GittiGidiyor, KOBİ’lerin E-Ticarete Yaklaşımları araştırmasını açıklandı!

Türkiye’nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor’un, KOBİ’lerin e-ticarete dair algılarını ortaya koymak üzere Yöntem Araştırma Danışmanlık işbirliğiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, e-ticaret yapan KOBİ’lerin satışları yüzde 30 yükseliyor. “KOBİ’lerimizin değişen dünyaya ayak uydurarak hedef büyütmelerini destekliyoruz” diyen GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, Geleceğim E-Ticaret projesiyle 2018’de en az 1500 KOBİ’yi e-ticaret ekosistemine dâhil etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Türkiye’de e-ticaret sektörünü geliştirmeyi ve KOBİ’lerin dijitalleşen dünyaya katılımını artırmayı hedefleyen Türkiye’nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor, “Türkiye’de KOBİ’lerin E-Ticarete Yaklaşımları” araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Eylül 2017’de Yöntem Araştırma Danışmanlık işbirliğiyle yapılan ve Türkiye’deki KOBİ’lerin e-ticarete dair algıları, motivasyonları ve bariyerlerine ışık tutan araştırma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Trabzon illerinden toplamda 500 KOBİ ile yüz yüze görüşüldü. Türkiye’de e-ticaret alanında gerçekleştirilen en geniş kapsamlı KOBİ araştırması olarak dikkat çeken çalışmanın sonuçları, GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı ve GittiGidiyor Pazar Araştırma Müdürü Peren Pelis’in katılımıyla düzenlenen toplantıda açıklandı.

“E-ticaret platformu üzerinden e-ticarete girenlerin başlangıç maliyeti ortalama 3.500 TL”

Türkiye’de e-ticaret sektörünü geliştirecek ve KOBİ’leri destekleyecek projeler gerçekleştirmeye devam ettiklerini vurgulayan GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, “GittiGidiyor olarak, bir eBay şirketi olmamız bize global tecrübe katarken, Türkiye’nin en köklü pazaryeri olmamız da önemli bir deneyimi beraberinde getiriyor. Bu niteliklerimiz sayesinde, Türkiye’de e-ticaret sektörünün başarıyla büyümesine katkı sunuyor ve KOBİ’lerimizin değişen dünyaya ayak uydurarak hedef büyütmelerini destekliyoruz. Bu gelişimi sağlamak hem e-ticaret sektörü hem de KOBİ’lerin geleceği açısından çok önemli. Biliyoruz ki, satıcılarımız ne kadar güçlüyse biz de o kadar güçlüyüz” dedi. KOBİ’lerin e-ticarete entegre olma aşamasında hangi bariyerlerle karşı karşıya kaldıklarını ve e-ticarete bakış açılarını çok iyi kavramak gerektiğine dikkat çeken Kantarcı, sözlerine şöyle devam etti: “Yöntem Araştırma Danışmanlık işbirliğiyle yaptığımız bu araştırmanın sonuçları gösteriyor ki, e-ticarete entegre olan KOBİ’lerin yüzde 90’ı satışlarını artırıyor. Satışlardaki ortalama artış oranı ise yüzde 30 oluyor. KOBİ’ler, e-ticaret sayesinde ürünlerini Türkiye’nin tüm illerine ulaştırabiliyor, çok daha fazla müşteriye erişiyor ve 7/24 satış yapabiliyor. Üstelik bir e-ticaret platformu üzerinden e-ticarete girmenin başlangıç maliyeti de ortalama 3.500 TL. Araştırmadan elde ettiğimiz bir diğer bulgu ise henüz e-ticarete dâhil olmayan KOBİ’lerin bu fırsatlarla ilgili farkındalık sahibi olmadığı. KOBİ’lerin yüzde 70’i önümüzdeki 1 yıl içinde e-ticarete girmeyi düşünmediğini ifade ediyor. Şirketinin e-ticarete uygun olmadığını düşünenler için de gerekçe olarak ek bütçe ayıramamaları, internet ve dijital dünya ile ilgili bilgilerinin bulunmaması ile yeterli ve kalifiye insan kaynağı olmaması öne çıkıyor. GittiGidiyor olarak tam da bu noktada hedefimiz, KOBİ’lerimizi e-ticareti nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgilendirmek ve elde edebilecekleri faydayı onlara anlatmak.”

Geleceğim E-Ticaret ile bu yıl en az 1500 KOBİ e-ticarete başlayacak

E-ticarete dâhil olmayan KOBİ’lerin önemli bir kısmının e-ticaret konusunda bilgisi olmadığını ifade eden Kantarcı, GittiGidiyor’un ilk adımını 2017’de attığı Geleceğim E-Ticaret projesinin KOBİ’leri bilgilendirme amacına hizmet ettiğini vurguladı. “Yedi ay önce Türkiye’nin e-ticaret potansiyelini açığa çıkarmayı hedefleyerek başlattığımız Geleceğim E-Ticaret projesinde kısa zamanda çok yol kat ettik” diyen Kantarcı, şu bilgileri paylaştı: “İzmir, Bursa ve Gaziantep’te Geleceğim E-Ticaret ofisleri açtık. Yalnız ofislerimizin bulunduğu illerden değil, çevre illerden gelen KOBİ’lerimizi de e-ticaretle tanıştırıyor ve onların e-ticaret ekosistemine sağlıklı bir şekilde entegre olmaları için eğitimler düzenliyoruz. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bir diğer önemli nokta, e-ticaret yapmayan KOBİ’lerin yüzde 76’sının bu konuda eğitim almak istemesi oldu. Geleceğim E-Ticaret projesi şehir şehir KOBİ’lerimizle buluşarak işte tam da bu ihtiyaca karşılık veriyor. Önümüzdeki dönemde de proje kapsamındaki ofislerimizin sayısını hızla artırarak e-ticarete dâhil olma yolunda KOBİ’lerimizin destekçisi olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Ankara’daki Geleceğim E-Ticaret ofisi mart ayının sonunda faaliyete geçecek. Bu yıl en az 4 ofis açacağız. 2017 yılının son 5 ayında 584 KOBİ, Geleceğim E-Ticaret projesiyle e-ticarete başladı. Bu yıl hedefimiz en az 1500 KOBİ’yi e-ticarete başlatmak.”

KOBİ’ler e-ticarete adım atmadan önce bilgilenmek istiyor

Toplantıda, GittiGidiyor Pazar Araştırma Müdürü Peren Pelis, araştırmanın sonuçlarına ilişkin detaylı bilgiler paylaştı. 500 KOBİ’den 200’ünü e-ticaret yapanların, 300’ünü ise yapmayanların oluşturduğu çalışmanın öne çıkan başlıkları şunlar oldu: