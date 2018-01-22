Gençpa’dan yeni teknoloji girişimi: iFocus

Yoluna hızlı ve emin adımlarla devam eden Gençpa Teknoloji Grubu, IoT ve hemen ardından IoE alanında ürün-çözüm ve danışmanlık hizmetleri verecek olan yeni teknoloji girişimi “iFocus Teknoloji”yi faaliyet geçirdi.

İş ortaklarına ve bayilerine sağladığı zengin ve yenilikçi ürün portföyü ile ‘Türkiye’nin Akıllı Tedarikçisi’ Gençpa Teknoloji Grubu, yeni bir atılım daha gerçekleştirerek iFocus Teknoloji’yi hayata geçirdi. İçinde zeka barındıran teknolojilere odaklanan, öncelikle IoT (Internet of Things-Nesnelerin İnterneti) ve hemen ardından IoE (Internet of Everything-Her şeyin İnterneti) alanında ürün-çözüm ve danışmanlık hizmeti verecek olan iFocus Teknoloji, şirketlerin çözüm ortağı olacak. iFocus Teknoloji; IoT ve IoE alanında tüm iş ortaklarının çalışmalarına dijital zekayı entegre ederek, derinlemesine ölçümlenebilir, anlamlandırılabilir veriler ile iş çıktıları açısından daha memnuniyet verici sonuçlar elde edilmesini sağlayacak.

“Her problemi IoT teknolojileri ile fırsata çevirin”

IoT dünyasının faydalarının özellikle şirketler açısından tam olarak anlaşılamadığının altını çizen Gençpa Teknoloji Grubu Genel Müdürü Ufuk Gürsoy, “IoT dendiğinde ilk akla gelenin cep telefonları ile uzaktan erişilebilir ev aletleri, elektronik cihazlar vb. ürünler olması nedeniyle esas büyük resmin maalesef kaçırıldığını düşünüyoruz. Oysaki Endüstri 4.0 ile yıkıcı yenilikler çağındayız ve bu çağın gerektirdiği dönüşümü sağlayamayan şirketlerin yakın zamanda dahi yaşaması mümkün olmayacaktır. Endüstri 4.0 ile gelen bu yıkıcı değişimde her şirketin tsunami dalgası etkisini çok iyi anlaması ve kendisini bu yeni dünyaya en doğru şekilde ve en doğru zamanda entegre etmesi gerekmektedir. Unutmayın ki bugün sorun olarak görülen her problem, IoT teknolojileri sayesinde büyük bir fırsata dönüşebilir” dedi.

Gürsoy, “iFocus Teknoloji olarak, yakın gelecekte çok daha büyük faydaları olan kuvvetli geliştirmelerin yaşanacağı bu yeni dünyanın anlaşılmasını sağlamak ve avantajlarından faydalanmak için bu alana yatırım yapmak isteyen her kurum ve kuruluşa hizmet vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Türkiye teknoloji ürünleri ihraç eden ülke konumuna gelecek”

Gürsoy, “Günümüzde ülkemizdeki teknoparkların her biri dünya ile yarışacak ürünler, projeler ve çözümler üretiyor. Teknoparklardaki geliştirmeler sayesinde yakın gelecekte Türkiye’nin teknoloji ürünleri ihraç eden bir ülke konumuna geleceğine inanıyoruz. Gerek teknoparklarımız gerek operatörlerimiz gerekse diğer donanım ve yazılım firmalarımızın global şirketlerden bir eksiklerinin olmadığını biliyoruz. Aralarındaki tek farklılığın sadece farkındalık olduğuna inanıyoruz. iFocus Teknoloji olarak bu farkındalığın oluşması yönünde de kendimize görev ediniyor ve bu konuda da çözüm üretiyoruz” şeklinde konuştu.