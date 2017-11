Hediye Listenizdeki Herkes İçin 30 Teknolojik Ürün

2018 artık çok yakın. Bunun anlamı, yeni yıl yaklaşırken sevdiklerinizi mutlu edecek en yeni teknolojik hediyeleri listelemenin zamanı geldi geçiyor bile. Sizler için hazırladığımız 30 teknolojik ürünlük listemizin içinde, mumla aranan Nintendo’nun retro oyun konsolu Super NES Classic’i ve Microsoft’un ultra güçlü Xbox One X’i ile beraber, Samsung’un Galaxy S8’i ve Apple’ın iPhone X’i gibi son teknoloji ile donatılmış akıllı telefonlar da bulunuyor. Bu ürünleri en ucuzundan en pahalısına olmak üzere fiyat sıralamasına koyduk. Ayrıca her hediyeyi özel kılan nedenleri da açıklamaktan geri kalmadık.

Philips Hue Starter Kit

Kimin için: İnternetli eşyalarla başlamak isteyen akıllı ev meraklılarına.

Nasıl bir hediye: Akıllı eve iyi bir giriş sağlayan Philips Hue sistemi, kurulumu kolay bir pakette renk ve parlaklığı denetlenebilir ışıklar sunuyor. Ayrıca, Siri ve benzeri uygulamalar yoluyla ses kontrolü de yapılabiliyor.

Bilmeniz gerekenler: Işık anahtarlarınızı açık tutmayı ve Hue’yu telefonunuzdan kontrol etmeyi unutmayın.

Nintendo Super Classic

Kimin için: 1990’lı yıllarda büyümüş olanlar ve bu konsolun devrimsel niteliğini hatırlayanlara ya da nedenini anlamayan ve anlamak istemeyenlere.

Nasıl bir hediye: Modern TV’lerde net dijital çıkış için HDMI desteği, görüntüye nostaljik hava katan grafik filtreleri ve bir çift replika denetleyicinin yanı sıra, Super NES Classic ile beraber, daha önce piyasaya sürülmemiş Star Fox 2 ve 21 klasik Super NES oyunu da beraber geliyor. Hepsi sadece 79 dolara.

Bilmeniz gerekenler: Yoğun talep gördüğü ve bulması çok zor olduğu için planınızı ona göre yapın ve Nowinstock veya Wario64 gibi stok takibi yapan siteleri göz altına alın.

Amazon Echo

Kimin için: Ses komutlarıyla ışıkları kapatmak ya da sıcaklığı öğrenmek isteyen herkes.

Nasıl bir hediye: Amazon’un ikinci nesil Alexa sesli asistanıyla güçlendirilmiş olan Echo, daha iyi ses ve kumaş kaplamayla süslenmiş tasarım olmak üzere orijinaline nazaran birçok yenilik getiriyor. Ayrıca 99 dolarlık fiyatıyla birinci nesil Echo’dan bile daha ucuz.

Bilmeniz gerekenler: Sesle alışveriş siparişi vermek ve akıllı ev denetimleri yapmak için çok uygun.

Google Daydream

Kimin için: Android telefonu olan ve sanal gerçekliğe merakı olan biri.

Nasıl bir hediye: Birini sanal gerçeklikle tanıştırmak için nispeten pahalı olmayan bir yol. Ayrıca son derece konforlu olan Daydream, dış gövde için klişe olmuş siyah plastik yerine yumuşak bir kumaş kaplama kullanması ve çeşitli renk seçenekleriyle gelmesiyle estetik açıdan daha az cafcaflı.

Bilmeniz gerekenler: Daydream’i destekleyen telefonların listesini şuradan bulabilirsiniz.

Amazon Echo Spot

Kimin için: Sabah uyandırmaktan daha fazlasını yapabilecek bir çalar saat isteyenler.

Nasıl bir hediye: Yatağınızın yanındaki masaya oturan Echo Spot, hava durumu tahminini, son haber başlıklarını ve daha fazlasını yapabilen harika bir çalar saat.

