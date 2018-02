HP, birinci sınıf modern işgücü ürünlerini piyasaya sürüyor

HP, modern işgücü için birinci sınıf tasarım ve özellikteki ürünlerini piyasaya sürüyor. HP EliteBook 800 serisi ve HP ZBook 14u/ 15u mobil iş istasyonları gibi modern işgücü ürünleri için tasarlanan bir dizi yeni cihaz, ekran ve aksesuar ürünlerini duyurdu. HP’nin yenilenen ürün yelpazesi, endüstrinin önde gelen güvenlik özelliklerinin yanı sıra dünyanın en ince ticari ve mobil iş istasyon cihazlarını içeriyor.

HP’nin en çok satan ticari dizüstü bilgisayarı HP EliteBook 800 serisi iş dünyasında verimliliği artırmaya yardımcı olmak için patentli güvenlik özellikleri ve işbirliği araçları içeriyor.

HP ZBook 14u / 15u entegre gizlilik ekranlarına sahip dünyanın ilk mobil iş istasyonları. HP ZBook 14u, aynı zamanda dünyanın en ince mobil iş istasyonu olarak öne çıkıyor.

HP Uç Nokta Güvenliği çözümleri, dünyanın en güvenli ve yönetilebilir bilgisayarları ve mobil iş istasyonları olarak şirketin liderlik konumunu daha da güçlendiriyor.

Yeni HP Thunderbolt Dock G2, sesli konferans çözümü olan dünyanın ilk Thunderbolt istasyonu.

Tasarımlar ve görüntüler HP’nin ilk 4K EliteDisplay ve en geniş 4K Z Ekranıyla daha net ve ayrıntılı.

HP, pek çok ödülün sahibi olan ve çok satan HP EliteBook 800 serisi ve HP ZBook 14u/ 15u mobil iş istasyonları gibi modern işgücü ürünleri için tasarlanan bir dizi yeni cihaz, ekran ve aksesuar ürünlerini duyurdu. Dünyanın en güvenli ve yönetilebilir bilgisayarları ve mobil iş istasyonları olan bu cihazlar, yeni HP Thunderbolt Dock G2 ve dört yeni HP 4K ekranın genişletilmiş portföyüyle birlikte ana iş gücüne yenilik ve üstün deneyim getiriyor.

EMEA Ticari Kişisel Sistemler Başkan Yardımcısı Benoit Bonnafy “Oyunun kuralları değişti ve eski kurumsal cihazlar artık gelecek neslin özellikle de X ve Z nesli uzmanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. En yeni EliteBook ve ZBook ürünlerimiz tasarım, performans ve işlevsellik alanlarında yeni standartlar belirliyor. HP, dünyanın en ince cihazları ve endüstrinin en sağlam güvenlik özellikleriyle iş dünyasının PC deneyimini modern işgücü için yeniden tanımlıyor” dedi.

Analizlere dayalı inovasyon

Günümüzün modern işgücü, nerede ve nasıl iş yapıldığı konusunda daha fazla esneklik gerektiriyor. İnsanların %62’si birden fazla yerden ve %81’i ise kişisel zamanlarında da çalışıyor. Bu durum, herhangi bir yerden ve herhangi bir zamanda kesintisiz bağlantı sağlayabilen cihazlara olan ihtiyacı gösteriyor.

Geleneksel işyeri sınırları silindikçe güvenlik daha da önem kazanıyor. Kurumların yaklaşık yüzde 70’i, son 24 ay içinde, dizüstü bilgisayarlarının saldırıya uğradığını belirtiyor. Bu durum, saldırı durumunda sürekli koruma ve esneklik sağlayan sağlam güvenlik özelliklerine duyulan ihtiyacı kanıtlıyor. Aynı zamanda, işyerlerindeki çalışma şekilleri daha fazla ortak çalışma şekline yöneldikçe, yenilikçi araçlara duyulan ihtiyaç da artıyor. Dizüstü bilgisayarlar, toplantılar ve ortak çalışmalarda en sık kullanılan cihazlar oldukları için PC’ler bu değişimin merkezinde duruyor.

