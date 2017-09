Her şeyi internetten yaptıran yeni dijital marka Lifecell

4.5G ile data tüketiminin artması ve mobil uygulama kullanım sürelerinin yükselmesi Turkcell’e iletişimde çığır açacak bir karar aldırdı. Lifecell dijital markasıyla hayata geçirilen paketler sayesinde, arama da dâhil tüm haberleşme mobil internet üzerinden yapılacak. Turkcell, Lifecell markasıyla Türkiye’de bir ilke imza atarak, müşterilerine konuşma ve mesajlaşma da dâhil tüm iletişim hizmetini tamamıyla internet ve dijital platformdan sunmayı başardı.

Her şeyi internetten yaptıran Türkiye’nin yeni dijital markası Lifecell ile mobil iletişim dünyası yepyeni bir boyuta taşınıyor. Telefonun icadının ardından önce çağrı cihazları, ardından cep telefonları ile iletişimde başlayan mobil çağ, şimdi de Lifecell ile yeni bir dönüşüm sürecine giriyor. Sonsuz dijital dünyanın ayrıcalıklarını sunan Lifecell ile artık dakika-SMS paketleri tarihe karışacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 4.5G’nin devreye girmesiyle birlikte özellikle gençlerin tüm iletişim ihtiyaçlarını daha yaygın olarak internetten karşılamaya başlamaları, müşterinin ihtiyaçlarını yakından takip eden Turkcell’i harekete geçirdi. Turkcell’in yeni sunduğu dijital markası Lifecell, konuşma dâhil müşterilerinin tüm iletişim ihtiyaçlarını sadece internet üzerinden karşılayacak.

Hayatı internet olanlara sadece Lifecell yetecek

Lifecell markasının tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “İletişimde oyunun kurallarını Lifecell ile yeniden belirliyoruz. Müşterinin ihtiyaçlarını dinliyor ve onlara en yenilikçi çözümleri sunuyoruz. Lifecell de bunun en son örneği oldu. Lifecell markasında müşterilerimize sadece internetle iletişim hizmeti sunacağız. Müşterimiz konuşma ve mesajlaşmasını da internet üzerinden gerçekleştirecek. Kısacası hayatı internet olanlara sadece Lifecell yetecek. Bu sayede müşterilerimize konuşma ve mesajlaşma da dâhil bütün iletişim hizmetlerimizi tamamıyla internet ve dijital platformdan verdiğimiz bir çözümü ortaya koyarak Türkiye’deki bir ilke imza attık” dedi.

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen çözümün dünyadaki diğer telekomünikasyon şirketlerine örnek oluşturacağını ifade eden Bütün, “BiP ile ilk kez Türkiye’den bir uygulamayı dünyanın hizmetine sunduk. Yeni dijital markamız Lifecell ile yine bir ilke imza atıyoruz. Bu yeniliği iştiraklerimizle dünyaya da yayacağız. Bu yolculuğun en önemli amaçlarından biri de teknoloji odaklı şebeke operatörü olmaktan hizmet odaklı bir deneyim sağlayıcısı olmaya geçiş” diye konuştu.

BiP’ten sabit numara bile aranıyor

Lifecell’li olan müşterilerin konuşma ve mesajlaşma ihtiyaçlarını BiP üzerinden karşılayabileceklerini ifade eden Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Bütün, “Müşterilerimiz sadece mobil internetle tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. BiP üzerinden anlık mesajlaşacak, sesli ve görüntülü konuşacaklar. Karşı taraf BiP kullanmasa bile sorun yaşamayacaklar. BiP üzerinden hem sabit numaraları hem de GSM numaralarını arayabilecekler. BiP ile yapılan aramalarda daha yüksek ses kalitesiyle haberleşebilecekler. Lifecell’lilerin internetin tadını doyasıya çıkarmaları için paketlerin içerisinde çok zengin bir uygulama dünyası yer alıyor. Müşterilerimiz paketlerine dâhil fizy ile sınırsız müzik dinleyecek, TV+’tan istedikleri TV kanalı veya filmi istedikleri yerde izleyebilecek. Dergilik uygulamasındaki dergi ve gazetelerden seçtiklerini anında okuyabilecek. lifebox ile fotoğraf, videolar ve tüm dosyalarını bulutta depolayabilecek. UpCall uygulaması ile de telefonda kayıtlı olmasa bile arayan numaranın kime ait olduğunu görebilecek. Bu uygulamalarla internetin nabzı Lifecell’de atacak” açıklamasını yaptı.