Bilmeniz gerekenler: Kameralı olması nedeniyle, mahremiyetini ciddiye alan bir kişi için Echo Spot çok da yerinde bir hediye olmayabilir.

BioLite CampStove 2

Kimin için: Aygıtlarını her yerde şarjlı tutmak isteyen açık hava düşkünü teknoloji tutkunları.

Nasıl bir hediye: BioLite CampStove 2, kamp yaparken telefonunuzu şarjda tutmak için odun yakıyor. Evet doğru duydunuz, telefonunuzu odunla şarj ediyor. Ayrıca su kaynatmak, ısınmak ve daha fazlası için bir kamp sobası olarak da kullanılıyor.

Bilmeniz gerekenler: Her cihaz için yeterli enerjiye sahip olduğunuzdan emin olmak için kamp gezinize gitmeden önce yanınızda fazladan birkaç şarj cihazı bulundurmayı ihmal etmeyin.

WD My Passport 4TB

Kimin için: Foto ve video gibi geniş yer kaplayan dosyaları saklayacak, gelecek dostu bir taşınabilir depolama alanına ihtiyaç duyan bir arkadaş.

Nasıl bir hediye: Uzun vadede kullanım sunan bir hediye. Aile fotoğraflarını ve videolarını yedeklemek isteyen biri için veya büyük dosyalarla (ses veya video) uğraşan bir profesyonel için ciddi bir depolama alanı sunuyor.

Bilmeniz gerekenler: Alternatif renklerde satın almak isterseniz fiyat biraz değişebiliyor ama temel donanım tüm renklerde aynı.

BeatsX Kablosuz Kulaklıklar

Kimin için: Fevkalade bir çift kablosuz kulaklık arayan koşucular ve diğer atletler.

Nasıl bir hediye: Harika ses veren BeatsX, rahatça kulaklara oturuyor ve hareket esnasında yerinde oynamayarak sabit kalıyor.

Bilmeniz gerekenler: Boyun bandajı spor salonunda pek garip kaçmıyor, ancak sokaktayken biraz karizmayı sarsabilir.

Garmin Speak

Kimin için: Bilgi-eğlence sistemi olmayan eski otomobil kullanıcıları veya Amazon’un Alexa ses asistanını direksiyon başında kullanmak isteyen herkes.

Nasıl bir hediye: Bu takılabilir aksesuar esasen arabalar için tasarlanmış bir Amazon Eko’dan başka bir şey değil; evdeki akıllı cihazları kontrol edebiliyor, müzik stream edebiliyor ve yol tarifi alabiliyorsunuz. Araç kullanırken uygulamalara ve hizmetlere ellerinizi direksiyondan ayırmadan erişebilmeniz önemlidir ve Garmin Speak bunu yapmanın en kolay yollarından biri.

Bilmeniz gerekenler: Akıllı telefonunuzun veri bağlantısıyla çalışmasından dolayı bir akıllı telefona ve iyi bir kapsama alanı desteğine ihtiyaç duyacaksınız.

HP Sprocket 2-in-1

Kimin için: Hala fotoğraf baskıları kullanmayı tercih eden ya da modern bir polaroid alternatifi arayan özel bir kişi.

Nasıl bir hediye: HP Sprocket 2-in-1, size veya onayladığınız herhangi birine, nerede olursanız olun, akıllı bir telefon veya tabletten kablosuz olarak 2 x 3 inç fotoğraflar basmanıza olanak tanıyor. Küçük bir çantaya kolayca sığacak kadar küçük olan Sprocket 2-in-1, ayrıca 5 megapikselli bir kamera içeriyor ve böylece akıllı bir aygıt olmadan da şipşak fotoğraf basabiliyorsunuz.

Bilmeniz gerekenler: Popüler sosyal medya araçlarına bağlanabilmesinden dolayı çevrimiçi olarak depolanan fotoğrafları da doğrudan basabilirsiniz.

