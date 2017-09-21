Google’ın Yeni Telefonu Pixel 2’nin Özellikleri Belli Oldu

İşletim sistemi Android ile mobil cihaz pazarındaki gücünü, kendi telefonlarıyla da artırmaya çalışan Google’ın yeni modeli olan Pixel 2’nin çok yakında tanıtılması bekleniyor. Pek çok yenilikle gelecek yeni Google telefonunun özellikleri ve tasarımıyla ilgili bilgiler ortaya çıktı.

Cep telefonu pazarında rekabet gün geçtikçe sertleşiyor. Pazarda en etkili şirketlerden biri olan Google, yeni modeli Pixel 2 ile bazı yenilikleri kullanıcılar ulaştırma derdinde. Gelen bilgilere göre, HTC’nin son olarak kullandığı bazı özellikler, Pixel 2’de yer alacak.

Bu özelliklerin başında, HTC U11 modelinde gördüğümüz, telefonu sıkarak işlem yapma özelliği geliyor. Ayrıca HTC’nin Edge Sense adını verdiği teknolojisi de Pixel 2’de yer alacak. Google’ın yeni amiral gemisi telefonunun, HTC tarafından üretileceği bilgisini de verelim.

Google’ın Pixel 2 ile amacı, kullanıcıların sık yaptığı fonksiyonları çok daha kolay ve kullanışlı hale getirmek. Örneğin selfie çekmek, Pixel 2 ile daha hızlı ve kaliteli hale getirilecek.

Google Pixel 2’nin performansını etkileyen donanımlarıyla ilgili de bilgiler ortaya çıktı. Qualcomm’un Snapdragon 835 işlemcisine, 64 GB depolama ve 4 GB RAM eşlik edecek. Arka ve ön kameralar hakkında henüz spesifik bir bilgi yok fakat bu konuda da başarılı olacağından şüphemiz yok.

Google Pixel’in bir de XL modeli bulunacak. “Telefonunuzu değiştirmeyi düşünüyor musunuz?” sloganıyla duyurulacak telefonun tanıtım tarihi ise 4 Ekim olacak.