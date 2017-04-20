HP, Pavilion bilgisayarlarının yeni üyelerini tanıttı

Yeni Pavilion dönüştürülebilir ve dizüstü bilgisayarlar daha önce üst seviye ürünlerde yer alan birçok zengin özellik ve performans seçeneği ile geliyor.

HP, Coachella Vadisi Müzik ve Sanat Festivali’nde Pavilion dizüstü bilgisayarlarının, günümüzün öğrencilerine ve yarının mucitlerine ilham verecek tasarıma ve özelliklere sahip yeni üyelerini tanıttı. Yeni Pavilion dönüştürülebilir ve dizüstü bilgisayarlar daha önce üst seviye ürünlerde yer alan birçok zengin özellik ve performans seçeneği ile geliyor. Bu özellikler içerisinde bağlantı bölgelerinin görünmesini engelleyen 3D metal gibi premium materyaller, bağlantı seçenekleri için USB-C ve Windows Ink için aktif kalem de bulunuyor.

Bunlara ek olarak, yeni Pavilion x360’da kullanılan Microsoft ve Windows Ink teknolojilerine gelen “Creators Update” isimli Microsoft güncellemesi nedeniyle Coachella Vadisi Müzik ve Sanat Festivali’ne gelenler bu PC ile yeni ve benzersiz bir şekilde etkileşim kurabilecek. Böylece HP’nin teknolojiyi, sanatı ve müziği bir araya getiren kapsamlı deneyimleri nasıl sunduğuna şahit olabilecekler.



Yeni Pavilion x360, kullanıcıların dönüştürülebilen bir PC’den bekledikleri mobiliteyi ve esnekliği sunuyor. Dört moda dönüşebilen Pavilion x360’da bağlantı bölgelerinin görünmesini engelleyen 3D metal, bağlantı seçenekleri için USB-C ve Windows Ink için aktif kalem gibi premium materyaller ve özellikler bulunuyor. Windows Ink sayesinde kullanıcılar, içerikler ile yeni etkileşimler kurarak düşüncelerini hızla gerçeğe dönüştürebiliyor, listeler ve notlar oluşturabiliyor, akıllarındakileri doğrudan ekrana çizebiliyor.

Pavilion x360 kullanıcılarının Windows Ink ile ne denli interaktif, becerikli ve yaratıcı olabileceğini göstermek amacıyla, Coachella’daki HP SALONU içerisinde bu bilgisayar, bir “Bandana Inking” deneyimi de sunacak. Festivale katılanlar, kendi özel bandanalarını tasarlayabilecek ve HP yazıcıları bu tasarımların baskısını yapacak. 2017 Pavilion x360 PC’ler; 11.6” HD IPS ekran ve HD veya Full HD IPS olarak 14” ve 15.6” diyagonal ekran seçenekleri ile satışa sunuluyor.

Yeni Pavilion dizüstülerde ise HP’nin premium Spectre ve ENVY PC’lerinin ilham verdiği yeni tasarım özellikleri kullanıldı. Pavilion portföyüne kaliteli yeni tasarımlar katan HP böylelikle Pavilion kullanıcılarına ölçeklenebilirlik ve performansı da sunmuş oluyor. Bağlantı bölgelerinin görünmemesi için bilgisayarın yanlarını ve arkasını çevreleyen tek bir parçadan oluşan 3D metal kullanıldı. Bu sayede daha da sağlamlaşan ve şık görünen 2017 Pavilion dizüstülerde kullanılan tonlar, cilalar ve dokular da bilgisayara sofistike bir görünüm katıyor.

Daha önce ENVY ürünlerinde kullanılan kaldırma menteşesi ise kullanıcılara daha rahat bir yazma deneyimi sunmakla kalmıyor aynı zamanda altta yer alan havalandırma kanallarında daha verimli hava dolaşımı sağlıyor. İşlevselliği ve rahatlığı bir arada sunan tasarımı ve performans artışı sağlayan hava akışı, bu bilgisayarı kendi videolarını oluşturan, fotoğraflarını düzenleyen ve bu içeriklerini sosyal medyada paylaşan kullanıcılar için mükemmel bir tercih haline getiriyor. Pavilion dizüstülerin yeni portföyü Full HD veya Full HD IPS ekranlara2 ve dokunmatik ekran seçeneğine sahip 14”, 15.6” ve 17” diyagonal ekran seçenekleriyle geliyor.

HP’nin Pavilion x360 ve Pavilion dizüstü bilgisayarlarında, kullanıcıların bağlantı veya eğlence konusunda duyacakları ihtiyaçları karşılayacak geniş konfigürasyon seçenekleri de bulunuyor. Pavilion, PC’de sadece performansı değil ayrıca PC ile etkileşimin gerçekte nasıl olması gerektiğini de kullanıcılara gösteriyor.

HP Pavilion özellikleri

12 saate varan pil ömrü ve bazı modellerde HP Hızlı Şarj özelliği (90 dakikada %90 şarj)

İşlemci seçenekleri: En son 7. Nesil Intel® Core™ i3-i7 işlemciler, Intel® Pentium® işlemciler veya 7. Nesil AMD işlemciler

Depolama seçenekleri: 256GB SSD+1TB HDD’ye veya 128GB SSD+ 2TB HDD’ye kadar çift depolama veya bazı modellerde 512GB SSD’ye veya 2TB HDD’ye kadar tek depolama

AMD Radeon & Nvidia GeForce ayrı ekran kartları

Gelişmiş Intel 2x2ac WiFi seçeneği

HP Wide Vision HD kamera veya Windows Hello destekli opsiyonel FHD IR kamera

Çift hoparlör ile sıra dışı ses, HP Audio Boost, ve B&O Play uzmanlarının ses ayarları

Pavilion dizüstüler farklı renk seçeneklerine de sahip, bunlar: Zengin Mavi, İpek Altın, Orkide Pembe, Mineral Gümüş, Doğal Gümüş, Pırıltılı Nane ve İmparatoriçe Kırmızı.

HP, Coachella Vadisi Müzik ve Sanat Festivali’ndeki herkesin içindeki sanatçıya ilham veriyor

Coachella’nın resmi teknoloji sponsoru olarak ilk yılında HP, herkesin içindeki sanatçı kişiliğe ve yaratıcılığa ilham veren en son ürün portföyü ile müzikseverlere unutulmaz bir deneyim de yaşatıyor. Festivale katılanlar, dünyanın en büyük projeksiyon kubbesi The Antarctic içerisinde HP iş istasyonlarının güç verdiği yeni 360 derece ses, görsel, duyusal deneyimi yaşayacak. Bin metrekare büyüklüğündeki kubbe içerisinde yaşanacak bu sesli-görsel deneyim, festivale katılacaklara özel hazırlandı.

Misafirler ayrıca HP salonundaki HP teknolojilerini kullanarak kendilerini daha önce görülmemiş bir şekilde ifade edebilecek. HP, unutulmaz bir hafta sonu yaşayabilmeleri için festivale katılan herkesin arkadaşları ile birlikte yeni çalışmalar, icatlar yapmasına ve bunları paylaşmasına da imkan verecek. HP salonu içerisinde yaşanacak deneyimlerden bazıları şunlar: