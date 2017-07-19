Gartner, Forcepoint’i lider çözüm üreticisi seçti

Forcepoint’in Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (NGFW) ürünü, Vizyon Bütünlüğü ve Yönetim Kabiliyeti kriterlerindeki başarısıyla Gartner’in Magic Quadrant’ında ‘Lider’ (Visionary) çözümlerden biri olarak gösterildi.

Siber güvenlik alanında global bir lider olan Forcepoint, Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (Next Generation Firewall – NGFW) ürünü ile uluslararası çapta başarısını kanıtladı. Forcepoint NGFW, hem Vizyon Bütünlüğü hem de Yönetim Kabiliyeti kriterlerinde elde ettiği önemli gelişim ile Gartner’in Magic Quadrant’ında Kurum Ağ Güvenlik Duvarı kategorisinde “Lider” (Visionary) olarak gösterildi. Daha önce “Niş Oyuncu” klasmanında yer alan Forcepoint’in NGFW ürünü, yeni yapılan değerlendirmede Liderler arasında yönetim kabiliyeti açısından en yüksek puanı alma başarısını da gösterdi.

Forcepoint NGFW aynı zamanda NSS Labs tarafından gerçekleştirilen testte güvenlik etkinliği açısından değerlendirildi ve 10 farklı ürün arasında en yüksek puanı elde etti. Bununla birlikte; gelişmiş tehditlere karşı etkin güvenlik sağlayan ve insan odaklı güvenlik sistemiyle operasyonel karışıklığa son veren NGFW’yi kullanan kurum sayısı her geçen gün artıyor. Forcepoint NGFW kullanıcıları arasına son olarak kendi alanlarında uluslararası birer lider olan Conduent, Siam Commercial Bank ve ESPO Systems de katıldı.

Gartner’in değerlendirmesi ve farklı alanlarda elde ettikleri başarının NGFW çözümlerinin yakaladığı hızlı gelişimin bir göstergesi olduğuna inandıklarını ifade eden Forcepoint Başkan Yardımcısı ve Ağ Güvenliği’nden Sorumlu Genel Müdür Antti Reijonen; “Günümüzde çalışma yöntemleri, mobil çalışanlar, bulut uygulamaları ve yerel internet bağlantılarında yaşanan aksaklıklarla sürekli şekil değiştiriyor. Forcepoint’in Gartner Liderler Quadrant’ında yer alması ve çözümlerimize gösterilen ilgi, kullanıcıları ve hassas bilgiyi koruyan insan odaklı güvenlik yaklaşımımızla rakiplerimizden farklılaştığımızı gösteriyor. Yenilikçi çözümlerimizle kurum ağlarını veri merkezlerinden yerel ofislere ve buluta kadar tüm noktalarda uçtan uca koruyoruz” şeklinde konuştu.

Yalın güvenlik duvarı ile hızlı ve kolay yönetim

Dünyanın en büyük dijital hizmetler şirketi Conduent, Forcepoint NGFW çözümleri ile güncelleme çalışmalarında önemli ölçüde zaman tasarrufu ile ağ, web, e-posta ve bulut uygulamalarının her an tehditlere karşı korunmasını sağlıyor. Bu iş birliğini değerlendiren Conduent’in Risk ve Uyumluluk Müdürü Denys Foley, “Müşterilerine özel güvenilir iş süreçleri geliştiren bir şirket için güvenlik çözümlerinin istikrarlı olması büyük önem taşıyor. Forcepoint çözümleri bize bu istikrarı, güvenliği ve verimliliği sağlıyor” dedi.

Nisan 2017’de Forcepoint, yeni bulut tabanlı Forcepoint Gelişmiş Zararlı Yazılım Tespit (Advanced Malware Detection) hizmetini destekleyecek şekilde NGFW yazılımını geliştirdiğini duyurmuştu. Forcepoint NGFW ve gelişmiş zararlı yazılım tespit özelliklerinin bir araya gelmesi ile hassas veriye ve fikri mülkiyet haklarına erişim açık, kolay ve engelsiz hale geliyor, aynı zamanda zero-day saldırıları ve diğer yeni nesil tehditlere karşı riskler minimuma iniyor.

Yüksek teknoloji ürünü güvenlik sistemleri ile verimlilik artıyor

Taylandlı finansal şirketler arasında en yüksek pazar payına sahip olan Siam Commercial Bank PCL, ülkenin lider uluslararası bankaları arasında yer alıyor. Banka müşterileri, farklı alanlarda güvenilir bankacılık hizmetlerine ihtiyaç duyuyor ve Forcepoint de bankaya bu hedeflerine ulaşmasında yardımcı oluyor.

Siam Commercial Bank Ağ Güvenliği ve IT Müdürü Surinpon Aramkul, “Çok katmanlı ağ ve hizmetlerimize kolay erişim ve operasyonel rahatlık için Forcepoint NGFW’ye güveniyoruz. Bu çözümün şirketimize sağladığı hizmetlerden oldukça memnunuz ve bu dijital dönüşüm çağında Forcepoint’in ihtiyacımız olan yenilikçi ağ güvenliği çözümlerini sunduğuna inanıyoruz” dedi.

Yüksek teknoloji siber güvenlik çözümleri hizmet sağlayıcısı olan ESPO Systems da, Forcepoint ile yaptıkları iş birliği doğrultusunda, yönetilebilir güvenlik hizmetleri sağlayıcısı olarak Kuzey Amerika’daki müşterilerine ağ güvenlik çözümleri sunuyor.

Bu iş birliğini değerlendiren ESPO Systems Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Brian Quade; “Forcepoint NGFW’yi rakiplerinden ayıran en önemli özellikleri merkezi yönetim ve yüksek erişilebilirliktir. İnsan odaklı çözümleriyle Forcepoint müşterilerimizin sistem kullanıcılarını, hassas verilerini ve entelektüel sermayelerini korumalarına yardımcı oluyor. ESPO Systems olarak Forcepoint’in birlikte büyümemizi sağlayacak yenilikçi ağ güvenlik çözümlerine sahip olduğuna eminiz” dedi.

Forcepoint’in IDC’ye hazırlattığı yeni bir rapor ise Forcepoint NGFW çözümlerinin 5 yılda %510 oranında yatırım geri dönüşü sağladığını ortaya koydu. Yapılan araştırmaya göre; Forcepoint NGFW vaka yanıtı sunmakta %73, uygulamada ise %70 daha hızlı, aynı zamanda ürünü kullanan ağ güvenlik IT uzmanlarına %53 oranında zaman tasarrufu sağlıyor.

Gartner’in 2017 raporuna https://www.forcepoint.com/resources/industry-analyst-reports/gartner-2017-magic-quadrant-enterprise-network-firewalls linkinden ve Forcepoint NGFW çözümleri hakkında detaylı bilgiye https://www.forcepoint.com/solutions/need/network-security linkinden ulaşmak mümkün.