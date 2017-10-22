GittiGidiyor’da Bulabileceğiniz Birbirinden İlginç Telefon Aksesuarları

Hepimizin her an yanında taşıdığı akıllı telefonlar artık hayatımızın ayrılmaz birer parçası haline geldi. Hal böyle olunca, farklı fonksiyonel ve estetik ihtiyaçlar, telefon aksesuarları pazarındaki rekabeti de artırdı. Öyleki, üreticiler her geçen gün akıllı telefon kullanıcılarının dikkatini çekebilmek için akla hayale gelmeyen tasarımlara sahip aksesuarları piyasaya çıkarıyorlar. Çoğu ilgi çekmek amacıyla üretilen bu aksesularlar aynı zamanda farklı ihtiyaçlara da cevap veriyor. Siz de telefonunuz için keyifle kullanabileceğiniz enteresan aksesuarlar arıyorsanız GittiGidiyor’da satılan bu ürünlere göz atabilirsiniz.

Telefonunuzu Renklendirecek Eğlenceli Kılıflar

İlginç kılıflarla telefonunuzu daha havalı hale getirmeye ne dersiniz? Gülen suratlar, muz veya çikolata barı şeklinde kılıflar, kürklü kılıflar ve daha fazlası kılıf, askı kategorisinde sizi bekliyor.



Akıllı Telefonunuz İçin Retro Ahizeler

Retro ürünler her dönem moda. Akıllı telefonlar için üretilen bu ahizeler sayesinde telefonların neden olduğu manyetik alandan da uzak durabilirsiniz.



Zoom Lenslerle Daha Yakından Bakın

Son dönemde farklı milimetre değerine sahip çift objektifli telefon modelleri üretilse de halen birçok telefonda sabit lens var. Telefonlar için üretilen lensler sayesinde, sosyal medyada takipçilerinizin seveceği fotoğraflar çekmeniz mümkün.



İlginç, Fark Yaratan Telefon Tutucu Modelleri

Araçta veya ofiste hepimizin telefon tutucuya ihtiyacı var. Ama tercih yaparken fonksiyonel olduğu kadar sıradışı ve eğlenceli bir modeli seçebilirsiniz.



Hem Göze Hem Kulağa Hitap Eden Hoparlörler

Eğlenceli tasarımları ve teknolojiyi bir araya getiren bu hoparlörlerle istediğiniz her yerde müzik keyfi yaşabilirsiniz.



Hem Telefon Kılıfı Hem Stres Çarkı

Akıllı telefonlarımızla sosyal medyayı kullanıyor, oyun oynuyor, alışveriş yapıyoruz. Telefonlarımızı bunca görevin yanında, stresli anlarda kafamızı dağıtacak bir aksesuar olarak neden kullanmayalım?



Bluetooth Özellikli ve Dokunmatik Ekrana Uygun Eldivenler

Gün geçmiyorki akıllı telefonlar için çok fonksiyonlu bir ürün daha çıkmasın. Bunlar da elimizi sıcak tutma amacının yanında ahize olarak kullanılabilen ve dokunmatik ekranda kullanılabilen parmak uçlarına sahip eldiven modelleri.



Oyun Severlere Özel Aksesuarlar

Artık hepimiz her yerde oyun oynuyoruz. Özellikle yeni çıkan akıllı telefonlardaki oyun deneyimi oyun konsollarını aratmıyor. Siz de mobil oyunları daha rahat ve keyifli oynamak istiyorsanız bu aksesuarladan birini tercih edebilirsiniz.