Mobil internet ve uygulamaların kullanımının hızla arttığını da dile getiren Bütün sözlerini şöyle sürdürdü: “Geliştirdiğimiz küresel uygulamalarımıza olan talep de bunu açıkça ortaya koyuyor. Dünya çapında ilgi gören uygulamalarımızın indirilme sayısı da bunu doğruluyor. Lifecell paketleri içinde sunduğumuz uygulamalardan BiP 15 milyon, fizy yaklaşık 11 milyon, lifebox 5 milyon, TV+ yaklaşık 4,5 milyon ve UpCall ise 1,5 milyon kez indirildi. Bu yoğun talep ve gelişmeler bizi mobil interneti daha da etkin kullanacak çözümler geliştirmeye yönlendirdi. Lifecell de bunun en güzel örneği oldu.

BiP’ten her yöne arama özelliği

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Lifecell müşterilerinin sadece BiP uygulaması olanları değil, BİP üzerinden her yöne arama yapabileceklerini anlattı. Bütün, “Turkcell mühendisleri tarafından BiP’e her yöne arama özelliği eklendi. Böylece bir Lifecell müşterisi, BiP uygulaması olanı sınırsız arayabileceği gibi, BiP uygulaması olmayanı da arayabilecek. Yani mobil ve sabit hatlar da BiP üzerinden aranabilecek. Bu teknoloji sayesinde karşı taraftan gelen her türlü aramalar da aynı şekilde BiP üzerinden yanıtlanabilecek” dedi.

Lifecell’e özel telefon

İsteyen müşterileri akıllı telefon sahibi yapmak istediklerini de vurgulayan Bütün, “Lifecell’e özel bir de akıllı telefon üretildi. GM6 Lifecell telefonlar, tüm uygulamalar yüklenmiş ve Lifecell moduyla kullanımına hazır olarak geliyor. Lifecell’li olan müşteriler bu telefonu tarifelerine ek 36 aya varan taksit seçenekleri ile satın alabilecek. Üstelik lansmana özel ilk 2 taksiti de biz karşılayacağız” diye konuştu.

Müşteri hizmetleri ve satışı da dijitale taşınıyor

Her şeyi internetten yaptıran Lifecell’in müşteri hizmetleri kanalı da dijital olacak. Lifecell müşterileri için özel olarak tasarlanan hizmet merkezine BiP üzerinden ulaşılabilecek. Lifecell müşterileri bu kanaldan 7/24 canlı hizmet alabilecek. Lifecell için bir de özel internet sitesi dizayn edildi. Lifecell dünyasının nabzının atacağı internet sitesine www.lifecell.com.tr adresinde ulaşılabilecek. Sürekli güncel ve canlı bilgilerin yer alacağı siteyi takip edecekler, TV+’ta en çok izlenen yayınlardan fizy’de en çok dinlenen parçalara, Dergilik’te en çok okunan mecralardan BiP’te en çok kullanılan emojilere kadar en özel bilgilere tek tıkla erişebilecekler. Dileyenler ise Lifecell internet sitesinden paketlerle ilgili tüm detaylara ulaşarak, paketleri online alabilecek ve numara taşıma, yeni tesis işlemlerini yapabilecek.

Üç ayrı tarife olacak

Super, Extra ve Pro olmak üzere üç ayrı paket ile gelen Lifecell tarifelerinde yer alan uygulamalarda geçerli 50GB yer alacak. Lifecell’de Super tarifesini seçecek abonelere toplam 55GB’lik internet paketi 49 TL’ye satılacak. Extra paketini tercih eden aboneler ise toplamda 57 GB’lık internet paketine 59 TL’ye sahip olacak. Toplamda 60 GB’lık Lifecell Pro tarifesi ise kullanıcılara 69 TL’den sunulacak. Ayrıca ilk 2 ay içerisinde Lifecell’li olanlara tarifelerindeki internet paketlerine ek olarak 2GB internet de 12 boyunca hediye edilecek. Tüm paketlerde BiP’ten BiP’e sınırsız konuşma ve mesajlaşma ile BiP’ten her yöne 1000 dakika arama yer alacak. Yine her pakette Twitter ve Facebook’a özel 2GB’lik internet bulunacak.