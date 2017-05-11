GoDaddy, Yeni Web Sitesi Mimarı’nı duyurdu

GoDaddy, küçük işletmelerin Google, mobil ve sosyal medyada başarılı olması için tasarladığı Yeni Web Sitesi Mimarı’nı duyurdu. GoDaddy’nin Yeni Web Sitesi Mimarı, Türkiye’deki küçük işletmelerin uygun fiyata bir saatten kısa bir sürede kendi profesyonel web sitelerini tasarlamalarını ve yayınlamalarını sağlıyor.

Dünyanın en büyük küçük işletme odaklı teknoloji sağlayıcısı GoDaddy, küçük işletmelerin Google, mobil ve sosyal medyada başarılı olması için tasarladığı Yeni Web Sitesi Mimarı’nın lansmanını yaptı. GoDaddy’nin yeni Web Sitesi Mimarı ile Türkiye’deki küçük işletmeler kaliteli ve güzel görünümlü web siteleri kurarak daha fazla ziyaretçi çekebilir ve başarılı sonuçlar elde edebilir.

Uygun maliyetli ve kolay kullanılabilen yeni Web Sitesi Mimarı, küçük işletmeler ve fikirlerini hayata geçirmek isteyenlerin çok az teknik bilgiyle bir saatten kısa bir sürede, akıllı telefonlar üzerinden bile fonksiyonel ve profesyonel bir web sitesi kurmalarını sağlayan mobil dostu bir çözüm olarak dikkat çekiyor. GoDaddy’nin Yeni Web Sitesi Mimarı, küçük işletme ve girişimcilerin hedef kitlelerine ulaşmalarına ve web sitelerine ziyaretçi çekmelerine yardım eden entegre araçlar sunuyor.

GoDaddy EMEA Bölge Başkan Yardımcısı Stefano Maruzzi, “GoDaddy’nin yeni Web Sitesi Mimarı, web sitesi kurmaya yepyeni bir bakış açısı getiren, yenilikçi bir çözüm. Müşterilerimizin fark edilmesini, daha geniş kitlelere ulaşmasını ve satışları artırmasına yardım ediyor. GoDaddy’nin 2016 Global Girişimcilik Anketi’nin sonuçları, Türkiye’deki 16-36 yaş arası genç kuşağın ülkedeki girişimcilik dünyasını şekillendirmeye yardımcı olduğunu ve yüzde 85’inin kendi işinin patronu olmak istediğini gösteriyor. Bunu yaparken, işletmelerinin rekabette geride kalmaması için dijital kimliklerini oluşturmaları gerekiyor. GoDaddy’nin yeni Web Sitesi Mimarı tam da bunu sağlayacak araç. Hızlı ve uygun maliyetli bir web sitesi kurma çözümü olan GoDaddy yeni Web Sitesi Mimarı’yla küçük işletmeler artık kolayca profesyonel dijital kimliklerini oluşturabilir ve ürünün entegre pazarlama araçları ile bir adım öteye giderek, marka bilinirliklerini ve erişimlerini artırabilir” dedi.

“Mobil öncelikli” tasarım

Türkiye’de, tüketiciler telefonlarını günde 4 milyar kez kontrol ediyor. Her dört kişiden biri uyandığı anda telefonuna bakıyor. İnternete mobil ağ üzerinden akıllı telefonlarından bağlanan insanların oranı yüzde 65 iken, Wi-Fi üzerinden bağlananların oranı yüzde 35. Bu da ülkedeki akıllı telefon ve mobil kullanımının yükselişini gösteriyor. Bu da şu anlama geliyor: tüm işletmelerin hedef kitlelerine bulundukları ve zaman geçirdikleri cihazlar üzerinden ulaşması gerekiyor. GoDaddy’nin yeni Web Sitesi Mimarı bu bilgiler ışığında, mobil öncelikli bir ürün olarak tasarlandı. GoDaddy’nin yeni Web Sitesi Mimarı’yla kurulan tüm web siteleri özünde dizüstü ve masaüstü bilgisayarların yanı sıra telefon ve tabletlerle de uyumlu olacak şekilde geliştirildi. GoDaddy müşterileri, dijital varlıklarını oluştururken 1500’den fazla fikir ve sektör arasından temasını seçebiliyor ve GoDaddy’nin ödüllü müşteri desteğinden yararlanabiliyor.

Artık online olmamak için bahane yok

GoDaddy’nin 2015’te yaptığı araştırmaya göre bir web sitesine sahip olmanın avantajları konusunda farkındalık olsa da, katılımcıların yüzde 27’si bir web sitesi kurmaya zamanları olmadığını söylüyor. Yüzde 26’sı ise gerekli teknik bilgiye sahip olmadığını düşünüyor. GoDaddy’nin yeni Web Sitesi Mimarı bu engelleri yıkarak küçük, işletmelerin teknik bilgiye gerek kalmadan, bir saatten kısa sürede profesyonel bir web sitesi kurmalarını sağlıyor.

İşte yeni Web Sitesi Mimarı’nın öne çıkan özellikleri:

Kolay başlangıç: Tüm platformlara uyumlu ve kolay kullanılabilen yeni Web Sitesi Mimarı, küçük işletmelerin site tasarımıyla zaman kaybetmeden hedeflerine ulaşmaya odaklanmalarını sağlayan, mobil dostu bir deneyim sunuyor. Sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde girişimciden, tasarıma yeni başlamış bir kişiye kadar herkes kendi web sitesini kişiselleştirebilir ve güncelleyebilir.

Az teknik bilgi gereksinimi: GoDaddy’nin yeni Web Sitesi Mimarı’nın akıllı öğrenme sistemi, kapsamlı teknik bilgi gerektirmiyor. Ürün, kullanıcıların basitçe faaliyet gösterdikleri sektörü veya fikirlerini yazarak, profesyonel görünümlü bir web sitesi kurmalarını sağlıyor. Kullanıcılar, ilgili bölümler ve profesyonel görsellerden oluşan bir web sitesine kavuşuyor.

İçgörü elde edin ve harekete geçin: Akıllı öğrenme sistemi, içgörü ve ilgili aksiyonları ortaya çıkararak, kullanıcıların hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyor. Örneğin, kullanıcılar hesaplarına giriş yapar yapmaz gösterge panelinde etkileşim ve aktivite ile ilgili güncellemeleri görebiliyor. Sosyal ağlarını web sitelerine nasıl bağlayabileceklerine dair yönlendirmeler de online varlıklarını geliştirmelerine ve daha fazla kitleye erişerek iş sonuçları elde etmelerine yardımcı oluyor.

Entegre pazarlama çözümleri: Entegre pazarlama çözümlerine sahip olan yeni Web Sitesi Mimarı, küçük işletmelerin Google’daki sıralamalarını iyileştirmelerine destek olurken, hızlı bir şekilde e-posta pazarlama kampanyaları oluşturmalarını sağlıyor. Bu sayede e-posta pazarlama deneyimi olmayanlar dahi hem mevcut, hem de potansiyel müşterileri ile iletişim kurabiliyor.

Sosyal medya entegrasyonu: Sosyal medya entegrasyonu sayesinde kullanıcılar Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarını web sitelerine bağlayabiliyor ve bu sayede pazarlama çalışmaları, sosyal medya ile destekleniyor.

GoDaddy’nin Yeni Web Sitesi Mimarı, aşağıdaki her üç planla da bir ay ücretsiz test edilebiliyor:*

Bireysel: Bir ay ücretsiz deneme; ardından 19,99 TL/ay (239,88 TL/yıl)

Kurumsal: Bir ay ücretsiz deneme; ardından 32,99 TL/ay (395,88 TL/yıl)

Kurumsal Gelişmiş: Bir ay ücretsiz deneme; ardından 49,99 TL/ay (599,88 TL/yıl).

*ilk ayın sonunda yıllık plan satın alınması gereklidir

GoDaddy’nin yeni Web Site Mimarı’nı bir ay ücretsiz denemek için https://tr.godaddy.com/websites/website-builder adresini ziyaret edebilirsiniz.