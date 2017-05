HP’den süper güvenli taşınabilir iş bilgisayarları

HP, HP Z masaüstünün gücünün hafif mobil tasarım içerisinde sunulduğu HP ZBook Mobil İş İstasyonu çözümlerini duyurdu. Bu çözümler içerisinde ödüllü ekran teknolojisi, 3D ekran kartları ve sunucu sevisinde işlemci gücü yer alıyor. Yeni ZBook mobil iş istasyonları, çarpıcı VR deneyiminin yanı sıra dünya sınıfı inovasyonları da sunuyor.

HP, bu yeni iş istasyonu ailesi ile film yapımcılarına, tasarımcılara, sanatçılara, kaşiflere ve vizyoner düşünürlere dünya sınıfı inovasyonu sunmaya devam ediyor.

HP, dördüncü nesil ZBook iş istasyonlarını birkaç yeni güvenlik özelliği ile daha da güçlendirdi. Bu özellikler içerisinde HP Sure Start Gen32, endüstrinin kendi kendini iyileştiren ve kapsamlı şifreleme kullanan ilk PC BIOS, güçlü kimlik doğrulama, malware koruma, veri koruma, kimlik koruma, tehdit tespiti ve tehditlere yanıt gibi özellikler bulunuyor.

HP Türkiye Kurumsal ve Perakende Çözümleri Kategori Müdürü Aylin Atay konuyla ilgili açıklamasında, “Z iş istasyonu ürünlerimiz dünya sınıfı inovasyon, güvenirlik, performans ve uygulama sertifikasyonu konularında dünya genelinde müşterilerin önde gelen tercihleri. İstemci güvenliğinin önemi artmaya devam ederken, dördüncü nesil HP ZBook iş istasyonlarımızı günümüze kadarki1 en güvenli ve yönetilebilir mobil iş istasyonları olacak şekilde geliştirdik. Dijital kreatörlerin fikri mülkiyetlerini koruma altına alarak kendilerine çalışmalarının çalınmasından endişe duymadan işlerine odaklanma imkanı sağlıyoruz.” dedi.

HP ayrıca, müşterilerin stil ve esneklikten ödün vermeden amaçlarını gerçekleştirebilmelerini sağlayan dinamik ve yüksek performanslı cihazlar da geliştiriyor. Sanal gerçeklik teknolojisi için HP’nin yeni iş istasyonlarından bir model, çalışmaları sanal gerçeklik deneyimi içerisinde görselleştirecek şekilde konfigüre edilebiliyor. Sanal gerçeklik, eğlence parklarından otomotiv sektörüne kadar birçok alanda stratejik önem kazanırken HP de 2016 yılında VR teknolojisine hazır güçlü masaüstü iş istasyonlarının satışına başladı.

Dört Yeni Model: Sınırlara takılmadan dilediğiniz yerde, dilediğiniz zaman yaratın

HP ZBook Studio, HP’nin premium mobil iş istasyonu olup film yapımcıları, mimarlar ve mühendisler gibi kreatörler için tasarlandı ve 16,5 saate kadar pil ömrü sunuyor.3 HP ZBook Studio, bir masaüstü iş istasyonundan alınabilecek üstün performansı şık, modern ve çarpıcı mobil tasarım içerisinde sunuyor. Özenle işlenmiş tam alüminyum, elmas kesmeli kenarlara sahip iş istasyonu, HP DreamColor 4K UHD ekran4 ile %100 Adobe RGB desteği de sunuyor. 18mm kalınlığı ve 2,08 kg5 ağırlığı sayesinde dünyanın ilk dört çekirdekli Ultrabook6 iş istasyonu deneyimini yaşatıyor. Bu iş istasyonunda sunucu seviyesinde güçlü Intel Xeon veya 7. nesil CoreTM işlemciler,7 NVIDIA Quadro profesyonel ekran kartları ve 2TB’ye8 kadar depolama, çift HP Z Turbo Drives4 ile tam 40 Gb/s bant genişliğini destekleyen çift Thunderbolt 3 port bulunuyor.

HP ZBook 17, HP’nin tam gücünü ve performansını sergiliyor. En son Intel Xeon veya 7. nesil CoreTM işlemci7 seçenekleri ile donatılan bu iş istasyonunda ise NVIDIA Quadro veya AMD RadeonPro ekran kartları, 4 TB’ye kadar depolama8, çift Thunderbolt 3 port ve dahası bulunuyor. HP ZBook 17 aynı zamanda sanal gerçeklik içeriklerini iki ekran kart seçeneği üzerinde 90 FPS VR olarak sunabilecek şekilde, optimum güç ve ekran kartlarıyla konfigüre edilebiliyor.

HP ZBook 15, NASA tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu üzerinde bilim ve keşfin sınırlarını aşmak amacıyla kullanılıyor. 120.000 saatlik testten geçen HP ZBook Mobil İş İstasyonları, yoğun iş yüklerini karşılayabilmesi için Intel Xeon veya 7. nesil CoreTM işlemciler7, 3 TB’ye kadar depolama ve NVIDIA Quadro veya AMD RadeonPro ekran kartları ile donatıldı. HP, Adobe ve Autodesk gibi önde gelen yazılım ortaklarının en önemli uygulamalarında optimum deneyim sunabilmek için gelişmiş test ve performans ölçümleri yapıyor.

HP ZBook 14u, HP’nin en küçük ve hafif mobil iş istasyonu. Bu Ultrabook iş istasyonu 22mm kalınlığa ve 1,6 kg5 ağırlığa sahip ince bir tasarım içerisinde sıra dışı güç ve ekran özellikleri sunuyor. Etkileyici tasarımına ek olarak bu iş istasyonunda, opsiyonel dokunmatik özelliğine sahip 14” diyagonal FHD ekran, 2GB video belleğine sahip AMD FirePro™ 3D ekran kartları, en son 7. nesil Intel Core işlemciler, 32GB’ye kadar hafıza ve 2TB’ye kadar depolama8 bulunuyor. Bunların yanı sıra, bu iş istasyonları önde gelen yazılım uygulamaları için de sertifikalandırıldı. Bu sayede kullanıcılar birçok uygulamada daha hızlı bir şekilde çalışabiliyor. 15” diyagonal ekrana sahip bir Ultrabook iş istasyonuna ihtiyaç duyan müşteriler ise HP ZBook 15u iş istasyonunu tercih edebilir.

HP ZBook Mobil İş İstasyonları aynı zamanda, ön yüklü bir şekilde uzaktan çalışma için HP Remote Graphics Software, optimum performans için HP Performance Advisor ve güvenilir, hızlı ağ performansı için HP Velocity ile geliyor. ZBook Mobil iş istasyonları ayrıca ISV sertifikasına sahip olup ordu-standartlarındaki testlerden de geçmiştir.(MIL_STD_810G).9

Fiyat ve bulunabilirlik

HP ZBook Studio, EMEA bölgesinde 1.450 eurodan başlayan fiyatlarla şu an satışta.

HP ZBook 17, EMEA bölgesinde 1.500 eurodan başlayan fiyatlarla şu an satışta.

HP ZBook 15, EMEA bölgesinde 1.350 eurodan başlayan fiyatlarla şu an satışta.

HP ZBook 14u iş istasyonun fiyat ve satış bilgileri bu yaz belli olacak.

HP ZBook 15u, 1.050 eurodan başlayan fiyatlarla Ocak ayından bu yana satışta.