Global Kripto Para Borsası DSX, Türk Lirası İle İşleme Geçti

Küresel kripto para borsası DSX, Türkiye’de kullanıcıların kripto para teknolojilerine yoğun ilgi gösterdiğini açıkladı ve platformda Türk Lirası üzerinden işlemlerin başladığını duyurdu. Aralık ayı içinde Türkçe dil desteği verecek olan DSX, 2019 yılı başında ise akıllı telefon uygulamasıyla mobil platformlarda yerini alacak.

Finans dünyasının tecrübeli isimleri tarafından kullanıcıların ve finans kuruluşlarının kripto paraya erişimini kolaylaştırma hedefiyle kurulan global kripto para borsası DSX, Türkiye pazarındaki faaliyetlerini ve hedeflerini 3 Aralık’ta Conrad Istanbul Bosphorus’ta basın mensuplarıyla paylaştı. Türkiye pazarına girdiği günden bu yana kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştığını ifade eden DSX CEO’su Mike Rymanov, Türkiye’nin gerek kullanıcılar gerekse finans kuruluşları ölçeğinde global FinTech devrimine öncülük ettiğini vurguladı ve ekledi: “Türkiye’nin genç ve inovasyona açık nüfusu, yeni ve heyecan verici finansal fırsatları keşfetmeyi seviyor.”

Türkiye’den gördüğü yoğun ilgi karşısında DSX’in tümüyle Türkçe bir platform ile pazarda varlığını sürdüreceğini kaydeden Rymanov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kripto para alım satımında Türk Lirası ile işlem seçeneğinin aktif hale geldiğini duyurdu. Bu adımın DSX için önemli bir geliştirme yatırımı olduğuna dikkat çeken Rymanov, “Türkiye pazarına inandığımız için bu yatırımı yapıyoruz. Buradaki kullanıcıları ve finansal kuruluşları, kripto para ticareti yapmanın profesyonel yolu ile tanıştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Toplantıda DSX’in Türkiye pazarına ilişkin planlarından bahseden Rymanov, DSX’in Aralık ayı içinde Türkçe dil desteğiyle yerel hizmet sunmaya başlayacağını duyurdu ve ekledi: “2019 yılının ilk çeyreğinde ise kullanıcı dostu bir akıllı telefon uygulamasıyla kripto para alım satımını mobile taşıyacağız.”

Yasal mevzuata uyumlu kripto para platformu

DSX’i diğer kripto para borsalarından ayıran en önemli özelliklerin başında, sadece son kullanıcılara değil, kripto teknolojileri keşfetmek isteyen finans kuruluşlarına da yasal uygunluğu bulunan hizmetler sunması geliyor. Finans kurumlarının bağlı bulunduğu tüm protokollere ve yönetmeliklere uygun olarak çalışan DSX, kara para aklamayla mücadele politikalarından, işlem takibi ve finansal esneklik gibi pek çok konuda mevzuatlar çerçevesinde işliyor.