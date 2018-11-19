GittiGidiyor, KOBİ’ler İçin Geleceğim E-Ticaret Ofisleri Açtı

GittiGidiyor, KOBİ’lerin e-ticaret ekosistemiyle buluşmalarını sağlamak ve e-ihracata yönelmelerini hızlandırmak amacıyla hayata geçirdiği “Geleceğim E-Ticaret” projesinin son ofisini Erzurum’da açtı. Geleceğim E-Ticaret’i Türkiye’nin tüm bölgelerindeki KOBİ’lere ulaştırma hedefiyle yola çıkan GittiGidiyor, Erzurum ofisinin de açılmasıyla 7 bölgede birden eş zamanlı e-ticaret eğitimleri vermeye başladı.

Türkiye’nin ilk online pazar yeri GittiGidiyor, KOBİ’lerin e-ticarete dâhil olarak işlerini büyütmelerini sağlamanın yanı sıra e-ihracata yönelmelerini de hızlandırma amacıyla hayata geçirdiği “Geleceğim E-Ticaret” projesinin son ofisini Erzurum’da açtı. KOBİ’lerin yeni nesil ticarete entegre olup işlerini büyütmesiyle Türkiye ekonomisine de katkı sunmayı hedefleyen proje kapsamında daha önce İzmir, Bursa, Gaziantep, Ankara, Antalya ve Samsun’da “Geleceğim E-Ticaret” ofisleri açan şirket, Erzurum açılışıyla Türkiye’nin tüm bölgelerinde KOBİ’lerin e-ticaret eğitimi alabileceği ofisler kurma hedefine ulaşmış oldu.

Erzurumspor’un lisanslı ürünleri de GittiGidiyor üzerinden Türkiye ile buluşuyor

Bu yıl Süper Lig’e çıkarak başarısını perçinleyen Erzurumspor’un lisanslı ürünlerini satan Erzurumspor Store da Geleceğim E-Ticaret kapsamında e-ticarete adım attı. Bu sayede, daha önce fiziki mağazalar dışında sadece sosyal medya kanallarında yer bulan Erzurumspor ürünleri ilk kez e-ticaretle buluşup GittiGidiyor üzerinden tüm Türkiye’ye satılmaya başladı.

2 bin 600 KOBİ e-ticarete adım attı

GittiGidiyor, “Geleceğim E-Ticaret” ofislerinde KOBİ’lere ve mevcut satıcılarına sürekli eğitim programları sunmanın yanı sıra bilgisayar karşısında uygulamalı atölye çalışmalarıyla sisteme entegrasyon süreçlerini kolaylaştıran, mentorluk dâhil, çeşitli destek programları uyguluyor. 2017 yılının sonunda “Geleceğim E-Ticaret” projesi kapsamında 584 KOBİ’yi e-ticaretle buluşturan şirket, Ekim 2018 itibariyle bu sayıyı 2 bin 600’e yükseltti.

“Kısa zamanda ciddi bir yol kat ettik”

Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan GittiGidiyor Genel Müdürü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, şöyle konuştu: “KOBİ’lerin e-ticarete adım atmakla ilgili tereddütlerini ortadan kaldırmayı ve uygulamalı eğitimlerle hem e-ticarete girmek isteyen firmaların hem de mevcut satıcıların işini kolaylaştırmayı amaçladığımız Geleceğim E-Ticaret projesinde kısa zamanda ciddi bir yol kat ettik. Türkiye’nin e-ticaret potansiyelini açığa çıkarmayı hedeflediğimiz bu proje çerçevesinde satıcılarımızla bulundukları bölgelerde birebir iletişim kurarak onların eğitimlerimizden yararlanmasını sağlıyoruz. Son olarak Erzurum’da açtığımız Geleceğim E-Ticaret ofisimizle ülkemizin tüm bölgelerindeki KOBİ’lere ulaşma hedefimizi gerçekleştirmiş olduk. Önümüzdeki dönemde ofislerimizin sayısını artırmaya ve daha fazla KOBİ’yi e-ticaretle buluşturmaya devam edeceğiz.”

Projeye katılarak GittiGidiyor’da mağaza açan KOBİ’lere sunulan bazı avantajlar şöyle: