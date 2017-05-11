Her üç anneden ikisi Anneler Günü’nde hediye bekliyor

GittiGidiyor’un Poltio ile düzenlediği Anneler Günü anketinden ilginç sonuçlar çıktı. Toplam 9702 oy kullanılan ankette “Anneler Günü’nde hediye bekler misiniz” sorusunu yanıtlayan annelerin yüzde 62’si “Evet” dedi.

GittiGidiyor, bu yıl Anneler Günü’nde aynı gün teslim kampanyası da uyguluyor. Böylece, hediye alışverişini son güne bırakanlara çözüm sunuluyor. Türkiye’nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor, sosyal anket servisi Poltio üzerinden Anneler Günü’ne özel mayıs ayının başında bir anket düzenledi. Toplam 9702 oyun kullanıldığı anket, Anneler Günü’ne dair beklentilere ışık tuttu. Ankette oy kullanan annelerin yüzde 62’si “Anneler Günü’nde hediye bekler misiniz?” sorusuna “Evet” yanıtı verirken, “Anneler Günü’nde genelde beklediğiniz gibi bir hediye alır mısınız?” sorusunu yanıtlayanların ise yalnızca yüzde 35’i “Evet” dedi.

Annelere en çok giyim-aksesuar ürünü hediye ediliyor

Anketin sonuçlarına göre Anneler Günü’nde annesine hediye aldığını belirtelerin oranı yüzde 68 çıktı. Annelere en çok alınan hediyelerde yüzde 38’lik oranla giyim-aksesuar önde gelirken, diğer seçenekler yüzde 25,4’lük oranla çiçek, yüzde 14 ile küçük ev aletleri, yüzde 7 ile ayakkabı-çanta, yüzde 6 ile takı-saat, yüzde 2,5’lik oranlarla dekorasyon ve parfüm, yüzde 2 ile cep telefonu, yüzde 1,6 ile çikolata ve yüzde 1 ile bilgisayar-tablet şeklinde sıralandı.

Hediye almayı son dakikaya bırakanlara GittiGidiyor’dan aynı gün teslimat imkânı

Belirli satıcılar ile birlikte kuryeyle aynı gün teslim kampanyası da başlatan GittiGidiyor, hediye almayı son dakikaya bırakanlar için Anneler Günü’nde siparişlerin 9,90 TL+KDV bedelle aynı gün alıcısına ulaştırılmasını sağlayacak. Kampanya kapsamında, İstanbul’da ayakkabı, çanta, cep telefonu, saat, kozmetik ve kişisel bakım; Bursa’da ayakkabı ve çanta; Ankara’da ise kozmetik ve kişisel bakım kategorilerinde seçili satıcıların ürünleri aynı gün teslim edilebilecek.

Aldığı ürünün gün içinde teslim edilmesini isteyen kullanıcılara, hafta içi saat 16.00’ya kadar verdikleri siparişler saat 23.00’e kadar ulaştırılacak. Anneler Günü hediyelerinin gecikmemesi için 13 Mayıs Cumartesi ve 14 Mayıs Pazar günü daha erken teslimat da sağlanabilecek. Bu iki günde saat 14.00’e kadar verilen siparişler, saat 19.00’a kadar kuryeyle gönderilecek.