GittiGidiyor, Türkiye’nin En İyi İşverenleri arasında ikinci sıraya yükseldi

GittiGidiyor, Great Place to Work Enstitüsü tarafından açıklanan “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” listesinde ikinci oldu. Çalışan odaklı yönetim anlayışına sahip şirketlerin en iyi işveren unvanı almaya hak kazandığı listede geçen yıl 5’inci olan GittiGidiyor 2017’de yükselişini sürdürdü. Şirket, üst üste ikinci defa Diversity Özel Ödülü’nü de kazandı.

Türkiye’nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor, Great Place to Work Enstitüsu tarafından oluşturulan Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2017 listesinde ikinci oldu. Bir eBay şirketi olmanın sağladığı global deneyim ve çalışanlarına sunduğu fırsatlarla fark yaratan GittiGidiyor, 50-250 çalışan kategorisinde değerlendirildiği araştırmada önceki yıla göre 3 basamak birden yükseldi. 2016’da Diversity (Çeşitlilik) Özel Ödülü’nün de sahibi olan şirket, bu yıl aynı ödüle üst üste ikinci defa layık görüldü.

56 ülkede her yıl yaklaşık 8 bine yakın işletme ve 20 milyondan fazla çalışanı temsil eden analizlerle, dünyanın en geniş kapsamlı kurum kültürü araştırmasını yapan Great Place to Work Enstitüsü, Türkiye’de En İyi İşverenleri listesini bu yıl 5’inci kez açıkladı. Farklı sektör ve çalışan sayısı kategorilerinde 92 şirket araştırmaya dahil edilirken bunların yalnızca 26 tanesi “en iyi işveren” unvanını almaya hak kazandı.

Başarı, çalışanların mutluluğuna bağlı

Sonuçları değerlendiren GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, “Şirketlerin gerçek anlamda başarılı kabul edilmesi yalnız finansal sonuçlarına değil, çalışanlarının mutluluğuna ve kurum kültürüne de bağlı. Güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu boyutlarında çalışanların deneyimlerine dayanarak yapılan araştırmalar sonucunda GittiGidiyor’un Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesinde emin adımlarla yükselmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. İnsana verdiğimiz değeri her zaman ön planda tutmayı sürdüreceğiz” dedi.

İş-yaşam dengesinin kurulmasını destekliyoruz

GittiGidiyor, eBay Çek Cumhuriyeti ve eBay Rusya Ülke İnsan Kaynakları Müdürü Murat Yüksel de, konuyla ilgili açıklamasında, “Elde ettiğimiz bu derece, çalışanlarımıza verdiğimiz değeri uluslararası standartlarda simgelemesi nedeniyle çok kıymetli. Onların mutluluğunu çok önemsiyoruz. Bu noktada çalışanlarımızı hem kariyer yolcuklarında, hem de özel hayatlarına zaman ayırıp ve iş-yaşam dengesini kurabilmeleri adına çeşitli uygulamalarla destekliyoruz” diye konuştu.

Yüksel, GittiGidiyor’un bu yıl ikinci kez sahibi olduğu Diversity (Çeşitlilik) Özel Ödülü hakkında ise şunları söyledi: “Şirket kültürü içerisinde çeşitliliğe büyük önem veriyoruz. LGBTİ ile ilgili farkındalık yaratmak için kurduğumuz United in Pride ve kadınları kariyer yolculuklarında güçlendirmeyi hedefleyen WIN (Women’s Initiative Network) yapılanmaları bu yönde attığımız en büyük adımlar. Diversity Özel Ödülü’nü de almış olmaktan ayrıca büyük mutluluk duyuyoruz.”