Vanguard Alta Pro 263AB Tripod

Kimin için: Taşıması kolay, sağlam bir tripod isteyen fotoğrafçılar.

Nasıl bir hediye: Fiyat, sağlamlık ve taşınabilirlik üçgeni içindeki o tatlı noktayı on ikiden vuran Vanguard’ın Alta Pro tripodu, peyzaj fotoğrafları için bir seyahat tripodu olarak veya portreler için bir stüdyo donanımı olarak iyi işlev görüyor.

Bilmeniz gerekenler: Alta Pro, zemin seviyesine yaklaşmak için benzersiz bir bükülebilir kola sahip ama kullanmayı öğrenmesi biraz zor olabilir.

Sphero R2-D2

Kimin için: Her zaman mükemmel bir R2-D2 oyuncağı hayal eden Star Wars hayranları.

Nasıl bir hediye: Bu aşamaya gelmemiz düzinelerce yıl almış olsa da nihayet piyasada uzaktan kumandalı harika bir R2-D2 bulmak mümkün. Sphero’nun versiyonu, filmlerdekiyle aynı hareketlere, seslere ve daha fazlasına sahip ve bir akıllı telefon uygulamasıyla kolayca kontrol edilebiliyor.

Bilmeniz gerekenler: R2’yu sürmeyi öğrenmek biraz pratik gerektirebilir.

AKG N60 Wireless

Kimin için: Biraz huzur ve sessizlik arayan otobüs/tramvay yolcuları ve açık ofis çalışanları.

Nasıl bir hediye: AKG N60 kablosuz kulaklıklar mükemmel ses veriyor, saatler süren kullanımlarda konfor sağlıyor ve aktif gürültü iptali ile müziği içeride, dünyayı da dışarıda bırakıyor.

Bilmeniz gerekenler: Şarjını eksik etmeyin.

Amazon Kindle Oasis

Kimin için: Otobüste veya havuz kenarında bol bol okuyanlar.

Nasıl bir hediye: Amazon’un yeni Oasis’i, şirketin diğer e-okuyucularına nazaran belirgin derecede daha ince ve daha hafif. Suya dayanıklı olduğu için, havuza veya plaja gittiğinizde gönlünüz rahat olacak. Ve önceki Oasis’in aksine, pil ömrünü uzatmak için şarj kapağı ile birlikte kullanmanız gerekmiyor. Ayrıca sesli okuma desteği sunuyor ve geçmiş modellerle karşılaştırıldığında daha geniş ve daha parlak bir ekrana bulunduruyor.

Bilmeniz gerekenler: 100 dolar daha katarak 32 GB’lık bir model satın alabilirsiniz, ancak Kindle kitaplarının ortalama boyutu 2,6 MB olduğundan, 8 GB’lık sürümün fazlasıyla yeterli olacağını düşünüyoruz.

Fitbit Ionic

Kimin için: Fitbit’in Blaze’inden daha fazla seçenek sunan ve fitness özelliğini ön planda tutan bir akıllı kol saati isteyen herkes.

Nasıl bir hediye: Fitbit Ionic, bilek üzerinde egzersiz yaparken size rehberlik edebilen yeni bir fitness antrenörüne sahip. Saatin kalp atış hızı algılayıcısı, rakiplerinkinden farklı olarak, zamanla kandaki oksijen seviyelerini izleyen benzer bir SpO2 algılayıcısı da içeriyor. Ayrıca Fitbit Ionic uykunuzu da takip edebiliyor; diğer saatler bunu yapabilmek için üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duyuyor.

Bilmeniz gerekenler: Uygulama kataloğu henüz oldukça ufak.

GoPro HERO5 Session

Kimin için: Aksiyonu eller serbest yakalamak isteyen adrenalin düşkünü.

