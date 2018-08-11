Gazete ve dergi okuyanlar Temmuz ayında %7,5 arttı

Türkiye’nin en çok takip edilen dijital yayın platformu Dergilik, Temmuz’da 5 milyon yayın indirildi. Önceki aya göre Dergilik’ten yayın indirme oranı yüzde 7,5 arttı. Dergilik böylece 2018’in başından bu yana 32 milyon 120 bin yayını okuyucularla buluşturdu.

Türkiye’de öncü bir adımla dijital yayıncılığı başlatan Dergilik, Temmuz’da okuma rekorunu yineledi. Okuma tutkunlarının en çok takip ettikleri dijital platform olan Dergilik’ten yayın indirme sayısı bir ayda 5 milyonu aştı. 4 milyon 776 bin dergi ve 892 bin gazete okundu. Önceki aya göre ise yüzde 7.5 artış kaydedildi. Yıl başından bu yana Dergilik’ten toplam 32 milyon 120 bin içerik indirildi. Temmuz’da 416 bin kişi daha Dergilik uygulamasıyla tanıştı.

Temmuz itibarıyla Dergilik uygulaması 6.8 milyon kez indirilmiş oldu. Temmuz’da ilk defa 1 milyondan fazla tekil kişi dergi ya da gazete indirdi. Temmuz’da en çok mizah dergileri okunurken, ikinci sırada kadın üçüncü anne kategorisinde dergiler takip edildi.

1000 yabancı popüler yayın da rafta

Ülkemizde yayıncılık sektörüne yeni bir soluk getiren Dergilik’ten erişilebilen yayın sayısı her geçen gün artıyor. Yerel ve ulusal pek çok yayını tek bir platform üzerinden sunan Dergilik dünyanın en popüler yabancı dergilerini de raflarına taşıdı. 1000’den fazla yabancı dergi ve gazete, uygulama üzerinden 1500’den fazla dergi ve 85 gazete ile toplam 1700’e yaklaştı, online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geldi.

Türk insanına yepyeni bir okuma alışkanlığı kazandıran Dergilik’e sosyal medya hesaplarından da ulaşmak mümkün. Dergilik ile ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesaplarını takibe alarak öğrenebilirsiniz.

http://www.facebook.com/dergilikapp

http://www.twitter.com/dergilik

http://www.instagram.com/dergilik