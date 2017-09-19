Hem Akıllı Priz Hem Wi-Fi Menzil Genişletici: TP-Link RE270K

Kablosuz ağlar her yanımızı sarmış durumda ama yine de kendi ağımıza ortamdaki her yerden sağlıklı bağlanmak bazen mümkün olmuyor. Özellikle büyük ev ve ofislerde işler biraz daha fazla sarpa sarıyor. Neyse ki bu sorunla baş etmeye yarayan çözümler yok değil. Ağ ürünleriyle sıklıkla blog’umuzda konuk ettiğimiz TP-Link’in iki özelliği bir arada sunan yeni ürünü Türkiye’de satışa çıktı. RE270K adlı ürün hem akıllı priz hem de Wi-Fi menzil genişletici işlevlerine sahip.

Bu ürünümüz, ev ve ofislerde yaşanan iki sorunu birden çözme becerisine sahip. RE270K model adlı ürün hem akıllı priz hem de Wi-Fi menzil genişletici özelliklerini sunuyor. Klasik bir Wi-Fi menzil genişletici gibi prize takılarak kullanılan ürün, üzerinde yer alan akıllı priz sayesinde evlerdeki akıllı olmayan elektrikli cihazları uzaktan yönetmeyi sağlıyor. Aynı zamanda menzil genişletici özelliği ile Wi-Fi sinyallerini evin her noktasına ulaştırabilen ürün, her marka ve model modem/router’lar ile uyumlu çalışabiliyor.

TP-Link RE270K, ev ve ofislerde her yerde internete erişmeyi engelleyen ‘ölü bölge’ sorununa çözüm sunuyor. Wi-Fi sinyallerinin erişmediği noktalara, modem/router’dan aldığı sinyali tekrarlayarak iletmeyi sağlayan cihaz, böylece evin her noktasından güçlü ve kesintisiz olarak kablosuz ağa bağlanma avantajı sunuyor. RE270K, şık bir anten tasarımına sahip.

Prizi taşımayı sağlayan bir kulp şeklinde harici anten tasarımı olan ürün, bu güçlü anten ile Wi-Fi sinyalleri en uzak noktalara kadar iletilebiliyor. Çift bant desteği olan ürün 5GHz bandında 433Mbps, 2.4GHz bandında ise 300Mbps’ye varan kablosuz hızlar sunuyor. Kablo ile ağa bağlanan cihazlar ise ürün üzerinde yer alan Ethernet girişi sayesinde ağa dahil edilebiliyor.

Kolay kullanımlı akıllı priz

TP-Link RE270K, üzerinde yer alan gömülü priz ve TP-Link’in Kasa uygulaması sayesinde elektrikli cihazları uzaktan yönetebiliyor. Ürün üzerinde yer alan prize takılan abajur, fan, ütü vb gibi cihazlar, akıllı telefonlardan uzaktan açıp kapatılabiliyor. iOS ya da Android destekli Kasa uygulaması sayesinde prize bağlı her cihaz akıllı telefon ya da tablet bilgisayar üzerinden izlenebiliyor, açılıp kapatılıyor, enerji tüketimleri ölçülebiliyor.

Ayrıca Amazon Alexa ile de uyumlu olan RE270K’ya ses ile komut vermek ve prize bağlı cihazları ses ile yönetmek de mümkün. Örneğin RE270K’ya bağlı olan bir fan, ses ile çalışır hale getirilebiliyor; ışık açılıp prize bağlı ısıtıcının ayarı yine ses ile yükseltilebiliyor.

Hem akıllı priz hem de Wi-Fi menzil genişletici özelliği ile iki ürünü bir arada sunan TP-Link RE270K, GittiGidiyor mağazalarında da çok yakında satışta olacak.