Nasıl bir hediye: GoPro HERO5 Session, inanılmaz derecede küçük bir pakette gelen mükemmel bir aksiyon kamerası. Sesli komutlarla kontrol edilebilmesinden dolayı kaskınıza veya gidonunuza taktıktan sonra düğmelerle uğraşmanıza gerek kalmıyor.

Bilmeniz gerekenler: HERO5 Session, arkasında herhangi bir LCD bulundurmuyor, bu nedenle de çekimleri kadrajda tutması zor oluyor.

Nintendo Switch

Kimin için: Nintendo oyunlarını seven herkes.

Nasıl bir hediye: Tam teşekküllü bir TV oyun konsolu olan Nintendo’nun yeni oyuncağı, aynı zamanda ayrılabilir denetleyicilere ve muhteşem 6,2 inç ekrana sahip bir taşınabilir aygıt. Böyle bir deneyimi başka bir sistemde bulmanız imkansız.

Bilmeniz gerekenler: Yanında yeterli oranda güçlü bir taşınabilir USB-C pil takımı da alırsanız birkaç saatlik pil ömrünü 24 saate ve hatta yukarısına bile çıkarabilirsiniz.

Apple Watch Serisi 3

Kimin için: iPhone’a gerek duymayan fitness odaklı bir akıllı kol saati arayan Apple hayranları.

Nasıl bir hediye: Apple Watch 3, muhteşem estetik ve tamamlayıcı takılabilir bileklik bantları ile giyilebilir ürünler arasında benzersiz bir yere sahip. Ayrıca watchOS daha önce hiç bu kadar akıllı olmamıştı ve küçük ekranlarda koca parmak uçlarıyla etkileşim kurmayı hiç bu kadar kolaylaştırmamıştı. Mesaj göndermek, e-posta denetlemek ve iPhone olmadan sesli arama yapmak gibi temel özellikleri destekleyen bir Apple ürünü bekliyorsanız, artık beklemenize gerek kalmadı.

Bilmeniz gerekenler: Sesli çağrılar için bir Bluetooth kulaklığa ihtiyaç duyabilirsiniz. Ayrıca telefon gerektirmeyen hücresel uygulama desteği sınırlı ve sesli görüşmeler tam bir pil düşmanı.

DJI Spark

Kimin için: Hava fotoğrafçılığına ilgi duyan bir drone meraklısı.

Nasıl bir hediye: DJI Spark’ın boyutu adeta bir şirinlik seviyesinde bulunuyor ama bu güçlü bir fotoğraf ve video yeteneği olmadığı anlamına gelmiyor. Ayrıca yalnızca bir akıllı telefonla kontrol edilebiliyor ve böylece üzerinizde taşımanız daha kolay oluyor.

Bilmeniz gerekenler: Spark, daha maliyetli üst seviye drone’lar 4K video çekemiyor.

Dyson V8 Kordonsuz Hayvan Vakumu

Kimin için: Tüy problemi yaşayan evcil hayvan yetiştiricileri.

Nasıl bir hediye: 40 dakikaya kadar şarjlı, kordonsuz ve buna rağmen tüm toplama zahmetinin üstesinden harika bir şekilde geliyor . Aynı zamanda güzelce şekil değiştirip daha taşınabilir bir hal alarak koltuk aralarını da aynı verimlilikte süpürüyor.

Bilmeniz gerekenler: Bir kenetlenme istasyonu, kombinasyon aleti, aralık başlığı, mini motorlu araç ve yumuşak toz fırçasıyla birlikte geliyor.

Microsoft Xbox One X

Kimin için: 4K televizyonu olan sadık Xbox hayranları.

Nasıl bir hediye: Sony’nin yetenekli PlayStation 4 Pro konsolunu bile geçen şu ana kadar üretilmiş en güçlü oyun konsolu olan Xbox One X, ultra yüksek netlikteki 4K içeriği yerel çözünürlüğünde gösterebilme gücüne sahip.

