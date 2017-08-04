Gazeteler de Dergilik’e dahil oldu saatte 400 gazete okundu

Okuma alışkanlıklarını değiştiren dijital dergi platformu Dergilik, Temmuz’da gazeteleri de bünyesine ekledi. Uygulama üzerinden ilk hafta saatte 400’den fazla toplamda 72 bin 793 adet gazete okundu. Temmuz’da indirilen dergi sayısı ise 1 milyon 597 bin 710’a ulaştı. Gazete ve dergileri tek bir uygulamada buluşturan Dergilik’ten tüm operatör kullanıcıları yararlanabiliyor.

Türkiye’nin ilk ve tek dijital dergi platformu Dergilik, büyümeye devam ediyor. Okuma alışkanlıklarına yeni bir boyut ekleyen Dergilik, Temmuz itibarıyla gazeteleri de bünyesine ekledi. İlk aşamada Hürriyet, Milliyet ve Vatan gazetelerinin eklendiği gazetelik bölümünden ilk bir hafta saatte 400’denfazla, toplamda 72 bin 793 adet yayın okundu. Temmuz’da indirilen dergi rakamı ise 1 milyon 597 bin 710’a ulaştı. Dergilik’te yer alan dergi sayısı ise dekorasyondan teknolojiye, mizahtan aile ve çocuğa, iş dünyasından moda ve eğlenceye, kadın ve erkek yayınlara 9 kategoride toplam 328’e ulaştı. Dergilik’te en çok okunan yayınlar mizah dergileri oldu. Temmuz’da Uykusuz 121 bin 238 adet’le en çok takip edilen dergi olarak zirvede yer aldı. İkinci sırada 102 bin 88 adet’le Leman, üçüncü sırada ise 50 bin 975 adet indirme sayısına ulaşan National Geographic dergileri yer aldı.

332 popüler dergi ve üç büyük gazete

Sadece Turkcell değil, tüm operatör kullanıcıların kullanabildiği Dergilik’te yer alan Dergilerin tümüne ayda 14.99 TL karşılığında ulaşılabiliyor. Uygulamayı indiren herkes 4 gazete ile 328 dergi okuyabilmektedir. Dileyen Dergilik okurları abone olmadan da tek bir dergi satın alıp okuyabiliyorlar. Ücretli dergiler 3.49 TL, 6.99 TL ve 9.99 TL’den, Hürriyet gazetesi ise aylık 10.99 TL’den satılıyor. Dergilik uygulaması, Turkcell bireysel tarife kullanıcıları tarifelerine ek ücret ödemeden üstelik yanında 5GB interneti ile birlikte tüm dergilere, günlük Milliyet ve Vatan gazetesi içeriklerine ulaşabiliyorlar.

‘Makale’ özelliğiyle tüm yayınları hızlıca oku

Dergilik’in renkli ana sayfası, güncel yayınların içeriğine de anında göz atmayı mümkün kılıyor. Ana sayfada yer alan ve tüm kullanıcılara açık olan ‘makale’ uygulaması sayesinde, en sevilen ve takip edilen yayınların en göze çarpan yazıları hızlıca okunabiliyor. Uçak ya da metroda çevrimdışı iken de okuma ve otomatik indirme özellikleri bulunan uygulama, Apple Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak yükleniyor. Uygulamaya giriş yapmak için telefon numarası yazıldıktan sonra SMS ile gelen 4 haneli şifrenin girilmesi yeterli.