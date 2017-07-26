HTC U11, Hepsiburada’da satışa çıktı

Hepsiburada, geçen hafta satışa sunduğu OnePlus 5’in ardından, bu hafta bir başka efsane telefon olan HTC U11’i de müşterilerine sunmaya başladı. Yanlarına bastırıldığında fotoğraf ve video çekme gibi inovatif özelliklere sahip olan HTC U11, HTC Türkiye garantisi ve aynı gün gönderim avantajıyla Hepsiburada’da meraklılarını bekliyor.

Müşterilerine 10 milyondan fazla ürün sunan Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, dünyadaki en yeni telefon modellerini tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Geçen hafta OnePlus 5’i satışa sunan Hepsiburada bu hafta da sıradışı özellikleri olan bir telefonu daha müşterilerine ulaştırmaya başladı.

HTC’nin en yeni modeli olan U11, ‘Edge Sense’ adı verilen bir özelliği ile kullanıcının fotoğraf veya video çekerken, parmakla ekrana dokunmasına ihtiyaç kalmadan telefonun yanlarına bastırarak çekimi gerçekleştirmesini sağlıyor. Bu kullanımının yanısıra aynı hareketle kullanıcı favori uygulamayı da başlatabiliyor.

Özellikleriyle dikkat çekiyor

Edge Sense’in yanısıra; ultra hızlı otofokus kamera, çok eksenli optik ve elektronik görüntü sabitleme sistemi, tam sensörlü otomatik odaklama teknolojisi ve yüksek hızlı Snapdragon 835 işlemci gibi özellikleri bulunan HTC U11, Android 7.1 işletim sistemli ve 7.9 mm’lik tasarıma sahip.

Aynı gün kargoda, HTC Türkiye garantili

Sunduğu 400’den fazla telefon modeliyle müşterilerine farklı alternatifleri bir arada sunan Hepsiburada,cep telefonu siparişlerinin %98’ini aynı gün içerisinde gönderiyor. Bunun yanısıra Hepsiburada’dan verilen siparişlerde ithalatçı firma garantisi sunuluyor. 3 bin 799 liralık fiyatıyla listelenen HTC U11 ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız