Girişimcileri globale taşıyan StartersHub 2. yaşını kutluyor

Global pazarlarda rekabet edebilecek teknoloji girişimlerini destekleyen StartersHub, kuruluşunun ikinci yılını kutluyor. Bünyesindeki birçok girişimin uluslararası alandaki başarılarının gururunu yaşayan StartersHub yatırımlarına devam ediyor.

Kuruluşunun ikinci yılını kutlayan StartersHub 12 Haziran’daki doğum günü etkinliğinde bugüne kadar desteklediği girişimcilere ve ekosistemin önde gelen yatırımcı ve diğer oyuncularına İstanbul’un iş merkezi Levent’te bulunan ofisinde ev sahipliği yaptı. Etkinliğin en renkli anlarından biri ise yatırımcılar tarafından kurulmuş olan The Basement isimli grubun performansı oldu.

StartersHub, yürüttüğü başarılı girişim geliştirme programları ile %65’i yurt dışı olmak üzere 100’ü aşkın ülkeden 3500’den fazla başvuru alarak girişimciler için önemli bir çekim merkezi haline geldi. StartersHub, geride bıraktığımız iki yılda 29’u Türkiye, 12’si yurt dışı merkezli olmak üzere 41 girişime toplam 6,5 Milyon TL değerinde yatırım yaptı.

2015 yılında MV Holding ve Gedik Yatırım ortaklığıyla 22 milyon TL’lik sermayeyle kurulan StartersHub, erken aşama teknoloji girişimlerini finansman desteği, mentorluk, yerli ve yabancı uzmanlardan eğitimler ve bağlantıların sağlandığı programlarıyla hızla büyüyen, başarılı küresel şirketler haline getirmeyi amaçlıyor. Startupbootcamp Istanbul ve Game Garage gibi iki önemli girişim hızlandırma programını bünyesinde bulunduran StartersHub, Mart 2017’de başlayan StartersHub XO programı ile de Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri ve Finansal Teknolojiler (‘IOT, Big Data, Fintech) alanındaki girişimlerin gelişimini destekliyor.

StartersHub bünyesindeki bu programlardan başarıyla mezun olan şirketlere 250 bin dolara kadar ek yatırım yapıyor ve diğer fonlar ve melek yatırımcılarla ortak yatırım konusunda öncülük ediyor. Program mezunları arasında yer alan Sixa, Zeplin, Segmentify, Monument, Smart Moderation, Eventbaxx ve Visionteractive global pazarlarda hızla büyümeye devam ediyor.

Diğer taraftan büyük şirketlerin girişimcilere yönelik faaliyetlerinde önemli bir iş ortağı rolü üstlenen StartersHub, hackaton, startup yarışmaları, endüstri buluşmaları ve inovasyon günleri gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yaparak desteklerini sundu. Toplamda 350’tan fazla etkinlikle girişimcileri ve ekosistem oyuncularını bir araya getiren StartersHub, 23.000’i aşkın kişiyi konuk etti.