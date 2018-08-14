Huawei’den Türkiye Pazar Payı Açıklaması

Huawei Türkiye ofisi, cep telefonu markalarının pazar paylarıyla ilgili gün içinde çıkan haberlerde bazı rakam hataları olduğuna dair görüşler üzerine akşam saatlerinde bir basın duyurusu geçti. Duyuruda, Huawei’nin Türkiye’de cep telefonu pazar payının %17,4 olduğu ve bu payla üçüncü sırada bulundukları bilgisine yer verildi.

Huawei Türkiye’nin basın ve halkla ilişkiler danışmanlığını yürüten Desibel Ajans tarafından bugün akşam saatlerinde gönderilen açıklama şu şekilde:

“14 Ağustos 2018 Salı günü öğleden sonra bazı online haber portallarında Türkiye cep telefonu pazarında markaların pazar paylarına dair bazı haberler yer almıştır. HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu olarak Haziran 2018 itibariyle GfK Türkiye verilerine göre yüzde 17,4 pazar payı ile Türkiye cep telefonu pazarında 3. sırada yer aldığımızı bilginize sunarız.”