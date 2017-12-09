GittiGidiyor üçüncü kez Türkiye’nin süper markası seçildi

E-ticaret platformu GittiGidiyor, 89 ülkede faaliyet gösteren İngiltere merkezli bağımsız marka değerlendirme kuruluşu Superbrands International tarafından üçüncü kez Türkiye’nin Süper Markası ödülüne layık görüldü. GittiGidiyor Marka İletişim Müdürü Esra Midillili Ertem; “Başarımızın sırrı içimizdeki girişimcilik ruhunu kaybetmeden her yeni güne sanki daha önce hiç ödül almamışız gibi başlamak” dedi.

Ayda 60 milyon ziyaret alan ve yaklaşık 19 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan Türkiye’nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor, Türkiye’nin Süpermarkaları arasına girdi. Platform, marka yönetimi ve pazarlaması konusunda uluslararası bağımsız bir otorite olan SuperBrands International tarafından verilen “Türkiye’nin Süper Markası” ödülünün sahibi oldu.

SuperBrands Türkiye bu yılki Süpermarkaları belirlemek için, Türkiye’nin önde gelen markalarla ilişkili sivil toplum kuruluşlarının başkanlarından oluşan seçici kurulu ile titiz bir çalışma yaparak markaları puanladı. Bu puanlamanın ardından dünyanın önde gelen araştırma şirketi Nielsen ile işbirliği yapıldı ve markalar halk tarafından değerlendirildi.

Hilton Bosphorus Hotel’de düzenlenen ödül töreninde Türkiye’nin Süper Markaları listesine giren markalara ödüllerini törenin sunuculuğunu da üstlenen ünlü sanatçı Ali Poyrazoğlu takdim etti.

“Kullanıcılarımızı mutlu etmek için çok çalışıyoruz”

Platform adına ödülü alan GittiGidiyor Marka İletişim Müdürü Esra Midillili Ertem, bu yıl pek çok uluslararası ödül almanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Ertem, “GittiGidiyor olarak 16 yıllık geçmişimizle Türkiye’de e-ticaretin öncüsü olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle hareket etmeye çok özen gösteriyoruz. Bu süre içinde çok kıymetli ödüller aldık ve almaya da devam ediyoruz. Üçüncü kez Türkiye’nin Süper Markası ödülünü almak bizi çok mutlu etti” diye konuştu.

Ertem GittiGidiyor’un başarısının sırrını ise şu sözlerle aktardı: “Bizim için başarının sırrı, içimizdeki girişimcilik ruhunu kaybetmeden her yeni güne sanki daha önce hiç ödül almamışız gibi başlamak. Son üç yıldır, Türkiye’nin en iyi işvereni ödülüyle onurlandırılan kurum kültürümüzle GittiGidiyor’da bize huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı sunuluyor. Mutlu çalışanlar olarak bizler de kullanıcılarımızı mutlu etmek için çok çalışıyoruz. Markamızı çok seviyoruz. Bu sevgi sayesinde büyük bir motivasyonla çalışıyor ve platformumuzu kullanan herkesin GittiGidiyor’u en az bizim kadar sevip sahiplenmesini arzuluyoruz. Çalışmalarımızı bu tutkuyla sürdürüp başarımızı yeni ödüllerle taçlandırmaya devam edeceğiz.”

24 yıldır çalışmalarını sürdüren SuperBrands International’ın “Süper Marka” seçiminde şirketin büyüklüğünün yanı sıra teknolojisi, yatırımları, iş gücü kalitesi, yaratıcılığı, markalaşmaya yaptığı yatırım ve marka devamlılığı, sosyal sorumluluk projelerine katkısı, çevre duyarlılığı, etik değerlere uyumu ve vergi sıralamasındaki yeri büyük önem taşıyor. Süpermarka tanımı ise şöyle yapılıyor: Tüketicilerin (bilinçli veya bilinçaltı) arzuladıkları, tanıdıkları ve bir ücret ödeyerek sahip olmak istedikleri, duygusal ve/veya fiziksel avantajları, diğer markalara göre çok daha yüksek oranda sunan marka.