Üstün tasarım ve deneyim

Yeni ürünlerin her biri daha önce sadece HP EliteBook 1000 serisinde bulunan birinci sınıf tasarım diline sahip. Bu cihazlar, iş hayatının zorluklarını aşabilen güçlü, keskin hatlar ve artıuçlanmış alüminyum yüzeyle tasarlandı. Çok farklı konumlarda çalışan kullanıcılar için geliştirilen EliteBook 800 serisi ışık koşullarına uyum sağlayabilen ultra-parlak bir ekrana sahip ilk iş bilgisayarı olarak öne çıkıyor. Bu özellik aynı zamanda ZBook 14u / 15u cihazlarında da bulunuyor.

Kurumlar donanım yatırımlarını en üst düzeye çıkarmak ve aynı zamanda çevresel etkileri en aza indirmek istedikleri için dayanıklılık ve sürdürülebilirlik özellikleri eşit önemde ve birlikte ilerliyor. MIL-STD-810G testini geçen EliteBook 800 serisi ve ZBook 14u / 15u cihazları önceki nesillere göre çok daha kolay kullanılabiliyor. İnce, hafif 14 ve 15 inç form faktöründe endüstride lider dayanıklılığa sahip olan ZBook 14u / 15u, teknik ortamlarda sarsılma ve çarpma etkisi gibi öngörülemeyen koşullar için iki ek MIL-STD testini başarıyla geçti. Bu serideki cihazların, HP’nin sürdürülebilirliğe olan bağlılığını yansıtan ENERGY STAR ve EPEAT Gold sertifikaları bulunuyor.

EliteBook 800 serisi, ses parazitlerini engelleyen bir ortam mikrofonuna sahip dünyanın il dizüstü bilgisayarlarını içeriyor. Bu mikrofon, bireysel seçenekte olduğunda istenmeyen sesleri yok ediyor veya konferans seçeneğindeyken 360derecelik ses alımını artırıyor. ZBook 14u / 15u da ortak çalışmaları kolaylaştırmak için bu yenilikçi özelliği taşıyor. Tüm bu cihazlar, aramaları kolayca yönetmek için dahili tuşlara sahip olan HP Premium İşbirliği Klavyesi ile birlikte geliyor ve bilgisayardan iOS ve Android cihazlarına mesajlaşma ve arama yapmak için dünyanın tek Windows çözümü olan HP PhoneWise’ı içeriyor.

Yeni dizüstü bilgisayarları ve iş istasyonları;

8. nesil Intel Core vPro işlemciye sahip HP kurumsal dizüstü bilgisayarlarının ilki olan HP EliteBook 800 serisi, günlük işlerinizi kolaylaştıran 14 saatlik bir pil ömrüne sahip ve HP Hızlı Şarj seçeneği sayesinde 30 dakikada pilin yüzde 50’si sarj edilebiliyor.

HP EliteBook 830 G5, önceki HP EliteBook 820 G4 cihazının 12 inç ekranını 13 inç ekrana çıkarıyor.

HP EliteBook 840 G5, 8. nesil Intel Core işlemcileri ve ayrık grafikleri bulunan dünyanın en ince 14-inç kurumsal dizüstü bilgisayarı olarak öne çıkıyor.

Hem EliteBook 840 hem de HP EliteBook 850 G5, grafik yoğun iş yükleri olan ve ortak çalışmalar yürüten, bu nedenle de daha yüksek performansa ihtiyaç duyan kullanıcılar için AMD Radeon RX540 ayrık grafikler içeriyor.

HP ZBook 14u / 15u mobil iş istasyonları, teknik mobil profesyonellerin ihtiyaç duyduğu daha fazla kullanıcı ve veri gizliliği özellikleri için HP Sure View’e sahip ve entegre bir gizlilik ekranını içeren dünyanın ilk mobil iş istasyonu. Her iki mobil iş istasyonu da, CAD, tasarım çalışması ve diğer profesyonel uygulamalar için 24’ün üzerinde ISV sertifikası ile, 7 gün 24 saat iş yükü, hızlı ve güvenilir performans için vPro teknolojisi ve AMD Radeon Pro grafikli 8. nesil Intel Core dört çekirdekli işlemcilere sahip.