Bilmeniz gerekenler: Her ne kadar Microsoft, daha ucuz, daha ince ve daha yavaş olan Xbox One S’in bu yıl daha fazla satacağını ifade etmesine rağmen One X stokları hızla tükeniyor ve talebi karşılamakta zorlanıyor.

Samsung Galaxy Tab S3

Kimin için: Eğlence ve ışık verimliliği için bir tablete ihtiyaç duyan Android tutkunları.

Nasıl bir hediye: Galaxy Tab S3, çarpıcı bir 2048 x 1536 piksel Süper AMOLED ekrana sahip ve cesur, canlı ve renkli görüntüler sergilemede oldukça yetenekli. Samsung, Apple’ın iPad Pro’da Apple Pencil ile yaptığı gibi, ayrı satmak yerine S Pen’i ürünle aynı pakette sunuyor.

Bilmeniz gerekenler: Galaxy Tab S3, genel değer ve ekran kalitesi konusunda iPad Pro’yu yense de iPad Pro daha uzun pil ömrü sunduğunu eklemekte fayda var.

Samsung Galaxy S8

Kimin için: Bir akıllı telefonda ekran kalitesini her şeyden fazla önemseyenler.

Nasıl bir hediye: Samsung’un eğri Super AMOLED ekranları, herhangi bir telefonun sunabileceği en iyi seçeneklerden biri. Ayrıca Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL gibi rakiplerin aksine, Samsung’un cihazları yüz tanımayı da destekliyor. Yani, parmak izi okuyucuya basmadan veya bir parola girmeden cihazın kilidini kolayca açabiliyorsunuz. Zarif tasarım, uzun pil ömrü ve mükemmel ekranı gibi özellikler, Samsung Galaxy S8’i harika bir seçim yapıyor.

Bilmeniz gerekenler: Galaxy S8’in kamerası çarpıcı resimler yakalıyor, ancak bazen renkleri aşırı doyurabiliyor. Ayrıca arka planı biraz bulanıklaştıran portre modu fotoğrafları da oluşturamıyorsunuz.

Google Pixel 2 XL

Kimin için: Harika bir kamera, geniş, keskin bir ekran isteyen ve Gmail ve Chrome gibi Google hizmetlerini sıklıkla kullanan Android hayranları.

Nasıl bir hediye: Pixel 2 XL, önceki modelde işe yarayan özellikleri alıyor ve suya dayanıklılık, ekran açık değilken bile saati ve tarihi gösterebilmek gibi yeni akıllı telefon özellikleriyle tamamlıyor. Artı, gerçek dünya nesnelerini kamera ile zekice tanıyabilen Google Lens’i de destekliyor.

Bilmeniz gerekenler: Yüz tanıma özelliğini desteklemiyor, bu yüzden de bir bakışta açabileceğiniz bir telefon alıyorsanız pas geçin.

Canon EOS M6

Kimin için: Akıllı telefondan fotoğraf makinesine yükselmek isteyen fotoğrafçılık meraklıları.

Nasıl bir hediye: Canon’un dikkate değer aynasız bir kamera için birkaç deneme yapması gerekti. Ancak EOS M6 hedefi on ikiden vuruyor. Bir telefondan elde edebileceğiniz görüntülerden çok daha kalitelisini sunan ufak, taşınması kolay bir kamera.

Bilmeniz gerekenler: Canon’un aynasız objektif portföyü hala sınırlı.

iRobot Roomba 980

Kimin için: Temizlik zamanında evcil hayvanları ve çocukları kontrol etmekte zorlanan herkes.

Nasıl bir hediye: Neredeyse her türlü zemini temizleyebilen iRobot Roomba 980, kalın halılarla veya sert bir zeminle karşılaştığında gerekli ayarları otomatik olarak kendisi yapabiliyor. Aynı zamanda, firmanın en yeni algılayıcı teknolojisini de içeriyor, böylece yatakların ve çeşitli eşyaların altları da olmak üzere kabaca hemen hemen her yüzeyde uyumlu bir şekilde çalışıyor.

