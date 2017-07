Getir’den kuryelerine güvenli sürüş eğitimi

Yüzlerce ürünü 7/24 istenilen noktaya ortalama 10 dakikada getiren akıllı telefon uygulaması Getir, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışı kapsamında bünyesindeki kuryeler için motosiklet sürüş eğitimlerine başladı.

Her geçen gün daha geniş kullanıcı kitlesine ulaşan Getir, kurye çalışanlarının can güvenliğini sağlamak ve trafikte farkındalık yaratmak için güvenli sürüş eğitimlerine başladı. Kurye sayısı arttıkça, yeni katılan motokuryeleri de sürüş eğitimine tabi tutmaya yönelik tasarlanan yapı, hızlı ve kaliteli hizmet verirken can güvenliğinin de önemine vurgu yapıyor.

Önce can güvenliği sonra ticaret

Getir kurucusu Nazım Salur motokuryelerin can güvenliğinin ticari kaygılardan çok daha önemli olduğunu vurgulayarak, “Getir’in İstanbul’da 55 dağıtım merkezi bulunuyor. Kuryeler bu merkezlerden normal hızda ve güvenli gitmek şartıyla ortalama 10 dakika uzaklıktaki müşterilere ürünleri götürüyorlar. Bu 10 dakikalık ortalamayı kuryelerimizin hızlı gitmesiyle değil, kullanılan teknoloji ve sistemimizin doğru planlaması sayesinde başarıyoruz. Motokuryelerimize 10 dakikada götürme ile ilgili hiçbir teşvik uygulamıyoruz ve gelecekte de uygulamayacağız. Her zaman önceliğimiz güvenlik! Bizim kuryelerimiz değil, sistemimiz hızlıdır” dedi.

Bu eğitimler ile trafikte yoğun stres altında kalan motosiklet sürücülerinin teknik ve dikkatli davranmaları konusunda bilinçlenmesi planlanıyor. Getir bünyesinde görev alan kuryelerin, eğitim kapsamında Getir değerleri, prensipleri başta olmak üzere, yaptıkları iş ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Bireysel ve toplumsal can ve mal güvenliğini sağlayarak hizmet verme konusunda bilinçlenmelerini de amaçlıyor.

Eğitimler birebir olarak, İngiliz DIAmond sertifikası sahibi Halit Kılıç yönetiminde gerçekleştiriliyor. Güvenli sürüş eğitimleri, 8 kişilik gruplar halinde 2 saat teorik olacak şekilde, 5 saat trafikte uygulamalı olarak veriliyor. Günün sonunda toplu değerlendirme yapılan Getir kuryeleri, eğitim bitiminde DIAmond eğitimini tamamladıklarına dair sertifika almaya hak kazanıyorlar.

DIAmond işbirliği ile uluslararası düzeyde eğitim sertifikası

DIAmond İngiltere’de yol güvenliği çalışmalarını yürüten İngiliz Sürüş Standartları Ajansı (DWSA) tarafından yol güvenliği kapsamında onaylanmış tek kuruluştur. Getir, DIAmond tarafından Türkiye’de akredite edilmiş ilk ve tek kuruluş olan Motto Akademi ile beraber yürüttüğü bu projede kuryelerinin verimli çalışma disiplinin içerisinde, can güvenliğinin de önemine vurgu yapıyor.