Google’ın internet balonları yükseliyor

Google’ın test aşamasında olan, internet erişimi olmayan bölgelere internet hizmeti sunan projesi “Project Loon” nihayet hayata geçiyor. Maria kasırgasıyla sarsılan Porto Riko‘ya giden balonlar, bölgede iletişimin sağlanmasına önemli bir katkıda bulundu.

Google, “Project Loon” ile, dünya genelinde internete erişimi olmayan dört milyar insana ve özellikle de erişimi zor coğrafyalara internet erişimi sağlamayı hedefliyor.

Şirket bağlantı ağını gelişmiş ülkelerde olduğu gibi milyarlarca dolar maliyetli altyapılar inşa ederek kurmak yerine, gökyüzünden internet sinyali sağlayacak Tenis kortu büyüklüğünde dev balonlarla interneti temin etmeyi planlıyor.

Balonların diğer önemli özellikleri ise, fırtınalara dayanabilmeleri ve 20 kilometre yüksekte dahi internet hizmeti verebilmeleri.