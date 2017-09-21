Google, HTC’nin Pixel birimini 1,1 milyar dolara satın aldı

Google, HTC’nin sahip olduğu patentleri için lisans kullanım hakkı aldı. Çoğunluğu Pixel akıllı telefon projesinde çalışanlar olmak üzere belirli sayıda HTC çalışanı Google’a katılacak.

Google, münhasır olmayan lisans sözleşmesi ile HTC’nin patentlerinin kullanım hakkını aldı.

Anlaşma HTC’nin inovasyona bağlılığını ve akıllı telefon pazarındaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Google ve HTC bugün duyurdukları anlaşmayla çoğunluğu, Pixel projesinde görev alan belirli sayıda HTC çalışanının Google’a katılacağını belirtti. HTC, anlaşmanın parçası olarak Google’dan 1,1 milyar USD tutarında nakit para alacak. Bunun dışında Google, HTC’nin sahip olduğu patentler için de kullanım hakkı alacak.

Bu anlaşma, Google ve HTC arasında, yüksek kaliteli akıllı telefon geliştirilmesi konusunda uzun yıllar sürecek stratejik ortaklıklarının da önemli bir kanıtı olma niteliğinde.

Anlaşma aynı zamanda HTC’nin devam eden markalı akıllı telefon stratejisini de destekleyecek. Yapılan işbirliği, daha fazla operasyonel verimlilik, daha gelişmiş bir ürün portföyü ve daha esnek bir finansal yapı oluşturulmasını sağlayacak.

HTC, alanında en iyisi olan mühendislik kadrosuyla birlikte başarıyla gerçekleştirdiği HTC U11 lansmanın ardından yeni amiral gemisi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bunun yanında HTC bir yandan VIVE’ın pazarını büyütmek için sanal gerçeklik (VR) ekosistemini inşa etmeye devam ederken aynı zamanda Nesnelerin İnterneti (IoT), artırılmış gerçeklik (AR) ve yapay zeka (AI) gibi diğer yeni nesil teknolojilere yatırım yapmaya da devam ediyor.

Google için bu anlaşma, akıllı telefon işine olan bağlılığını ve aynı zamanda gelişen donanım pazarına yaptığı genel yatırımları da destekler nitelikte. Deneyimli ve uzman profesyonel kadroya ek olarak Google, HTC’nin sahip olduğu patentleri kullanarak Pixel akıllı telefonları üretmeye devam edecek. Bunlara ek olarak söz konusu ortaklık Google’ın Tayvan’daki inovasyon ve teknoloji merkezine yaptığı önemli bir yatırımı da temsil ediyor.

“Akıllı telefon pazarının öncü şirketi olarak inovasyonlarımızla gurur duyuyoruz. Benzeri olmayan akıllı telefon zincirimiz, sahip olduğumuz patentler, dünya çapındaki çalışanlarımız ve sistem entegrasyon yeteneklerimizle Google’ın Android pazarını geliştirmesini destekledik” şeklinde konuşan HTC CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Cher Wang sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu anlaşma uzun soluklu ortaklığımızda çok önemli bir adım. Bu sayede HTC marka akıllı telefon ve VIVE sanal gerçeklik işlerindeki inovasyonlarımızı desteklerken, Google’ın donanım iş birimini de güçlendirecek.”

“HTC uzun süredir önemli bir ortağımız ve pazardaki çok kaliteli pek çok akıllı telefonun yaratıcısı” şeklinde konuşan Google’ın Donanım’dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Rick Osterloh sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaptığımız bu iş birliği sebebiyle oldukça heyecanlıyız. Google’a katılarak tüketici donanımı alanında inovasyonu ve ürün geliştirme süreçlerimizi daha da geliştirecek HTC ekibini aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz.”

Söz konusu anlaşmanın gerekli onayların ardından 2018 başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.