GittiGidiyor ve Tatilsepeti.com’dan online satış için iş birliği

GittiGidiyor, online tatil satışındaki ilk iş birliğine Tatilsepeti.com’la imza attı. Gerçekleşen iş birliğiyle kullanıcılar GittiGidiyor Cadde’de yer alan Tatilsepeti.com mağazası üzerinden binlerce otel ve uçuş fırsatına ulaşabilecek.

Ayda 60 milyon ziyaret alan ve yaklaşık 18 milyon kayıtlı üyesi bulunan lider e-ticaret platformu GittiGidiyor, Türkiye’nin önde gelen turizm portallarından Tatilsepeti.com ile yeni bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında kullanıcılar, GittiGidiyor Cadde’de yer alan “Tatil Sepeti” mağazasına girerek listelenen tatil fırsatlarından yararlanabiliyor. Bu sayede, yurt içi ve yurt dışında binlerce otel alternatifi, turlar ve uçak biletleri artık GittiGidiyor üzerinden de kullanıcılara ulaşıyor.

Ocak 2017’de Marketing Türkiye Dergisi tarafından düzenlenen The One Awards’ta e-ticarette yılın en başarılı turizm şirketi seçilen Tatilsepeti.com, GittiGidiyor’da yer alan ilk turizm markası olurken, Tatilsepeti.com da ilk kez bir online pazaryeri ile iş birliği kurdu. Hayata geçen iş birliğiyle GittiGidiyor kullanıcıları, Tatilsepeti.com’un sunduğu yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli otel fırsatlarının yanı sıra kültür ve gemi turlarına da ulaşabiliyor. Kullanıcılar, planlanacak erken rezervasyon fırsatlarının yanı sıra uçak biletleri ve araç kiralama seçeneklerine de erişebiliyor.

“GittiGidiyor’da ürün yelpazesini daha da genişletiyoruz”

Bu önemli iş birliğiyle ilgili GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, “GittiGidiyor olarak öncelikli hedeflerimizden biri Türkiye’de e-ticaret sektörünün gelişmesi ve büyümesine katkı sağlamak. Sektöre öncülük eden bir pazaryeri olarak klasik perakendecileri ve KOBİ’leri sisteme dahil etmek kadar, farklı alanlarda satış yapan e-ticaret sitelerinin GittiGidiyor’da mağaza açmasını da önemsiyoruz. GittiGidiyor, 50’den fazla kategoride 15 milyon ürün bulunan dev bir platform. Türkiye’nin önde gelen turizm portalı Tatilsepeti.com ile yaptığımız iş birliği sayesinde, kullanıcılarımıza tatil seçenekleri de sunarak ürün yelpazesini daha da genişletiyoruz” dedi.

Tatisepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz da, “Bir eBay şirketi olan GittiGidiyor Türkiye’deki en köklü e-ticaret siteleri arasında. Tatilsepeti.com olarak ilk kez online bir pazaryeriyle böyle bir iş birliği kuruyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımıyla kullanıcılarına güven veren GittiGidiyor ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde daha fazla kullanıcıya ulaşarak etki alanımızı genişleteceğiz” diye konuştu.