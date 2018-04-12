Dijitalleşme hayatımızın her köşesine sirayet etmiş olsa da, pek çok işimiz için hâlâ kağıt kullanıyoruz ve yazıcılar hayatımızda varlığını sürdürüyor. Bazılarınız için ise yazıcı çok daha kritik öneme sahip. Çok yüksek adetlerde baskı işi olanlar için maliyet önemli bir dert. HP’nin yeni HP Ink Tank yazıcı serisi bu konuda önemli bir avantaj vadediyor. Bu yeni serideki yazıcılarla 15 bin sayfaya kadar baskı mümkün.

HP Ink Tank serisinde yer alan, yeni HP Ink Tank 315 ve Wireless 415 yazıcıları küçük işletmeler için uygun fiyatlı sayfa başına işlemlerde yüksek hacimli ve kaliteli baskı imkanı sunuyor. Küçük işletmeler için tasarlanan bu yazıcıların yüksek kapasiteli mürekkep tankı sistemi, kullanıcıların 8 bin sayfaya kadar renkli veya 15 bin sayfaya kadar siyah renkte çıktı alabilmelerini sağlıyor. Üstelik tüm bu işlemler sayfa başına uygun fiyatlı olarak gerçekleştirilebiliyor.

HP Ink Tank özellikleri

Yüksek kaliteli üretim, güçlü iş planları, pazarlama materyalleri veya fotoğrafları ofislerinden ayrılmadan elde etmek isteyen küçük işletmeler ve start-up’lar için geliştirilen HP Ink Tank 315 ve 415 yazıcılar uygun fiyatlı olsalar da kaliteden ödün vermiyorlar.

Koyu, daha net metinler ve 22 kata kadar daha uzun süre solmaya karşı dayanıklı fotoğraflar, kullanıcılara aradıkları performansı sunuyor. Yazıcıyla uyumlu olan er bir mürekkep şişesi ile kullanıcılar her siyah sayfayı yaklaşık 0,009 TL’den ve her renkli sayfayı 0,0056 TL’den yazdırabilecek.

Küçük işletmelere büyük çözüm

Küçük işletmeler verimliliğe ve kaliteye değer verirken aynı zamanda da sürekli olarak tasarruf sağlayacak yenilikçi teknolojiler arıyorlar. Yeni HP Ink Tank yazıcıları, binlerce sayfada yüksek kaliteli ve güvenilir baskı imkanı sağlıyor. Üstelik 415’in kablosuz bağlantı özelliği, küçük modern ofislerin de muhakkak faydalanması gereken bir özellik.

Modern ofislerde yerden tasarruf sağlamak çok önemli bir konu. Her iki yazıcının da küçük ve kolay kullanımlı olması ile israf veya dağınıklık yaratmaması gibi özellikleri öne çıkıyor. Mürekkep tankı sistemi, HP’nin orijinal mürekkebi kullanılarak sızıntı yapmayan şişelerle kolayca doldurulabilir. Ayrıca saydam tankları sayesinde mürekkebin dolum seviyesi de rahatlıkla kontrol edilebilir.