HTC Desire 10 Pro Satışı İçin Start Verildi

Cep telefonu pazarında yaz öncesi son lansmanlar yapılıyor. Pazarda etkisini artırmak isteyen HTC, yeni modelini satışa sunmaya başladı. HTC Desire 10 pro, şimdiye kadar amiral gemisi modellerde sunulan özellikleri ve dikkat çekici güzelliği ile Desire ailesinin bugüne kadar üretilen en iyi telefonu olarak öne çıkıyor.

Bir amiral gemisi telefondan beklenen tüm özelliklere sahip olan HTC Desire 10 pro, ödüllü HTC 10’dan esinlenen zarif ve metalik hatlarıyla dikkat çekici bir tasarıma sahip.

Cesur ve parlak hatlarla çerçevelenen 5,5 inç Full HD (1080p) ekrana sahip HTC Desire 10 pro’da, geniş açılı resimler çeken yepyeni Selfie Panorama modu, ultra hızlı parmak izi sensörü gibi üst segment özelliklerin yanı sıra ön ve arkada yüksek çözünürlüklü kameralar bulunuyor.

Sekiz çekirdekli işlemciye sahip HTC Desire 10 pro, 3GB’lık RAM ve 32GB depolama alanıyla kullanıcılarına yeterli alanı sağlarken 2TB’ye kadar genişletilebilir SD kart desteği sunuyor.

HTC Desire 10 pro’nun Akıllı Elektronik İmaj Sabitleme (Electronic Image Stabilization), DSLR benzeri manuel kontrol, lazer otomatik odaklama (Laser Auto-Focus) ve Auto HDR gibi üstün çözümler sunan 20 megapiksel ana kamerasıyla her anı en net haliyle yakalayabilirsiniz.

Mümkün olan en iyi selfie deneyimini sağlayacak şekilde tasarlanan Desire 10 pro, 13 megapiksel selfie kamerasına ve tek seferde daha fazla kişiyi aynı kareye sığdırabilmeniz için yeni bir Selfie Panorama moduna sahip.

Amiral gemisi gücündeki HTC Desire 10 pro’nun arkasında, rahatlığı parmaklarınızın ucuna taşıyan ultra hızlı bir parmak izi sensörü de bulunuyor. Bu sensörle hızlıca selfie çekmek veya bir selfie videosu kaydetmeye başlamak mümkün.