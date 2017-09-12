Güvenlik kamerası 98 saniyede hack’lendi

İnternete bağlı cihazların barındırdığı tehlikeler, önümüzdeki dönem daha sık gündeme gelecek gibi görünüyor. Hacker’ların en çok hedef aldığı cihazlar arasında güvenlik kameraları da var ve barındırdığı tehdit üst düzeyde.

Uzaktan erişilebilen kamera sistemlerine saldırılar yaygınlaşırken, bir güvenlik şirketinin CEO’su, bunun nasıl kolay olduğunu göstermek için sosyal medyadan yayımladığı bir hack şovu yaptı.

Errata adlı dijital güvenlik şirketinin kurucusu olan Robert Graham, 55 dolar fiyata sahip JideTech model güvenlik kamerasını, evinin ağından bağlanarak kontrol altına aldı. Mirai yazılımıyla 98 saniyede bu kamerayı hack’lediğini Twitter’dan açıklayan Graham, cihazların parolalarının fabrika ayarlarına çevirmenin de kurtuluş olmadığını ifade etti.

Geçtiğimiz ay yaşanan büyük internet krizinin başrol oyuncusu olan Mirai, bir parola saldırısıyla başta güvenlik kameraları olmak üzere akıllı eşyaların yazılımlarına erişerek kontrolü ele alıyor. Cihazı ele geçiren Mirai, sonrasında diğer bağlı cihazlara bulaşıyor.