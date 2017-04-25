I-AM’den KALE İçin Zamanda  Yolculuğa Çıkaran Fuar Standı

Türkiye’nin en büyük seramik, banyo ve mutfak fuarı olarak gösterilen Unicera’ya katılan KALE, etkileyici standıyla ziyaretçi ve katılımcıların dikkatlerini topladı. Uluslararası tasarım ve marka deneyim ajansı I-AM tarafından tasarlanan stant, KALE’nin 1957’deki kuruluşundan bugüne uzanan sürecini hem ürünler hem de görsel ve yazılı bilgilerle anlatan zaman koridoruyla büyük beğeni topladı.

Geçtiğimiz ay İstanbul CNR Expo Fuar Merkezi’nde düzenlenen UNICERA İstanbul Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı’na bu yıl da 126 ülkeden 70 binden fazla ziyaretçi katıldı. Sektörün en hareketli etkinliği olan Unicera 2017’nin en dikkat çeken detaylarından biri ise KALE’nin çarpıcı standı oldu.

Dünyanın farklı ülkelerinde ve Türkiye’de 20 yıldan bu yana hayata geçirdiği deneyim tasarımı projeleriyle adından söz ettiren uluslararası tasarım ve marka deneyimi ajansı I-AM tarafından tasarlanan KALE standını ziyaret edenler öncelikle, su ve toprağı temsil eden iki çarpıcı cephe ile karşılandı. Bu iki cepheden giren ziyaretçiler sonrasında stant içinde bir yolculuğa çıktılar. Mekanı diyagonal olarak ikiye bölen bir koridor üzerinde KALE’nin 1957 yılından başlayarak bugüne dek ortaya koyduğu ürünler sergilendi. KALE’nin 60 yıllık serüvenine ait bazı mihenk taşlarına ilişkin bilgiler veren zaman çizelgesi sayesinde, ziyaretçiler bu yolculuğa tanıklık etmiş oldu.

I-AM tasarımcılarının geliştirdiği bu etkileyici akış, yolculuğun orta bölümünde ziyaretçileri sergileme alanına yönlendirdi. KALE’nin Unicera 2017’de öne çıkardığı iki ana konusu olan vitrifiye ve seramik ürünlerinin sergilendiği bu alanda ziyaretçilere deneyimleme fırsatı sunuldu.

Kurumsal temsilin ürün sergilemeyle uyumlu biçimde harmanlanarak farklı bir gösterim sisteminin uygulandığı stant, I-AM’in uluslararası düzeydeki tasarım deneyimini en iyi biçimde yansıtıyor. Unicera ziyaretçileri tarafından büyük ilgi gören standın görsel ve içerik zenginliği, iş profesyonellerinden de tam puan aldı.