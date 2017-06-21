HomePod, Evde Müzik Deneyimini Baştan Yaratıyor

Muhteşem ses kalitesine ve odadaki konumunu algılayıp sesi otomatik olarak ayarlama özelliğine sahip, evde kullanım için geliştirilmiş çığır açan bir kablosuz hoparlör olan HomePod, belli ki önümüzdeki dönemin en önemli ürünlerinden biri olacak. 40 milyondan fazla şarkıya erişmek için Apple Music ile birlikte çalışacak şekilde tasarlanan HomePod, kullanıcıların kişisel müzik tercihleri ve zevkleri hakkında derinlemesine bilgi edinerek, yeni müzikler keşfetmelerine yardımcı oluyor.

Apple, iPod ile taşınabilir müziği baştan yaratmıştı. Şimdi de HomePod, evlerimizdeki kablosuz müzik keyfini baştan yaratmayı amaçlıyor. HomePod; güçlü hoparlör teknolojisini, Siri zekasını ve tüm Apple Music arşivine kablosuz erişimi, 7 inçten daha küçük boyuttaki muhteşem bir hoparlörde bir araya getiriyor. HomePod tüm odalarda, hiçbir bozulma olmadan müthiş bir ses deneyimi yaşatırken aynı zamanda yararlı bir yardımcı olarak evinizde size hizmet edebilir.

Derin ve temiz baslar için Apple tarafından tasarlanan geniş bir bas hoparlörüne sahip olan HomePod’da, inanılmaz yön kontrolü ve saf yüksek frekanslı sesler sağlayan kiriş biçiminde yedi adet tiz hoparlörü ile birlikte orijinal kayıtların zenginliğini sanatçılarının amaçladığı gibi koruyan güçlü yerleşik teknolojiler bulunuyor.

HomePod, yüksek sesle müzik çalarken bile kullanıcıların sesle kontrol edip etkileşime geçebilmeleri için altı adet mikrofona sahip. “Hey Siri, bu şarkıyı beğendim” dediğinizde HomePod ve Apple Music birlikte mükemmel bir müzik uzmanı haline geliyor. On binlerce oynatma listesiyle yüzlerce farklı tür ve ruh hali arasından tercihleri öğrenerek bu müzik zevklerini aygıtlarınızla paylaşıyor. Siri ayrıca müzik arşivinde gelişmiş aramalar da yapabiliyor. Kullanıcılar “Hey Siri, bu şarkıdaki gitarist kim?” gibi sorular sorabiliyor veya evdeki herkesin paylaştığı bir sıradaki parça listesi oluşturabiliyor. HomePod, Apple Music ve Siri, reklamsız olarak doğrudan HomePod’a iletilen en iyi ev müzik deneyimini sunuyor.

Ev yardımcısı olarak da kullanılabilen HomePod, mesaj göndermek, güncel haberleri, spor karşılaşmalarını ve hava durumunu öğrenmek için harika bir araç. Ayrıca evinizdeki akıllı aygıtları HomePod ile kontrol edebilirsiniz. Örneğin Siri’den ışıkları açmasını, perdeleri kapatmasını veya belirli bir ortamı başlatmasını isteyebilirsiniz. HomePod, evde olmadığınız zamanlarda da iPhone veya iPad’deki Home uygulamasıyla uzaktan kontrol ve ev otomasyonu sağlayarak mükemmel bir ev bağlantı merkezi haline geliyor.

Ses İnovasyonu ve Gelişmiş Teknolojiler

7 inçten daha küçük bir boyuta sahip olan HomePod yılların donanım ve yazılım inovasyonunu yansıtıyor:

Apple tarafından tasarlanmış, yukarı doğru bakan bas hoparlörü, özel A8 çipiyle birlikte gerçek zamanlı yazılım modellemesi kullanarak hoparlörün mümkün olan en derin ve temiz basları çok düşük bozulmayla sunmasını sağlıyor.

Kiriş şekilli yedi adet özel tiz hoparlörleri dizisi, kendilerine ait amplifikatörlerle dengeli ve pürüzsüz tınılar sağlamasının yanında farklı kiriş şekilleri ve boyutları için hassas yön kontrolü sunuyor.

Apple tarafından tasarlanmış A8 çipi gelişmiş ses inovasyonlarının ardındaki beyin olarak tanımlanabilir.

Otomatik oda algılama teknolojisi, HomePod’un oda içindeki konumunu hızla anlamasını, köşede, masa üzerinde veya kitaplıkta olmasına bağlı olarak en etkileyici müzik deneyimini sunmak için saniyeler içinde kendini optimize etmesini sağlıyor.

Altı adet mikrofondan oluşan dizi, gelişmiş yankı önleme özelliğiyle, yüksek sesle müzik çaldığında bile Siri’nin kullanıcıları odanın neresinde olursa olsun anlamasını sağlıyor.

Siri dalga biçimi, Siri ile etkileşime geçildiğinde üst kısımda görünüypr ve entegre dokunma kontrolleri de kolay gezinti imkanı sunuyor.

İki hoparlörü otomatik olarak tespit edip dengeleyerek muhteşem bir kablosuz ses kalitesi için hem doğrudan hem de yansıyan sesleri kullanıyor ve çok daha etkileyici bir müzik deneyimi sunuyor.

Kolay kurulum için AirPods’daki gibi kolay bir yöntem kullanan HomePod ile saniyeler içinde müzik dinlemeye başlamak için bir iPhone’u yanına getirmeniz yeterli.

Güvenlik ve gizlilik, Apple donanım, yazılım ve hizmetlerinin tasarımlarının temel özellikleri arasında yer alıyor. HomePod ile Apple sunucularına bilgi sadece, “Hey Siri” ifadesi aygıtta yerel olarak tanımlandıktan sonra gönderiliyor. Bu bilgiler şifreli ve anonim bir Siri tanıtıcısıyla gönderiliyor.