Hacker’lar ABD’nin 21 eyaletinde oylama sistemlerini hedefledi

ABD Ulusal Güvelik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, oy sayma sistemlerinin etkilenmediği ve hedeflenen sistemlerin sadece birkaçına girilebildiği bilgisi verildi.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Bakanlığı, geçtiğimiz gün 21 eyaleti uyararak 2016 başkanlık seçimi esnasında oylama sitemlerinin hacker’lar tarafından hedef alındığını duyurdu. Hedeflenen sistemlerin hiçbirinin oy sayımına hile karıştıramadığı belirtilirken hacker’ların sadece birkaç bilgisayar ağına sızabildikleri eklendi.

Her ne kadar oy sayım sistemleri ele geçirilemese de, ABD seçim sisteminin güvenilirliğini sarsan bu ve benzer haberlerin ivme kazanması endişe yaratıyor. Ayrıca görülen o ki Ulusal Güvenlik Bakanlığı’nın 2016 seçimlerine dair araştırması hâlâ kararlı bir şekilde devam ediyor.

Birden fazla istihbarat ajansı da konuyla ilgili açıklamada bulunarak, Rusya Başkanı Viladimir Putin’in ABD seçim kampanyalarının e-posta hesaplarını hedefleyerek ve bilgi kirliliği yaratarak seçimi etkilemeye çalıştığını iddia etmişlerdi.

Ulusal Güvenlik Bakanlığı’nın bu açıklaması, Facebook lideri Zuckerberg’ün birkaç gün önceki duyurusundan hemen sonra geldi. Zuckerberg duyurusunda, Rus ajanları tarafından Facebook’ta yayınlanmak üzere hazırlandığına inandıkları binlerce seçim reklamlarını Kongre’ye sunacağını duyurmuştu.

Aslında oy sayma sistemlerinin hedef alındığına dair bu haberin bir benzeri, Rusya’nın seçimleri etkileyebileceği korkusu altında geçen ve Donald Trump’ın zaferiyle sonuçlanan 2016 başkanlık seçiminin hemen öncesinde yayımlanmıştı. Eylül 2016’da hackerların 20’den fazla eyaletin seçim sistemlerini hedef aldığı ve bunlardan ismi verilmeyen dört tanesine başarıyla sızıldığı ABD hükümeti tarafından açıklanmıştı. Fakat bahsi edilen son saldırıların geçen sene yaşananlardan farklı olup olmadığı şu an kesinlik kazanmış değil.

Her ne kadar bu saldırılarda oy sayma makineleri hedef alınmış olmasa da, seçim güvenliğini savunan sivil toplum kuruluşu Verified Voting’den Barbara Simons’a göre hacker’ların oy sayımına etki etmiş olma olasılığı göz ardı edilmemeli.