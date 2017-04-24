Google Earth’te yeni gezgin bölümü

Google, yepyeni bir deneyim vadediyor. Sanal bir dünyanın kapıları aralanıyor. Yeni güncelleme ile birlikte Voyager (Gezgin) bölümünü güncelleyen Google Earth, kullanıcılara bambaşka bir deneyim vadediyor. Wikipedia iş birliği ile gelen kart özelliği sayesinde o an ziyaret edilen yer ile ilgili bilgileri hızlı bir şekilde sunan platform bunları kaydetmenize de imkan tanıyor.

Google Earth, bünyesine kattığı yeni özellikler ve iyileştirmelerle seyahate çıkmadan önce bakılması gereken ilk şey halini almış durumda. Özellikle eklenen Gezgin özelliğiyle ve 360 derece video desteği sayesinde sunduğu sanal yolculuk imkanıyla araştırmaları hem eğlenceli hemde oldukça faydalı hale getiriyor.

Platformun sunduğu özellikler sayesinde VR gözlüğünüz varsa seyahate çıkmadan önce ziyaret edilmesi, görülmesi gereken yerler ve deneyimlenmesi gerekenleri belirleyebilirsiniz, sanal olarak bir geziye çıkabilirsiniz.

Voyager işlevine, sol paneldeki Dümen simgesine tıklayarak ulaşmanız mümkün.