi yönetimce belirlenen aralıktan seçilir.

Yolculardan çağrı geldiğinde; çağrı oluşturan yolcunun (maskelenmiş) isim ve soyisim bilgisi, çağrı oluşturulan adres, ödeme tipi, aracın ve yolcunun harita üzerindeki konumu ve çağrı başlangıç noktasına rota oluşturulan bir ekran gelir.

Gelen çağrıda “Kabul et” ve “Yoksay” butonları vardır. Sürücü çağrıyı kabul ederse “Yolcuya Gidiliyor” ekranı gelir. Bu ekranda müşterinin konumu ve o noktaya rotalama görülür. Müşteriye ulaşıldığında “Seyahati Başlat” butonu veya ilgili taksimetre butonu ile seyahat başlatılır.

Gelen çağrı reddedilirse uygulama çağrı ekranına geri döner.

Çağrı kabul edildikten sonra yolcuya gidilen süre içerisinde uygulama içi arama yapılabilir. (Yolcu soyismi maskelenip, telefon numarası gizlenir.)

Çağrı kabul edildikten sonra iptal edilmesi durumunda, açılan ekranda iptal gerekçesi girilerek çağrı sonlandırılmış olur.

Ekranda şu bilgiler yer alacak

Yolcu (maskelenmiş) isim-soyisim bilgisi,

Harita üzerinde aracın konumu ve hareketleri,

(Yolcu tarafından bitiş noktası girilmişse) gidilecek adrese yol tarifi vardır.

Ayrıca bitiş noktası girilerek sürücü tarafından yol tarifi alınabilme seçeneği yer alır.

Bitiş noktasına gelindiğinde, sürücü “Seyahati Bitir” butonu veya ilgili taksimetre butonu ile seyahati tamamlar ve “Ödeme Ekranı”na geçilir.

Seyahatin bitirilmesi ile yolcu da “Ödeme Ekranı”na yönlendirilir.

Sürücü seyahat boyunca araçta bulunan “Acil Durum Butonu”nu kullanabilir.

Yolcu seyahat anında ödeme tipini değiştirmek isterse; kredi kartından nakit ödemeye direk geçiş yapabilir. Nakitten kredi kartına geçiş yapabilmek için sürücünün onayı gerekir.

Promosyon ve teşvikler

Yolcu, sistem tarafından tanımlanan promosyonları görmek, incelemek veya kendi gireceği promosyon kodlarını tanımlamak için menüde bulunan “Promosyonlarım” sayfasına gider.

Sistem tarafından tanımlanan veya kod girerek tanımlanan promosyonların -varsa- kullanım sürelerini (tarihlerini) burada görüntüleyebilir.

Yeni promosyon kodu bu sayfadaki butonun yönlendirdiği sayfa ile girilebilir.

Proje süreci

İBB iTaksi projesi lansmanı yapıldıktan sonra ilk 4000 adet taksi için ekipman montajına başlanılacak. Montaj alanı olarak İETT Hasanpaşa ve İETT Topkapı Garajları seçilmiş olup, söz konusu alanlarda 8’er adet olmak üzere toplam 16 aracın aynı anda montaj yapılabileceği montaj istasyonu mevcut. İlk 4000 taksi çalışma ruhsatnamelerinin süreleri bitenlerden seçilecek olup sonraki aşamada 17.395 taksinin peyderpey sisteme kaydolması hedefleniyor.