Google hesabınızı iki aşamayla güvene alın

Hacker’lar takviminize ve gezinti geçmişinize bakabilir, Gmail hesabınızı kullanarak diğer servislerdeki şifrelerinizi sıfırlayabilir. Bunu engellemek için birkaç dakikanınızı ayırarak hesabınızı çok daha güvenli hale getirebilirsiniz. İki aşamalı doğrulamayı tanımladığınızda, bir başkası şifrenizi ele geçirse dahi hesabınıza erişemez. İkinci adım doğrulamayı ise sadece siz yapabilirsiniz.

TEKNOLOG – Ne kadar dikkatli veya teknoloji uzmanı olursanız olun, daima başka birinin şifrenizi ele geçirme olasılığı var. Bu durum özellikle de Google hesap şifreniz ele geçirildiğinde son derece can sıkıcı olabiliyor çünkü izinsiz yetki elde eden bir hacker takviminize ve gezinti geçmişinize bakabilir, Gmail hesabınızı kullanarak başka şifrelerinizi de sıfırlayıp diğer sitelerdeki hesapların kontrolünü ele geçirebilir. Neyse ki Google’un sunduğu 2 Adımlı Doğrulama sistemi ek bir güvenlik sağlıyor ve sıradan saldırıları baştan savmayı başarıyor.

Başlangıç noktasına gidin

İnternet bankacılığını kullanıyorsanız iki adımlı doğrulama sistemlerinin nasıl çalıştığını zaten biliyorsunuz. Adından anlaşılacağı gibi, hesaba erişim sırasında iki faktör devreye giriyor. Genelde kullanıcı adı ve şifreyi girdikten sonra ek olarak sahip olduğunuz bir diğer nesneye gerek duyuluyor. Bu, cep telefonunuza gönderilen veya şifrematik cihazlarla/uygulamalarla üretilen bir kod olabiliyor. Bu telefona sadece siz sahip olacağınız için biri şifrenizi ele geçirse bile gerekli olan ikinci güvenlik kodunu elde edemeyecek, böylece hesabınıza ulaşamayacak. Başlamak için tarayıcınızı açıp

www.google.com/landing/2step/ adresine girin. Bu sayfada 2 Adımlı Doğrulama ile ilgili bilgileri ve sistemin faydalarını öğrenebilirsiniz. En alttaki mavi “Başlayın” düğmesine tıklayın.

Kurulumu kolayca başlatın

Bir sonraki sayfada kurulumu başlatın ve Google hesap şifrenizi girdikten sonra kodların gönderilmesini istediğiniz cep telefonu numaranızı girin, kısa mesaj veya sesli arama seçeneklerinden birini işaretleyin. Buraya bir sabit telefon numarası yazıp sesli arama almayı daha seçebilirsiniz ama en pratiği cep telefonunuzu yazıp SMS’i seçmek. Bu numaranız sadece 2 Adım Doğrulama için kullanılacak, Google profilinize eklenmeyecek. Numaranızı yazıp “Kod gönder” düğmesine tıklayın. Sonraki adımda kısa mesajla gelen kodu yazarak numaranızı doğrulayın. Eğer mesaj gelmezse “Kodu almadınız mı?” bağlantısına tıklayıp tekrar deneyin.

Telefonunuza tanımlayın

Telefonunuz doğrulandıktan sonra telefonunuzun kaybolması ihtimaline karşın “Bu bilgisayara güven” kutusunu işaretleyerek devam edin. Sonraki adımda “Onayla” diyerek 2 Adımlı Doğrulama sistemini etkinleştirin ve ayarları gözden geçirin. Eğer telefonunuz kaybolursa kullanabilmeniz için bir yedek telefon numarası eklemeniz istenebilir. Google hesabınızı kullanacağınız bilgisayarları kullanarak oturum açın. Bunları kullandığınızda size gönderilecek güvenlik kodunu kullanarak oturum açmanız istenecek. “Bu bilgisayara güven” seçeneğini sadece size ait cihazlarda işaretleyin, başkalarına ait bilgisayarlarda asla işaretlemeyin.

Authenticator uygulamasını kurun

Android, iOS ya da BlackBerry yüklü cihaz kullanıyorsanız ücretsiz Google Authenticator uygulamasını kullanarak telefonunuz internete bağlı olmadığında bile güvenlik kodu oluşturabilirsiniz. Bir bilgisayar üzerinden g.co/authenticator adresine girin, istenirse Google hesabınızla oturum açın, yedek kod oluşturma adımını geçin ve açılan sayfadaki “Uygulamayı kullan” düğmesine tıklayın. Ekrandaki adımları takip ederek Authenticator uygulamasını telefonunuza indirip kurun. Telefon uygulamasındaki “Barkod tarayın” seçeneğini kullanarak bilgisayar ekranında görünen barkodu kameraya tutun ve ardından uygulamanın verdiği güvenlik kodunu internet tarayıcınızda beliren kutuya girip kurulumu bitirin. Uygulamadaki mavi renkli saat dilimi, gösterilen kodun geçerlilik süresini temsil eder. Sayaç sıfırlanınca yeni bir kod üretilir ama önceki kodu aklınızda tuttuysanız kısa bir süre daha kullanabilirsiniz.

İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz

Google 2 Adımlı Doğrulama sistemini iptal etmek veya ayarlarını değiştirmek isterseniz accounts.google.com adresine girip Güvenlik > 2 Adımlı Doğrulama > Ayarlar bağlantısına tıklayın. Bu sayfada yedek bir telefon numarası girebilir ya da son çare olarak kullanabileceğiniz tek kullanımlık yedek kodlarınızı indirip yazdırabilirsiniz. 2 Adım Doğrulama sistemi, bazı eski nesil Android cihazlarda ve iOS’teki Mail uygulaması gibi Google verisini paylaşan bazı harici uygulamalarda desteklemiyor. Bunlar için özel birer şifre üretmeniz gerekiyor. Böyle bir sorun yaşarsanız bu sayfadaki “Uygulamalara özel şifreler” sekmesine ve ardından “Uygulamalara özel şifreleri yönet” düğmesine tıklayın. Son olarak, “Kayıtlı bilgisayarlar” sekmesine girerek güvenilen bilgisayarları görebilir, 2 Adımlı Doğrulamaya gerek duyulmayan bilgisayarları listeden silebilirsiniz.