Geleceği kodlayanlar Logosphere’de bir araya geldi

Yazılım sektörünün lider firmalarından Logo Yazılım tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Bilgi ve Teknoloji Platformu Logosphere 2017, bilişim ve iş dünyasından profesyonelleri buluşturdu. “Geleceği Birlikte Yazıyoruz” temalı etkinliğin açılış paneline katılan gazeteci ve ekonomi yorumcusu Emin Çapa, seri ve inovatif girişimci ve fütürist Alphan Manas, Logo Yazılım CEO’su M. Buğra Koyuncu, bilişim teknolojilerindeki yenilikleri ve Türkiye’nin geleceğine etkilerini tartıştı.

Logosphere 2017’de, Logo Yazılım’ın çalışanları, çözüm ortakları, BT alanında uzman akademisyenler, öğrenciler ve farklı mesleklerden 1.000’in üzerinde izleyici bir araya geldi. Alanında uzman 76 konuşmacının, 34 oturum ve 15 panelde dinleyicilerle buluştuğu etkinlikte; dijital dönüşüm, kurumsal kaynak planlaması (ERP), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), perakende, insan kaynakları, tedarik zinciri yönetimi, siber güvenlik, mobil satış, iş akış yönetimi ve iş analitiği çözümleri konuları ele alındı.

Moderatörlüğünü Emin Çapa’nın yaptığı “Türkiye’nin Geleceğini Birlikte Yazmak” konulu ilk oturumda, bilim ve teknoloji açısından yeni bir çağ yaşandığı ve her anlamda bir kırılma dönemi olduğu vurgulandı. Endüstri 4.0 kavramı yerine dijital sanayi kavramı üzerinde durulması gerektiğinin altını çizen Çapa, bilişim olmadan şirketlerin varlığını sürdürmesinin imkansız olduğunu belirterek, tüm bu gelişmeleri takip etmeyen, çağa ayak uydurmayan şirketlerin oyun dışına itileceğini ve yok olacağını belirterek sözü Buğra Koyuncu’ya devretti. Koyuncu, Logo’nun 33 yıldır bir yazılım üreticisi olarak dijital dönüşümde öncü rol üstlendiğini ve şirketlere yol gösterdiğini, onları geleceğe hazırladığını belirterek, etkileşime verdikleri önemi vurguladı. Koyuncu, “Etkileşim bizim inandığımız, çok önemsediğimiz bir değer ve ekosistem olabilmenin temel kuralı. Ekosistemi oluşturan tüm bileşenler; geliştiriciler, kullanıcılar, servis sağlayıcılar ve iş ortaklarımızla birlikte, geleceği birlikte yazmaktan söz ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Artık her şey yazılım olacak, her şeyin içinde yazılım olacak…

Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatını artıramadığı konusunda sıkça eleştirildiğini belirten Koyuncu, konuşmasında Kotler’in pazarlama için yaptığı ‘pazarlama sadece pazarlamacılara bırakılmayacak kadar önemlidir’ yorumundan yola çıkarak yazılımın da sadece yazılımcılara bırakılmayacak kadar önemli olduğunun altını çizdi. Koyuncu, “İnternetten tarhana aldığımız günleri yaşıyoruz. Yüksek teknolojiyi sadece ürünün içinde düşünmemeliyiz, evdeki su ısıtıcımız bile üzerinde yazılımın olduğu bir donanım halini alacak. Tüm bu değişim ve dönüşümü doğru anlamak ve yönetmek şirketlerin öncelikli gündemini oluşturuyor. Yaşanan değişimin felsefi, ahlaki, siyasi boyutları tartışılıyor; toplum yapısı, suç tanımı, hukuki sistemler hatta savaş ve siyaset biçimleri değişiyor. Buna paralel, şirketler de bir değişim sürecinden geçiyor. Yapay zekânın gelişmesiyle birlikte toplanan veriler devasa boyutlara ulaştı ancak buna rağmen, karar alanlar yapay olmayanlar. Toplanan verilerin analiz edilmesi, raporlanması ve karar alma mekanizmalarına dahil edilmesi büyük önem taşıyor.” dedi.

Panelde bilişim teknolojilerindeki yenilikleri de detaylı anlatan Emin Çapa; “Bilim ve teknolojide yeni bir çağın eşiğindeyiz. Bu yeni çağın girdisi bilim ve akıl, çıktısıysa teknoloji. Bilişim artık bir sektör olmaktan çıktı ve en basit üretimde bile gerekli hale geldi. Bilişim, her sektördeki oyuncunun, üzerinde yol alması gereken bir otobandır. Bu yeni devrimi kaçıran birey, şirket ve ülkeler dünya sahnesinden silinecek. İnsanın insan olarak var olma biçiminin bile sonuna geliyoruz. Beynimizi açmamız, onu kelepçelerinden kurtarmamız gerekli.” dedi.

Ekonomide, sağlıkta, üretimde, günlük hayatta yaşanacak değişimleri dile getiren Alphan Manas da, “Son yıllarda Bitcoin gibi yeni terminolojiler hayatımıza girmeye başladı. Üç boyutlu yazıcılarla pizza yapmaktan, laboratuvarda yapay et üretilmesinden bahsetmeye başladık. 3 boyutlu yazıcılardan sonra 4 boyutlu yazıcılar ortaya çıkmaya başladı. Şuan gözümüzde canlandırmamız zor ancak önümüzdeki 5 yıl içerisinde şekil değiştiren malzemeler ortaya çıkacak. Artık nesnelerin internetini konuşuyoruz. IOT ile bilgi toplamakta bir sorun yok, önemli olan bu bilginin nasıl işleneceği ve kullanılacağı. Nesnelerin interneti ve “big data” kavramı aslında datanın toplanma hızı ve iletişim hızıyla bağlantılı. Bu toplanan verilerin kullanabilmek önemli. Bunun için de yapay zekaya ihtiyaç var.” şeklinde konuştu.

Etkinlikte gerçekleştirilen oturumlara yoğun ilgi gösteren katılımcılar, deneyim alanı ve ürün standlarında, son teknolojilerle geliştirilmiş ve kullanıcı deneyimi üst düzeye çıkarılmış Logo ürünlerini birebir deneyimleme fırsatı buldu. Katılımcılar, “Yılın En Başarılı Projeleri” ve “Sadık Müşteri” ödülleriyle kapanışı yapılan etkinlikte, Logo Yazılım dünyasını çok daha yakından tanıma imkânı elde etti.