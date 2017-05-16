HTC’nin yeni amiral gemisi telefonu U11 resmi olarak tanıtıldı

Cep telefonu pazarında zor zamanlar geçiren HTC, yeni amiral gemisi modelini geç de olsa duyurdu. Basınca duyarlı kenarlarıyla HTC U11, yenilikçi bir model olarak dikkat çekiyor. Standart kulaklık girişi bulunmayan HTC U11’in rakiplerine göre fiyat avantajı sunması bekleniyor.

HTC’nin yeni amiral gemisi modeli U11, oldukça yenilikçi bir tasarım ve bu tasarım yeniliğine uyum sağlayan fonksiyonlarla geliyor. Daha önce U Ultra ve U Play modellerinde gördüğümüz “akışkan cam” yaklaşımı, U11’de çok farklı biçimde uygulanmış. Telefondaki Edge Sense özelliği sayesinde bazı fonksiyonları harekete geçirmek için telefonu “sıkmak” yeterli oluyor. Evet, yanlış okumadınız; telefonu sıkarak bazı özellikleri çalıştıracaksınız.

Sıkarak komut vermek mümkün

Örneğin telefonun alt yanlarını sıkınca seçili uygulamayı açmak veya kamera aktif durumdayken selfie çekmek mümkün oluyor. Edge Sense arayüzü içinden bu özelliği kullanıcılar kendi isteklerine göre kişiselleştirebiliyor. Yine telefonun şiddete duyarlı kenarlarına baskı yaparak Google Assistant’ı aktif hale getirmek de mümkün oluyor.

iPhone 7’nin yolundan gidiyor

Telefonun donanım özellikleri açısından öne çıkan farklarından biri, yüksek kalitede ses kaydı yapabilen 3D mikrofonları. Ayrıca BoomSound teknolojisine sahip olması da yine öne çıkan bir özellik. iPhone 7’nin yolunu takip eden HTC, U11 modelinde 3,5 mm kulaklık girişini kaldırmış. Kutudan HTC USonic USB-Type C kulaklıkların çıktığı bilgisini verelim.

Hem suya hem toza dayanıklı

IP67 sertifikası ile suya ve toza dayanıklı olan telefon, ile birlikte çıkıyor. Aktif gürültü engelleyici özelliğine sahip kulaklığın, oldukça üst seviye olduğu belirtiliyor.

5,5 inç boyutunda Quad HD SuperLCD 5 ekrana sahip olan HTC U11, Snapdragon 835 işlemciye sahip. Telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip olacak üst versiyon da piyasaya çıkacak.

Kameraları çok güçlü

Kamera konusunda da iddialı olan HTC 11, Ultrapixel 3 adını taşıyan 1,7 diyafram açıklığına sahip bir 12 megapiksel arka kameraya sahip. Telefonun selfie kamerası da oldukça iddialı. 16 megapiksel çözünürlüklü ön kamera, selfie sevenleri mutlu edecek. Önümüzdeki günlerde detaylı incelemesini paylaşacağımız HTC U11’in pil kapasitesi 3000 mAh olarak açıklandı.