Bilmeniz gerekenler: Tek seferde 120 dakikaya kadar çalışma imkanı sağlayan bu teknolojik süpürge, gücü azaldığında kendisini şarj etmek için otomatik olarak duvar istasyonuna geri dönüyor.

Apple iPhone X

Kimin için: Muhteşem ekrana sahip ve bir bakışta kendini açabilen bir iPhone isteyen Apple sadıkları.

Nasıl bir hediye: iPhone X, Apple’ın şu ana kadar ürettiği en büyük, en güzel iPhone ekranına sahip. Ekranı, iPhone 8 Plus’tan sadece 0,3 inç daha büyük olsa da, tüm ön cepheyi kaplamasından dolayı iPhone X fiziksel olarak aslında daha küçük. IPhone X ayrıca yüz tanıma için yeni algılayıcılar bulunduruyor; bu sayede tek bakışta telefonunuzu açabiliyor ve sadece yüzünüzü göstererek alışveriş onayı verebiliyorsunuz.

Bilmeniz gerekenler: Benzer özelliklere sahip diğer son teknoloji akıllı telefonlara göre oldukça pahalı.

Microsoft Surface Laptop

Kimin için: Surface Laptop, gündelik bilgisayar kullanımı için ince, hafif bir Windows dizüstü bilgisayarı arayan herkes için uygun bir seçenek.

Nasıl bir hediye: Zarif tasarımı, keskin ve renkli dokunmatik ekranı ve iyi pil ömrü ile Microsoft’un ilk dönüştürülmeyen dizüstü bilgisayarı oldukça dikkat çekici. Klavye, yumuşak bir Alcantara materyali ile kaplanmış olmasından dolayı yazarken avuç içleriniz aynı zamanda dinleniyor.

Bilmeniz gerekenler: Windows 10 S işletim sistemiyle gelen Surface Laptop, yalnızca çevrimiçi Microsoft Mağazasında bulunan programları çalıştırıyor. Ama 2017 bitmeden ücretsiz olarak Windows 10 Pro’ya yükselebilirsiniz. Bunu 2018’e bırakırsanız 49 dolar ödemek zorunda olacaksınız.

Apple MacBook Pro

Kimin için: Güçlü bir genel amaçlı dizüstü bilgisayar arayan Apple düşkünleri.

Nasıl bir hediye: MacBook Pro, özellikle Microsoft Windows’a geçmeyi düşünmeyenler için; güç, üstün donanım ve kullanıcı dostu yazılım arasındaki dengeyi iyi tutturan bir bilgisayar. 1,299 dolardan başlayan fiyatı standart MacBook’la aynı fiyatta olsa da daha büyük ve keskin bir ekran, daha güçlü grafikler ve ilave bir USB-C bağlantı noktası içeriyor.

Bilmeniz gerekenler: Diğer firmalar da benzer şekilde zarif fakat aynı zamanda hibrit dizüstü tabletler sunuyorlar; bu yüzden Apple’a yüzde yüz sadık olmayanlar için daha iyi bir alternatif olabilirler.

Samsung CHG90 Serisi Eğimli 49 İnç Oyun Monitörü

Kimin için: Muhteşem, yarı sarmal bir ekran isteyen üst düzey PC oyuncuları.

Nasıl bir hediye: Oldukça pahalı olsa da, çılgın 32:9 en-boy oranı ve 3.840 x 1,080 piksellik grafikleriyle bunlardan birini kullanan herkes, son oyunları büyüleyici görüntüler eşliğinde oynayabilir.

Bilmeniz gerekenler: Yüksek dinamik aralığı (HDR) destekleyen bu monitör, süper hızlı tepki süreleri/yenileme hızlarını sunmakla beraber, görüntü çıkışı üzerinde etkili olan tonlarca seçenek bulunduruyor.