HP ZBook 14u G5, sadece 17.9 mm’de ve 1.48 kg (3.27 lbs) ağırlığındaki dünyanın en ince iş istasyonu olarak öne çıkıyor. ZBook 14u’nun etkileyici tasarımı önceki nesle göre %28 daha ince ve hareket halindeyken teknik profesyoneller için ideal, parlama önleme teknolojisine sahip isteğe bağlı 4K dokunmatik ekran içeriyor.

Yenilenmiş HP ZBook 15u G5, vPro teknolojisine sahip Intel Core i5 ve i7 Quad Core İşlemcileri, performans ve güvenilirlik için AMD Radeon Pro 3D Grafikleri ve HP Z Turbo Drive yüksek hızlı depolamaya sahip. HP Performans Danışmanı, optimum yapılandırma, uyumluluk ve performans garantisi veriyor.

Temiz, şık ve üretken bir masaüstü için HP yeni yuva ve 4K ekranlarını duyuruyor:

Yeni HP Thunderbolt Dock G2, dünyadaki en çok işleve sahip Thunderbolt yuvası olarak öne çıkıyor. Yenilikçi tasarımı kullanıcılara temiz ve fonksiyonel bir çalışma alanı sağlarken, BT’nin Thunderbolt ve USB-C ile herhangi bir HP ya da HP olmayan cihazları desteklemesini sağlıyor. Bu kompakt kenetlenme yuvası, iki adede kadar 4K ekranı destekliyor ve kapalı ofisler veya küçük toplantı odaları için isteğe bağlı sesli konferans modülü tek bir kabloyla donatılmış dünyanın ilk Thunderbolt istasyonu.

Net içerik ve uygulamalarla çok görevlilik sağlamak için yeni yuva HP’nin yeni 4K ekranlarıyla eşleştirilebiliyor. HP’nin ilk 4K EliteDisplay ürünü olan HP EliteDisplay S270n video ve verileri çekebiliyor ve yalnızca bir USB-C kablo bağlantısı ile PC’ye 60W’a kadar güç gönderebiliyor. Tutarlı bir renk ayarına ihtiyaç duyan mühendislerin ve tasarımcıların yüksek standartlarına hitap edebilmek için üretilen yeni HP Z27 ve HP Z32, bu kullanıcıların benzersiz iş yüklerinin gereksinimlerini karşılamak üzere fabrika çıkışlı renklerle ayarlandı. HP’nin en geniş 4K ekranı HP Z43, daha büyük ekrana ihtiyaç duyan kullanıcılar için tasarlandı. Her üç 4K HP Z Ekran, 10 bit renk sunar, böylece kullanıcılar 1 milyarın üzerinde renk görüntüleyebiliyor. Bu özellik; standart 6 bit veya 8 bit görüntülerden milyonlarca daha fazla renk görüntülenebildiği anlamına geliyor. Ayrıca, yeni 4K Z Ekranların her biri yalnızca video ve verileri bağlamakla kalmıyor, PC’ye 65W’lık güç sağlayan bir USB-C bağlantısı da sunuyor.

Güvenlik

Güvenlik; işletmeler ve kullanıcılar için öncelik olmaya devam ettiğinden, doğru PC donanımını seçmek giderek bir güvenlik kararı haline geliyor. İşte bu yüzden HP, EliteBooks ve ZBooks cihazlarını dünyanın en güvenli ve yönetilebilir PC’leri ve iş istasyonları olarak tasarlıyor; artık bu cihazlar günümüz tehditleri ile mücadele etmek için daha da fazla güvenlik ve yönetilebilirlik özelliğine sahipler.

EliteBook 800 serisi ve ZBook 14u / 15u; HP Sure View, HP Sure Click, Windows Hello, isteğe bağlı bir gizlilik kamerası ve HP Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama özelliklerinin yanı sıra HP’nin Uç Nokta Güvenlik Kontrol Cihazı’nı da içeriyor. Bu gömülü donanım denetleyicisi, bir saldırı durumunda BIOS’u, işletim sistemini ve kritik uygulamaları izleyen, koruyan ve kurtaran HP’nin dahili güvenlik çözümünün bir parçası. Fiziksel olarak yalıtılmış, kriptoyla korunmuş bu benzersiz çip şunları sağlıyor: